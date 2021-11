Las avalanchas humanas mortales han ocurrido durante décadas. Existen estándares de seguridad, pero no son obligatorios en todo EE.UU.

Mariana Toro

(CNN) — Paul Wertheimer ha pasado cuatro décadas tratando de ayudar a prevenir avalanchas humanas mortales desde que un desastre en un concierto de The Who cambió su vida.

Once jóvenes, de 15 a 27 años, murieron en una aglomeración en el Riverfront Coliseum de Cincinnati en 1979.

“Había montones de zapatos y ropa”, dijo Wertheimer, quien respondió a la escena como funcionario de información pública de la ciudad. “No me pude quitar ese sentimiento después de estudiar el incidente y estar allí”.

En ese momento, no había regulaciones federales sobre la seguridad de multitudes.

Avance rápido hasta 2021: eso no ha cambiado.

Pero la reciente tragedia en el Astroworld Festival de Houston, que mató a nueve personas de entre 14 y 27 años, ha renovado las preguntas sobre si se necesitan regulaciones nacionales y qué se puede hacer ahora para evitar otra avalancha humana mortal.

“Esto no fue un concierto, fue una lucha por sobrevivir”: fans de Travis Scott describen escenas de caos y tragedia en el Astroworld Festival

Una mezcolanza de estándares de seguridad en EE.UU.

No existe una ley federal sobre la seguridad de multitudes. Pero el Código 101 de Seguridad Vital de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés) se considera el estándar de oro, dijo Wertheimer, quien fundó la firma consultora Crowd Management Strategies después de la tragedia del concierto de The Who.

El código se revisa cada tres años y se ha adoptado en más de 400 jurisdicciones y agencias, desde las oficinas estatales de bomberos hasta los gobiernos locales, dijo la ingeniera Tracy Vecchiarelli, líder de normas de la NFPA para la protección contra incendios de edificios y la seguridad vital.

La edición 2021 tiene varios estándares para la seguridad de multitudes, que incluyen:

– Tener al menos un administrador de multitudes por cada 250 ocupantes en un evento.

– En lugares de más de 10.000 pies cuadrados (unos 1.000 metros cuadrados), la densidad de la multitud no debe exceder una persona cada 7 pies cuadrados (0,65 metros cuadrados, aproximadamente).

– Debe haber un acceso adecuado a las salidas. En áreas sin salidas bien definidas, las salidas se pueden distribuir alrededor del perímetro siempre que puedan acomodar a toda la multitud.

– Se requieren evaluaciones de seguridad vital para eventos con más de 6.000 personas. Esas evaluaciones deben detallar las medidas de seguridad en caso de emergencias médicas, desastres naturales y otras posibles emergencias.

Estas son las señales de advertencia de que una multitud está peligrosamente densa

Pero no todos han adoptado el código NFPA. Y algunos han adoptado varias, como versiones anteriores o capítulos selectos del código.

Eso deja una mezcolanza de leyes y estándares de seguridad en todo el país.

“Por supuesto, me encantaría que todos tuvieran los estándares más actualizados y más recientes adoptados y aplicados”, dijo Vecchiarelli, “porque eso es lo que creará el entorno más seguro para todos”.

Dijo que cualquier persona que intente ver si el código de seguridad de la NFPA ha sido adoptado en su área puede consultar el Buscador de códigos de la NFPA.

Cuando las personas son sacadas ‘como corchos de una botella de vino’

Los festivales en los que los fanáticos no tienen asientos y pueden correr hacia el escenario, es la configuración más peligrosa para las multitudes, dijo Wertheimer. Se utilizó en el Astroworld Festival, donde se habían reunido unas 50.000 personas.

“El peligro es que obliga a la gente a competir entre sí porque todo el mundo ha comprado una entrada por el mismo precio, y todo el mundo está pensando… tienen derecho a ese lugar perfecto frente al escenario”, dijo.

Y los peligros de una avalancha humana se han documentado durante mucho tiempo.

“Las intensas presiones de las multitudes, exacerbadas por la ansiedad, dificultan la respiración”, escribió John Fruin, un ingeniero de investigación jubilado, en un artículo titulado “The Causes and Prevention of Crowd Disasters”.

“En ocupaciones de alrededor de 7 personas por metro cuadrado, la multitud se convierte casi en una masa fluida… La gente puede ser literalmente sacada de sus zapatos y que se le arranque la ropa”, escribió Fruin en el documento presentado originalmente en 1993 y revisado en 2002.

El jefe de policía de Houston habló con Travis Scott sobre la seguridad antes de que una avalancha humana dejara a 8 personas muertas en el Festival Astroworld

“El calor y la insolación térmica de los cuerpos circundantes hacen que algunos se debiliten y se desmayen. El acceso a quienes se caen es imposible. Retirar a los que están en peligro solo se puede lograr levantándolos y pasándolos por encima de la cabeza al exterior de la multitud”.

Wertheimer dijo que estas escenas se han desarrollado en numerosos aplastamientos, con personas “sacadas del frente de la multitud como un corcho de una botella de vino”.

Eso no significa que la acomodación tipo festival deba prohibirse, dijo Wertheimer. Dijo que puede ser “razonablemente segura” cuando se aplican los estándares de la NFPA, especialmente cuando se trata de limitar la densidad de personas.

“Pero aquí está el problema”, dijo Wertheimer. “Reducir la densidad significa reducir la cantidad de personas. Menos personas, menos boletos vendidos”.

