Dos CEO de grandes aerolíneas cuestionan la necesidad de las mascarillas en los aviones

Nueva York (CNN Business) — Los CEO de dos de las principales aerolíneas de Estados Unidos dicen que no creen que el uso de mascarillas en los aviones ayude mucho a limitar la exposición al covid-19.

Los comentarios del CEO de American Airlines, Doug Parker -la mayor aerolínea del país- y del CEO de Southwest, Gary Kelly, se produjeron durante una audiencia sobre el apoyo financiero que las aerolíneas recibieron del gobierno federal en 2020 y 2021. Pero el tema de las mascarillas surgió a través de una pregunta del senador Roger Wicker, el republicano de mayor rango en la comisión del Senado que celebraba la audiencia.

“Creo que el caso es que las mascarillas no agregan mucho, si es que algo, en el ambiente de la cabina de aire. Es muy seguro y de muy alta calidad en comparación con cualquier otro entorno interior”, dijo Kelly.

Tanto Kelly como Parker, que anunciaron sus planes de jubilación como CEO en los próximos meses, mencionaron que los filtros de aire HEPA de alta calidad de los aviones capturan prácticamente toda la contaminación del aire y que la calidad del aire se ve favorecida por la frecuencia con la que se intercambia el aire de la cabina con aire fresco del exterior.

“Estoy de acuerdo. Un avión es el lugar más seguro en el que se puede estar”, dijo Parker. “Es cierto en todos nuestros aviones: todos tienen los mismos filtros HEPA y el mismo flujo de aire”.

Tras la audiencia, American Airlines trató de retractarse de las declaraciones de Parker. Emitió un comunicado en el que afirmaba que su coincidencia con Kelly se refería a la calidad del aire en la cabina del avión, no a los requisitos de los tapabocas.

Sara Nelson, presidenta de la Asociación de Auxiliares de Vuelo, declaró en la audiencia que no todos los aviones están equipados con filtros de aire de la misma calidad. Por ejemplo, algunos aviones antiguos no tienen filtros HEPA, dijo.

El requisito de la mascarilla sigue siendo fuente de controversia. Gran parte del fuerte aumento de incidentes con pasajeros indisciplinados en los últimos dos años giró en torno a la obligación de llevar máscaras.

“Creo que eso lo debe decidir la comunidad médica y no yo”, añadió Nelson. “Lo que añadiré es que los estudios que se realizaron [sobre las máscaras] …. se hicieron con maniquíes que estaban sentados de frente con las máscaras puestas, sin quitárselas, sin comer”.

“Es importante reconocer que el entorno seguro y controlado de los aviones… incluye los filtros HEPA, que no están en todos los aviones”, concluyó.

El gobierno federal exige el uso de mascarillas en los aviones, siguiendo las directrices de los Centros de Control de Enfermedades. El Departamento de Transporte no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre el testimonio.

Las declaraciones de Kelly y Parker fueron criticadas por un miembro de la comisión, el senador Ed Markey, demócrata de Massachusetts.

“Me sorprende que algunos de los CEO aquí presentes hayan sugerido que ya no necesitamos mandatos de mascarillas en los aviones”, dijo. “Frente a ómicron, los niños menores de cinco años que aún no pueden ser vacunados…. y que aún permitamos que haya personas no vacunadas en los aviones”.

Dijo que era “inmoral” adoptar la postura de que se puede obligar a la gente en los aviones a sentarse junto a personas no vacunadas que no llevan mascarilla.

Nelson, a quien Markey estaba interrogando, coincidió en que, aunque espera que algún día no se exija el uso de mascarillas, no es partidaria de levantar el mandato de las mismas en este momento.

“Creo que el gobierno adoptó un enfoque muy responsable al respecto”, dijo. “Creemos que debe seguir en vigor. Es una cuestión de seguridad laboral. Pero necesitamos un mensaje coherente. A mí también me preocupa escuchar diferentes mensajes. Espero que sigamos con los mismos mensajes y que sigamos a los expertos médicos y hagamos lo necesario para mantener a todo el mundo a salvo”.

Nelson dijo que la confianza en la seguridad de los viajes aéreos es la razón por la que la gente está dispuesta a comprar billetes de avión en niveles casi prepandémicos hoy en día. Dijo que el mandato de las máscaras es uno de los factores que conducen a esa confianza por parte de los pasajeros de las aerolíneas.

