Peng Shuai no ha sido vista en público desde que hizo una acusación de agresión sexual. Esto es lo que debes saber

Hong Kong (CNN) — La preocupación internacional sigue creciendo por la estrella del tenis chino Peng Shuai, a quien no se ha visto en público desde que hizo explosivas acusaciones de agresión sexual contra un alto funcionario del Partido Comunista.

Peng, de 35 años, una de las atletas más reconocidas de China, acusó al ex viceprimer ministro Zhang Gaoli de obligarla a tener relaciones sexuales, según las capturas de pantalla de una publicación en redes sociales eliminada desde entonces con fecha del 2 de noviembre.

Los censores chinos han eliminado cualquier mención de la acusación en línea y bloquearon sus cuentas de redes sociales en Internet de China. Un correo electrónico supuestamente de Peng pero publicado por los medios estatales chinos solo ha aumentado la preocupación por su paradero.

Algunos de los nombres más importantes del deporte han pedido a China que confirme su seguridad e investigue sus acusaciones. El presidente y CEO de la Women’s Tennis Association (WTA), Steve Simon, ha amenazado con retirarse de China si no se tiene en cuenta a Peng y sus acusaciones no se investigan adecuadamente.

Esto es lo que debes saber sobre la acusación y la evolución de sus consecuencias.

¿Quién es Peng Shuai?

Peng es dos veces campeona de dobles de Grand Slam y una de las mejores tenistas de China.

De Hunan, en el centro de China, la jugadora de 35 años hizo historia en 2014 cuando se convirtió en la primera jugadora de China, ya fueran jugadores masculinos o femeninas, en alcanzar el primer puesto mundial en dobles.

Sus dos títulos de dobles importantes los ganó en Wimbledon en 2013 y el Abierto de Francia en 2014. Peng también alcanzó las semifinales de individuales en el Abierto de Estados Unidos de 2014 y es tres veces ganadora olímpica. Ella ganó 25 títulos de gira y obtuvo el puesto número 17 en el ranking mundial de singles.

El éxito internacional de Peng y sus compañeras estrellas del tenis chino Li Na y Zheng Jie, ha sido reconocido por ayudar a que la popularidad del deporte se disparara en China, particularmente para el juego femenino.

¿Quién es Zhang Gaoli y qué acusaciones ha hecho Peng?

Zhang Gaoli, de 75 años, formó parte del Comité Permanente del Politiburo del gobernante Partido Comunista, el órgano de liderazgo supremo del país, de 2012 a 2017 durante el primer mandato del líder Xi Jinping en el poder. Se retiró como viceprimer ministro en 2018.

En una publicación en redes sociales que se eliminó desde entonces, el 2 de noviembre, Peng acusó a Zhang de obligarla a tener relaciones sexuales y alega una relación durante un período intermitente que duró al menos 10 años.

Hace unos tres años, después de que Zhang se jubilara, la publicación alega que Peng fue invitada por él a jugar tenis en Beijing. Después, escribió, Zhang y su esposa llevaron a Peng a su casa, donde Peng afirmó que la presionaron para tener relaciones sexuales con Zhang.

“Esa tarde no estuve de acuerdo al principio y lloraba todo el tiempo”, escribió Peng. Después de la cena con Zhang y su esposa, y después de que Zhang la persuadiera, ella cedió, según la publicación.

El viceprimer ministro Zhang Gaoli en un foro el 14 de mayo de 2017 en Beijing.

“¿Por qué tuviste que volver conmigo, llevarme a tu casa para obligarme a tener sexo contigo?”, ella escribió.

“No podía describir lo asqueada que estaba, y cuántas veces me pregunté si todavía soy un ser humano. Me siento como un cadáver ambulante. Todos los días actuaba, ¿qué persona es mi verdadero yo?”

Peng dijo que no tenía pruebas para probar sus acusaciones y afirmó que a Zhang siempre le preocupaba que grabara cosas.

CNN no puede verificar de forma independiente la autenticidad de la publicación de más de 1.600 palabras.

¿Qué le ha pasado a Peng?

La explosiva acusación #MeToo de Peng llevó a los censores de China a responder a un nivel sin precedentes.

