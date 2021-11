“The Beatles: Get Back”: fecha de estreno, sinopsis y datos curiosos de la nueva docuserie de Disney+

urielblanco

(CNN Español) — Atención, amantes de The Beatles, porque ha llegado la tan esperada semana en que verán al “cuarteto de Liverpool” como nunca antes.

La serie documental The Beatles: Get Back se estrena el jueves a través de Disney+, una de las plataformas de streaming de Disney.

Paul McCartney dice que fue John Lennon quien rompió con The Beatles

¿Por qué llama la atención de los fans de The Beatles?

Disney ha comentado que esta nueva docuserie será algo nunca antes visto.

Podremos ver a la banda en su proceso creativo para escribir 14 canciones nuevas en 1969, y además veremos cómo John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se preparan para dar su primer concierto en más de dos años.

“The Beatles: Get Back transporta al público a las sesiones de grabación de la banda en 1969, que se convirtieron en un momento de quiebre en la historia de la música”, señala Disney+ en su página web para prensa.

Pero hay más

Cabe destacar que la serie documental está ubicada temporalmente en los que eran los últimos momentos de The Beatles como banda, pues la separación del “cuarteto de Liverpool” llegó en 1970, cuando se publicaba su último álbum de estudio, llamado Let It Be (que incluye, entre otros grandes éxitos, la canción “Get Back”).

La docuserie incluye “60 horas de filmaciones nunca antes vistas, rodadas a lo largo de 21 días bajo la dirección de Michael Lindsay-Hogg en 1969 y de más de 150 horas de audio inédito, cuya mayor parte estuvo guardada en una bóveda durante más de medio siglo”, de acuerdo con Disney+.

Por si fuera poco, por primera vez en la historia podremos ver completa la última actuación en vivo de The Beatles: el concierto en la azotea de Savile Row en Londres.

Asimismo, la docuserie presenta, según Disney+, “otras canciones y composiciones clásicas de los últimos dos discos de la banda, Abbey Road y Let It Be”.

¿Cuándo se estrena?

The Beatles: Get Back es una docuserie de tres capítulos: el primero se estrena el jueves 25 de noviembre, el segundo el viernes 26 de noviembre y el último será el sábado 27 de noviembre.

Todos los episodios estarán disponibles en la plataforma de streaming Disney+.

Dirección y producción

The Beatles: Get Back: docuserie de The Walt Disney Studios junto a Apple Corps Ltd. y WingNut Films Productions Ltd.

Director: Peter Jackson, quien también dirigió la trilogía de El señor de los anillos y es ganador de tres premios Oscar.

Productores: Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon, Olivia Harrison, Peter Jackson, Clare Olssen (They Shall Not Grow Old) y Jonathan Clyde (The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years).

Productores ejecutivos: Jeff Jones (The Beatles: Eight Days A Week – The Touring Years) y Ken Kamins (trilogía de El Hobbit), de Apple Corps.

Editor: Jabez Olssen (Rogue One: Una Historia de Star Wars)

Supervisor musical: Giles Martin (Rocketman)

Mezcla y regrabación: Michael Hedges (Las aventuras de Tintin) y Brent Burge (la trilogía de El hobbit)

Mezcla de la música: Giles Martin y Sam Okell (Yesterday)

Datos curiosos

El concierto en la azotea fue el 30 de enero de 1969 en el edificio de Apple Corps en la calle Savile Row de Londres. Aunque también se consideraron otras locaciones para hacerlo, entre ellas “un anfiteatro romano en Sabratha (Libia), las pirámides de Guiza y el transatlántico QE2”, menciona Disney+ en un comunicado. Para este concierto, John Lennon se ubicó en el centro del escenario, algo inédito pues siempre se ubicaba del lado derecho del escenario, según Disney+. “Los micrófonos de estudio utilizados para grabar el concierto en la azotea fueron envueltos en medias para eliminar el ruido del viento”, agrega. Uno de los policías presentes en el concierto el 30 de enero de 1969 luego formó parte de la escolta de seguridad de la princesa Diana. The Beatles son ganadores de un premio Oscar y un Grammy por la música de la película documental Let It Be, de 1970. El 20 de julio de 1969, Michael Lindsay-Hogg presentó a The Beatles un primer corte del documental Let It Be. Ese mismo día, Neil Armstrong caminó en la Luna. La idea para la canción “Let It Be” le llegó a Paul McCartney luego de un sueño sobre su madre, menciona Disney+.

