“Squid Game”, tacos de birria y bitcoin, entre lo más buscado en Google durante 2021

(CNN Español) — Aunque las búsquedas relacionadas con el coronavirus estuvieron presentes en 2021, sobre todo cuando se trata de buscar el origen de las vacunas y un lugar para realizarse una prueba, el “Año en Búsquedas” de Google de este año parece haber regresado a “la normalidad” con preguntas como: “¿Qué es bitcoin?”, “¿Dónde nació Luis Miguel?” y “¿Dónde está mi estímulo?”, entre las más realizadas por los hispanos en Estados Unidos.

Como cada año, Google hizo pública una lista que ofrece una mirada a los eventos que ocurrieron este año y a las tendencias en categorías como entretenimiento, series, películas y comida. En esta última, los tacos de birria (bajo el término en inglés “Birria tacos”) fueron la delicia gastronómica mexicana más buscada a nivel mundial.

A continuación, te decimos qué fue lo más destacado del año, según lo que los usuarios buscaron en Google.

Las noticias que rompieron fronteras

A nivel mundial la categoría de noticias estuvo liderada por Afganistán, ya que la salida del último soldado estadounidense de Kabul a finales de agosto marcó el fin de la guerra en Afganistán. Una guerra durante 20 años presenció los duros combates entre Estados Unidos y sus aliados, y los miembros del movimiento talibán, quienes recuperaron el poder.

En esta misma categoría, la curiosidad por las criptomonedas se hizo notar, específicamente las búsquedas relacionadas con dogecoin y ethereum. Y a dos años de que se detectara el primer caso de covid-19 en el mundo, el término “covid” continúa siendo popular, así como las búsquedas relacionadas con las vacunas contra el covid-19 y el cheque de estímulo por el coronavirus.

Otro evento que impactó al mundo fue el huracán Ida. Este fenómeno natural tocó tierra estadounidense como un huracán de categoría 4 y causó muerte y destrucción en varias ciudades de EE.UU.

Personas que dieron de qué hablar

En cuanto a las personas que se llevaron nuestra atención este año, está el actor Alec Baldwin, quien al estar ensayando una escena durante la filmación de “Rust” disparó un arma de utilería que mató accidentalmente a Halyna Hutchins, la directora de fotografía.

Otras nombres que resaltan en la lista del “Año en Búsquedas” es Kyle Rittenhouse; la atleta olímpica, Simon Biles; el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y el comediante, Pete Davison.

Baldwin y Davison también están entre los actores más buscados de 2021, junto con el actor indio, Aryan Khan; la controversial actriz, Gina Carano que fue despedida de “The Mandalorian” por sus publicaciones ofensivas y la actriz mexicana Carmen Salinas que se encuentra delicada de salud.

Las muertes que impactaron al mundo

Entre las pérdidas más importantes de este año, según las búsquedas en Google a nivel mundial, resalta la muerte del rapero DMX, el asesinato de la joven Gabby Petito, la trágica muerte de la cantante brasileña Marília Mendonça, el fallecimiento del príncipe Felipe, esposo de la Reina Isabel II y el suicidio de Brian Laundrie.

Lo más popular en el mundo del entretenimiento

“Squid Game”, la popular serie dramática surcoreana conocida como “El juego del calamar” en Latinoamérica, cautivó al público de todo el mundo por lo que se posicionó como la serie más buscada a nivel mundial, seguida de “Bridgerton”, “WandaVision”, “Cobra Kai” y “Loki”.

En cuanto a películas, el 2021 pareciera que fue un gran año para Disney.

“Eternals” lidera la lista de búsquedas en Google a nivel mundial, seguido de “Black Widow”, “Dune”, “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” y Red Notice”. En cuanto a las películas más buscadas por la comunidad hispana en EE.UU. la película de terror “The Unholy” se lleva el primer puesto, seguido por “La Civil”, “Run”, “Red Notice” y “Fast & Furious 9”.

Lo más preguntado en Google

Una de las secciones más curiosas del “Año en Búsquedas” de Google son las preguntas más realizadas por las personas durante el año. Estas son las dudas más comunes que la comunidad hispana en Estados Unidos intentó resolver en Google en este 2021:

1.- ¿Qué es bitcoin? 2.- ¿Qué es heterosexual? 3.- ¿Qué es la eutanasia? 4.- ¿Qué es el síndrome Guillain-Barré? 5.- ¿Qué es sancocho? 6.- ¿Qué es pansexual? 7.- ¿Qué es una trombosis? 8.- ¿Qué es la avaricia? 9.- ¿Qué es la postración? 10.- ¿Qué es la encefalitis?

1.- ¿Cómo votar en “La casa de los famosos”? 2.- ¿Cómo rastrear mi cheque de estímulo? 3.- ¿Cómo se llama el martillo de Thor? 4.- ¿Cómo recuperar mensajes borrados de WhatsApp? 5.- ¿Cómo murió Chalino Sánchez? 6.- ¿Cómo invertir en la bolsa de valores? 7.- ¿Cómo murió Octavio Ocaña? 8.- ¿Cómo bajar el Colesterol? 9.- ¿Cómo vender en Amazon? 10.- ¿Cómo invertir en Bitcoin?

1.- ¿Dónde está mi estimulo? 2.- ¿De dónde viene la vainilla? 3.- ¿Dónde está mi reembolso 2021? 4.- ¿Dónde se juega la Eurocopa 2021? 5.- ¿Dónde puedo hacer la prueba de covid? 6.- ¿De dónde son los talibán? 7.- ¿De dónde es la vacuna Pfizer? 8.- ¿De dónde es la vacuna Moderna? 9.- ¿Dónde nació Luis Miguel? 10.- ¿De dónde es Camilo?

1.- ¿Quién ganó Miss Universo 2021? 2.- ¿Quién ganó las elecciones en Perú? 3.- ¿Quién ganó el Super Bowl 2021? 4.- ¿Quién ganó la Copa de Oro 2021? 5.- ¿Quién ganó la Copa América 2021? 6.- ¿Quién ganó el Exatlón USA 2021? 7.- ¿Quién ganó Nuestra Belleza Latina? 8.- ¿Quién ganó en Georgia? 9.- ¿Quién es Tilin? 10.- ¿Quién ganó “La Casa de los Famosos”?

