ANÁLISIS | Cómo los conservadores que no están a favor de Trump han huido de Fox News

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — Los excolaboradores de Fox News, Jonah Goldberg y Stephen Hayes, decidieron dejar la cadena la semana pasada. Los dos han estado preocupados durante mucho tiempo porque el expresidente Donald Trump afirmó falsamente que las elecciones de 2020 fueron robadas. La publicación llena de falsedades de “Patriot Purge” de Tucker Carlson en Fox Nation sobre lo que ocurrió el 6 de enero fue la gota que colmó el vaso.

La saga Goldberg/Hayes es una manifestación de una tendencia más amplia. La audiencia de los medios de derecha como Fox News, Newsmax y One America News Network no quieren resistirse a Trump, incluso si eso significa que se están resistiendo a la verdad. Los republicanos que no reciben las noticias de estas redes son mucho más desfavorables para el expresidente.

Kyle Rittenhouse visitó a Donald Trump en Mar-a-Lago, dice el expresidente

Podemos ver esto bien en una encuesta de CNN/SSRS realizada en agosto y septiembre. En la encuesta, aislé a los republicanos e independientes que tenían inclinaciones republicanas y que preferían recibir sus noticias de televisión o digitales solo de Fox News, Newsmax o One America News Network.

Casi uniformemente (88% a 11%), los votantes republicanos a quienes les gusta recibir noticias de esos medios conservadores creen que el presidente Joe Biden no obtuvo legítimamente suficientes votos para ganar la presidencia. En otras palabras, casi todos los republicanos en la audiencia de los medios conservadores piensan que una falsedad flagrante es cierta.

La mayoría de los votantes republicanos (57%) que siguen las noticias digitales o por cable y que no incluyeron a Fox News, Newsmax u OANN (por ejemplo, The New York Times o dijeron que no tenían un favorito) como su fuente principal también creen falsamente que Biden no ganó las elecciones legítimamente.

Este nivel, sin embargo, es mucho menor que entre aquellos a quienes les gusta recibir sus noticias de los medios conservadores. Además, una proporción significativamente mayor de estos republicanos (42%) cree en la verdad, que Biden recibió legítimamente suficientes votos para ganar la presidencia.

Megyn Kelly: medios exageraron sobre asalto al Capitolio 1:42

Sin embargo, la diferencia entre estas dos audiencias no se trata simplemente de opiniones sobre las elecciones de 2020. Es lo importante que son esos puntos de vista para su identidad como republicanos.

Los votantes republicanos que prefieren recibir noticias de Fox, Newsmax u OANN tienen tres veces más probabilidades (57% a 18%) de indicar que pensar que Trump ganó en 2020 es muy importante para lo que significa ser republicano para ellos.

Es decir, incluso si la mayoría de los republicanos —independientemente de dónde les guste recibir sus noticias— tienen creencias falsas sobre 2020, esos puntos de vista están mucho más arraigados entre aquellos que prefieren esos medios de comunicación conservadores.

Una porción diferente de los datos puede indicar esto mejor. Solo el 11% de los que prefieren los medios conservadores dicen que pensar que Trump ganó en 2020 no es tan importante para lo que significa ser republicano. Esto aumenta al 38% entre los votantes republicanos que prefieren otros medios de comunicación.

Es importante destacar que esto demuestra que el porcentaje de la audiencia mediática no conservadora que dice que Trump no es del todo importante para su identidad republicana es mucho mayor que el de aquellos que dicen que es muy importante. Lo contrario es cierto entre los votantes republicanos que prefieren los medios conservadores.

Ahora, quizás la gran pregunta es si esto es una correlación (es decir, es menos probable que los seguidores de Trump vean los medios conservadores todo el tiempo) o causalidad (es decir, los medios conservadores hacen que la gente crea que Biden no ganó legítimamente).

La respuesta probablemente sea ambas. Sí, los republicanos que prefieren recibir sus noticias de los medios conservadores tenían más probabilidades de votar por Trump en 2020 (99% a 83%) entre los que votaron.

Pero incluso entre los republicanos que votaron por Trump, el 31% de los que prefieren recibir sus noticias fuera de los medios conservadores creen que Biden ganó legítimamente. Este es un porcentaje bajo, pero es significativamente más alto que el 10% de aquellos a quienes les gusta recibir sus noticias de Fox News, Newsmax u OANN.

Crece la ira de Trump a medida que aumenta la popularidad de DeSantis entre los republicanos

Del mismo modo, el porcentaje de votantes republicanos de Trump que prefieren sus noticias de medios no conservadores y piensan que la victoria de Trump en 2020 es muy importante para la identidad republicana (21%) es solo alrededor de un tercio entre aquellos que prefieren obtener su noticias de medios conservadores (60%).

Esto no debería sorprender, dado lo mucho que algunos en los medios conservadores han jugado con la idea de que Biden no ganó legítimamente.

De cara al futuro, parece poco probable que se disipen las diferentes opiniones sobre Trump entre los republicanos según su elección de consumo de noticias. Los republicanos que prefieren recibir noticias de Fox News, Newsmax o One America News Network siguen siendo seguidores de Trump, mucho más que los que no lo son.

Un gran 53% de los votantes republicanos que reciben sus noticias de los medios conservadores dicen que apoyar a Trump es muy importante para ser republicano. Es solo el 21% entre aquellos que obtienen sus medios de otras fuentes de televisión o digitales.

Otra forma de medir esto es examinando a aquellos que argumentan que respaldar a Trump no es en absoluto importante para su identidad republicana. Se puede argumentar que estos son algunos de los republicanos en contra de Trump más fervientes.

Trump, cinta negra honoraria en Taekwondo 0:48

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.