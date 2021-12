Estos fueron los 10 videos más populares de YouTube en EE.UU. en 2021

urielblanco

(CNN Español) — Siempre hay algo que ver en YouTube. Es posible encontrar videos para todos los gustos, desde musicales hasta tutoriales de videojuegos.

Sin embargo, si bien el universo de contenido de la plataforma de Google es enorme (y prácticamente inagotable para una sola persona), hay algunos videos que se ven más que otros.

De acuerdo con cifras de YouTube, los 10 videos más populares en Estados Unidos en 2021 acumularon 70 millones de horas de vistas. Al hacer la conversión, este tiempo equivale a casi 8.000 años.

¿Qué tanto tiempo son 8.000 años? Complicado imaginarlo, pero pensemos que es similar a la edad que tienen los huesos de una adolescente cazadora-recolectora cuyos restos fueron hallados en 2015 en Indonesia, los cuales hace poco revelaron pistas de un grupo humano desconocido hasta ahora.

Y no solo es impresionante el tiempo de vistas que acumulan estos 10 videos, sino también el público directo al que llegan.

Cada uno de los videos pertenece a un canal diferente de YouTube (entre ellos el de la NFL y el de Biden Inaugural Committee), por lo que podemos hablar de 10 cuentas distintas. Entre ellas, según las cifras de la plataforma, suman un total de 238 millones de suscriptores, que es un poco más que la población de Pakistán o de Nigeria.

Como puedes ver, la influencia de estos 10 videos es notoria. A continuación, en orden descendente, te mostramos cuáles son.

Los 10 videos más populares en Estados Unidos en 2021

10. Dude Perfect – “Game Night Stereotypes”

9. Forge Labs – “I Spent 100 Days in a Zombie Apocalypse in Minecraft… Here’s What Happened”

8. Biden Inaugural Committee – “The Inauguration of Joe Biden and Kamala Harris | Jan. 20th, 2021”

7. America’s Got Talent – “Golden Buzzer: Nightbirde’s Original Song Makes Simon Cowell Emotional – America’s Got Talent 2021”

6. Dhar Mann – “Kids MAKE FUN OF Boy with AUTISM, Instantly Regret It”

5. CoryxKenshin – “Friday night Funkin’ KEEPS GEtTING BETTER AND BETTER (Part 2)”

4. NFL – “The Weeknd’s FULL Pepsi Super Bowl LV Halftime show”

3. Mark Rober – “Glitterbomb Trap Catches Phone Scammer (who gets arrested)”

2. Dream – “Minecraft Speedrunner VS 5 Hunters”

1. MrBeast – “I Spent 50 Hours Buried Alive”