La importancia de la gestión de multitudes (no solo el control de multitudes)

La acomodación de tipo festival es solo un factor que ha contribuido a las avalanchas humanas mortales, dijo Wertheimer. Otro es el manejo inadecuado de multitudes.

Hay una gran diferencia entre el control de multitudes, o tratar de mantener a las personas en áreas designadas, y el manejo de multitudes, que considera la psicología de la multitud y predice qué problemas pueden surgir.

La tragedia del concierto de The Who en 1979 ocurrió en una fría noche de diciembre. Los fanáticos ya habían esperado afuera durante horas, ansiosos por entrar y obtener el mejor lugar para estar de pie cerca del escenario.

Entonces, cuando los fanáticos de afuera escucharon a la banda realizar una prueba de sonido, pensaron erróneamente que el concierto había comenzado, lo que provocó una aglomeración mortal para entrar.

9 personas murieron tras la tragedia del Astroworld: aún hay dudas sobre quién debe rendir cuentas

“Nadie se comunicó con los fanáticos. Nadie sabía lo que estaba pasando”, dijo Wertheimer, quien fue jefe de personal del Grupo de Trabajo de Cincinnati sobre Control de Multitudes y Seguridad, que se formó después del desastre.

Con una adecuada gestión de la multitud, “los peligros de la acomodación de tipo festival se habrían reducido considerablemente, de manera significativa”.

No hay estándares a nivel nacional sobre permisos de eventos

La mayoría de las ciudades u otras jurisdicciones requieren permisos para eventos de cierto tamaño. Pero los requisitos de seguridad necesarios son inconsistentes.

“Hay sistemas de permisos, pero varían de un estado a otro y de una ciudad a otra. Esto es parte del problema”, dijo Wertheimer, quien también formó parte del comité de eventos especiales de Cincinnati.

Sin estándares mínimos uniformes, algunas jurisdicciones pueden enfrentar un conflicto de intereses.

Por ejemplo, los funcionarios locales que desean el impulso económico de un evento importante pueden estar dispuestos a aprobar permisos sin hacer retroceder las brechas en los planes de seguridad, como los planes para prevenir o mitigar las aglomeraciones de público en la acomodación de festival.

Algunos funcionarios pueden temer perder el evento en un área con un proceso de aprobación menos estricto, dijo Wertheimer. “Debe haber cierta coherencia nacional”.

Al menos 58 demandas han sido presentadas por la tragedia del Astroworld mientras los asistentes buscan respuestas de los funcionarios, de los organizadores del concierto y de Travis Scott

Cincinnati renovó su proceso de aprobación de permisos después de la tragedia del concierto de The Who e incluso prohibió la acomodación de festival. Más tarde, la ciudad permitió nuevamente la presencia de acomodación de festival después de adoptar las normas de seguridad de la NFPA, dijo Wertheimer.

Si todavía estuviera en un comité de permisos, Wertheimer dijo que nunca apoyaría un gran evento que tuviera acomodación de festival si no hubiera un plan claro para prevenir o mitigar las aglomeraciones.

Eso sería una “ausencia flagrante”, dijo.

¿Cómo se podrían evitar las avalanchas humanas mortales?

Una adopción más amplia del código de seguridad de la NFPA sería un gran comienzo, dijo Vecchiarelli, el ingeniero de la NFPA. Pero el hecho de que una ciudad, condado o estado no utilice los estándares de la NFPA no significa que no haya reglas de seguridad.

“Creo que todas las jurisdicciones probablemente tienen algún tipo de código para emergencias y eventos de seguridad”, dijo Vecchiarelli. “Así que depende de esas jurisdicciones locales hacer cumplir esos requisitos”.

Algunas ciudades pueden aprender de las tragedias de otras ciudades. Después del desastre del concierto de The Who, Cincinnati decidió abrir las puertas para grandes eventos al menos 90 minutos antes de que comience un espectáculo, en lugar de 30 minutos, para ayudar a prevenir las oleadas de gente, dijo Wertheimer.

Padre vio cómo ocurría la avalancha humana en Astroworld sin poder hacer nada por su hijo

Otra forma de ayudar a prevenir una avalancha humana mortal es tener barreras que subdividan las áreas de la acomodación de tipo festival.

“Al igual que tienes rompeolas en el océano para romper las olas, coloca uno o tal vez incluso dos niveles de barricadas que corran paralelas al escenario”, sugirió Wertheimer.

Además, “los promotores deben tener una licencia, y eso debe incluir requisitos para tener tantas horas de capacitación en seguridad de multitudes en eventos”, dijo.

Con muchos empleados privados que trabajan en eventos, debería haber un “requisito de competencia mínimo para la capacitación de gerentes de multitudes”, con énfasis en la gestión de multitudes, no solo en el control de multitudes, dijo Wertheimer.

El personal de emergencia público y privado debería poder comunicarse fácilmente, dijo. Eso podría ser en forma de frecuencias de radio especiales designadas para el evento, donde médicos privados, el departamento de bomberos local, la seguridad privada y el departamento de policía local pueden compartir rápidamente información importante.

¿Pudo Travis Scott hacer algo para evitar la tragedia en el festival Astroworld?

También le gustaría que los estados tuvieran “una revisión efectiva y completa de la solicitud de permisos” para ver si es necesario fortalecer algún requisito mínimo de seguridad.

Con medidas de seguridad más estrictas, dijo, se podrían evitar futuras avalanchas humanas.

Ray Sánchez y Sandra Gonzales de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.