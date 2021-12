ANÁLISIS | Una sola frase que captura a la perfección la absoluta locura de la era Trump

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — En una entrevista con Donald Trump a principios de esta semana, el presentador de radio conservador Hugh Hewitt dijo algo realmente impresionante.

“Sabe, señor presidente, usted y yo no estamos de acuerdo sobre la elección, pero estamos de acuerdo en mucho”, le dijo Hewitt a Trump, dando paso a una conversación sobre los misiles hipersónicos de China.

Trump acusa a Netanyahu de deslealtad por felicitar a Biden tras su victoria en 2020: “Que se j**a”

Que Hewitt pronunciara esa línea sin ironía es una ventana reveladora a cómo los conservadores han encontrado formas de racionalizar a Trump y sus intentos fundamentalmente antidemocráticos de socavar la fe del público estadounidense en los resultados de las elecciones de 2020.

Aquí está la realidad: no se puede simplemente decir “bla, bla, bla” sobre el rechazo a las elecciones adoptado por Trump. Porque al negarse a aceptar el resultado de las elecciones de 2020 y alegar repetidamente (y falsamente) fraude electoral, Trump está trabajando activamente contra todo lo que hace que Estados Unidos, bueno, sea Estados Unidos.

El intento de Hewitt de descartar su desacuerdo con Trump sobre las elecciones en ese momento como solo otro desacuerdo político es ridículo. Esto no es Hewitt diciendo que deberíamos habernos quedado en Afganistán y Trump diciendo que deberíamos haber retirado a las tropas estadounidenses. Este es el expresidente de Estados Unidos que se niega a aceptar los resultados de una elección nacional.

Y, en realidad, es más que eso. Es que Trump ha convertido el rechazo electoral en una prueba de fuego para los aspirantes a candidatos republicanos. Si no estás dispuesto a decir que crees, en contra de toda la evidencia disponible, que las elecciones de 2020 fueron robadas, entonces no solo no tendrás el apoyo de Trump, sino que también puedes encontrarlo trabajando activamente para derrotarte cuando te postules para la reelección. (Mira el caso de Brian Kemp y David Perdue en Georgia. También de Benjamin Netanyahu en Israel).

Crece la ira de Trump a medida que aumenta la popularidad de DeSantis entre los republicanos

Trump está trabajando para hacer creer que las elecciones de 2020 fueron robadas como una pieza central de la plataforma del Partido Republicano. Y, nuevamente, esto no es como hacer del aborto o del comercio una plataforma del partido. Esto hace que el rechazo a la democracia estadounidense sea una parte importante de lo que significa ser republicano.

Por todo eso, es que Hewitt no puede simplemente describir lo que está haciendo Trump como algo en lo que no están de acuerdo. Ese tipo de justificación es la forma en que nos metimos en este lío, con uno de los dos principales partidos políticos del país convirtiéndose más en un culto a la personalidad que cualquier tipo de organización reunida por un conjunto compartido de principios y políticas.

Negarse a creer en los resultados de unas elecciones libres y justas tiene que ser descalificante para cualquier líder de partido. No es negociable. Si no podemos estar de acuerdo en que la elección fue justa, incluso si nuestro candidato preferido perdió, entonces hemos sacrificado lo que hace grande a Estados Unidos. Que Hewitt, y sus compañeros conservadores que continúan haciendo todo lo posible para aplacar a Trump, no pueden (o no quieren) ver que eso sugiere cuán perdido está el movimiento conservador en este momento.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.