Su publicación en Weibo, la plataforma similar a Twitter de China, fue eliminada dentro de los 30 minutos posteriores a la publicación, y los censores eliminaron cualquier mención de la acusación en línea. Su cuenta de Weibo, que tiene más de medio millón de seguidores, todavía está bloqueada en los buscadores en la plataforma.

Peng no ha sido vista en público desde la acusación y su paradero no ha sido revelado públicamente.

CNN se ha acercado en repetidas ocasiones por comentarios tanto de ella como del Consejo de Estado de China, que se encarga de las consultas de la prensa sobre el gobierno central.

El jefe de la WTA, Simon, le dijo a CNN que había estado conversando con sus homólogos de la Asociación de Tenis de China, quienes le habían asegurado que Peng estaba ilesa en Beijing. Sin embargo, los intentos de comunicarse directamente con Peng no tuvieron éxito, dijo.

¿Qué han dicho las autoridades chinas e internacionales?

Las autoridades chinas se han negado hasta ahora a reconocer públicamente las acusaciones de Peng contra Zhang.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo en comentarios separados el 17 y 18 de noviembre que el tema “no era un asunto diplomático” y se negó a comentar más a los periodistas.

Pero el 17 de noviembre, los medios estatales chinos publicaron un correo electrónico, supuestamente enviado a Simon de la WTA desde Peng, rechazando sus acusaciones y afirmando que está bien.

Simon puso en duda la veracidad del correo electrónico y lo describió como una “declaración preparada de algún tipo”. Ha exigido a China que proporcione “pruebas independientes y verificables” de que Peng está a salvo.

“Si fue obligada a escribirlo, alguien lo escribió por ella, no lo sabemos”, dijo. “Pero en este punto no creo que tenga ninguna validez y no estaremos cómodos hasta que tengamos la oportunidad de hablar con ella”, agregó.

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha dicho que no comentaría sobre el asunto y sugirió que se debería abordar la “diplomacia silenciosa”, según Reuters.

La desaparición de Peng ha provocado una ola de preocupación, y algunos de los mejores tenistas del mundo se expresaron con el hashtag #WhereIsPengShuai.

Naomi Osaka, Serena Williams, Novak Djokovic, Billie Jean King y Chris Evert se encuentran entre quienes expresaron conmoción y pidieron que se investiguen sus acusaciones.

¿Qué pasa después?

Existe una presión significativa sobre las autoridades chinas para que proporcionen pruebas de que Peng está a salvo. El jefe de la WTA, Simon, dijo que está dispuesto a perder cientos de millones de dólares en negocios en China si no se explica por completo.

“Definitivamente estamos dispuestos a tirar de nuestro negocio y lidiar con todas las complicaciones que conlleva”, dijo Simon en una entrevista el 18 de noviembre con CNN. “Porque esto es ciertamente, esto es más grande que el negocio”, agregó.

Y el tenis en China es un gran negocio, con los compromisos de la WTA por sí solos que ascienden a alrededor de US$ 1.000 millones. La WTA también tiene su sede de Asia-Pacífico con sede en Beijing y la WTA tiene un contrato de 10 años con China para albergar las Finales de la WTA en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China.

La controversia también podría afectar los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, que comenzarán el 4 de febrero.

La WTA ha sido más contundente que otras organizaciones que han chocado previamente con las autoridades chinas por cuestiones de libertad de expresión y derechos humanos. Las estrellas del deporte o las empresas que se expresan se han encontrado con una importante reacción política y pública, así como con la pérdida de acceso.

Natasha Kassam, directora de opinión pública y política exterior del Lowy Institute, dijo que la WTA tiene cierta influencia sobre China.

“La mayoría de los otros casos en los que hemos visto a China interfiriendo con las organizaciones deportivas, no han tenido un colega o un compañero de equipo desaparecido. Esto está en un nivel diferente. Por lo tanto, la reacción de la WTA es fuerte, y es útil, y es utilizando el apalancamiento que tiene “.

Nectar Gan, Rhea Mogul, Erin Burnett y Yong Xiong de CNN contribuyeron al reportaje.

