Conoce a los “Eternals”, los nuevos héroes del Universo Cinematográfico de Marvel

(CNN) — En el último año, Marvel presentó a los espectadores a Agatha Harkness y Monica Rambeau, Sylvie y Mobius, Yelena, Shang-Chi y un nuevo Capitán América, por nombrar algunos. Uff.

Prepárense, fans fatigados, porque el Universo Cinematográfico Marvel va a añadir al menos 10 nuevos superhéroes y villanos este mes en “Eternals”, la nueva película de la directora ganadora del Oscar Chloé Zhao. Tendrás un poco más de un mes para memorizar sus nombres e historias antes de que Marvel lance “Spider-Man: No Way Home” (y unas semanas después de eso, otro héroe más tendrá su propia serie en Disney+, descansa mientras puedas).

Por suerte para ti, creamos una especie de hoja de apuntes de “Eternals” para que tanto los fans acérrimos como los casuales puedan tener las cosas claras. Esto es lo que necesitas saber sobre los “Eternos” antes del estreno de la película el 5 de noviembre. (Este redactor aún no ha visto la película, pero hay ligeros spoilers de los cómics).

1 de 10 | Conoce a los Eternals, los nuevos héroes de Marvel (D-I): Kingo (Kumail Nanjiani), Makkari (Lauren Ridloff), Gilgamesh (Don Lee), Thena (Angelina Jolie), Ikaris (Richard Madden), Ajak (Salma Hayek), Sersi (Gemma Chan), Sprite (Lia McHugh), Phastos (Brian Tyree Henry) Y Druig (Barry). Foto cortesía de Marvel Studios 2021. All Rights Reserved. → 2 de 10 | Ikaris: el Eternal original. Poderes: ojos de rayo láser y vuela a toda velocidad. Cortesía de Marvel Studios 2021. 3 de 10 | Sersi : sale con un humano pero tiene una historia romántica con Ikaris. Es capaz de transmutar la materia, como vimos en uno de los avances. Cortesía de Marvel Studios 2021. 4 de 10 | Sprite (Lia McHugh) siempre parecerá una persona joven. No siempre es divertido. Tiene el poder de crear ilusiones. Marvel Studios 2021. All Rights Reserved. 5 de 10 | A Phastos (Brian Tyree Henry) no le interesa la violencia. Él es un inventor y pacifista. Phastos (Brian Tyree Henry) Cortesía de Marvel Studios 2021. 6 de 10 | Ajak (Salma Hayek) es esa amiga que actúa como una madre para el resto de su grupo. Tiene el poder de curar tanto a Eternals como humanos. Ajak (Salma Hayek) Cortesía de Marvel Studios. 7 de 10 | Makkari (Lauren Ridloff) es una de las velocistas más rápidos de los cómics de Marvel. Créditos: Sophie Mutevelian. Marvel Studios 2021. 8 de 10 | Kingo (Kumail Nanjiani) prefiere robar el protagonismo y por ello su superpoder es luchar con estilo. Créditos: Sophie Mutevelian . Marvel Studios 2021. 9 de 10 | Gilgamesh (Don Lee, en el centro) es el Eternal más fuerte, pero también el más realista. Lleva el apodo de “el olvidado” pues por mucho tiempo no supo quién era.Créditos: Sophie Mutevelian. Marvel Studios 2021. 10 de 10 | Druig (Barry Keoghan) es el Eternal más oscuro. Su poder es el control mental y tiene una visión distinta a los demás Eternals sobre los humanos. Créditos: Sophie Mutevelian. Marvel Studios 2021.

Entonces… ¿quién/qué son los Eternals?

Los Eternos, o “Eternals” no son ni personas ni dioses (aunque los humanos a menudo los confunden con dioses, lo que molesta a las deidades espaciales que los crearon y a los dioses griegos que dan nombre a algunos de ellos). Aunque cada uno de ellos tiene poderes únicos, todos son hábiles guerreros con superfuerza, velocidad y agilidad.

La mayoría de los héroes son inmortales: aunque sus cuerpos se destruyan, pueden seguir viviendo de otras maneras. Pero mantienen sus poderes en secreto, ya que viven entre humanos.

Fueron enviados a la Tierra por los Celestiales, un antiguo grupo de seres divinos, unos 7.000 años antes de los acontecimientos de la película, para defender a la humanidad de los Deviants o Desviados, monstruos mutantes también creados por los Celestiales cuando algunas pruebas con los primeros habitantes de la Tierra salieron mal. Los Eternals no deben interferir en los asuntos humanos, actuando como meros espectadores, a menos que los desviados estén involucrados.

Aunque los Eternals han obedecido a los Celestiales hasta ahora, finalmente empiezan a cuestionar su misión y a los seres que los crearon.

Al igual que la mayoría de los protagonistas del Universo Cinematográfico de Marvel que han obtenido sus propias historias de origen, los Eternals probablemente no se sientan superhéroes. Pero al final de la película, después de que hayan sufrido varias transformaciones y hayan vencido a varios enemigos, es probable que se encuentren entre los héroes más poderosos del MCU, y tal vez, del MCM: el Multiverso Cinematográfico de Marvel.

Conoce a los 10 “Eternals” de Marvel

Ikaris

Ikaris (Richard Madden) ignora a los agricultores.

Interpretado por: Richard Madden

En los cómics, los Eternals suelen estar liderados por Ikaris, normalmente representado como un hombre musculoso de pelo rubio y ojos azules que recuerda a He-Man pero con ojos láser. En algunas apariciones en los cómics, le llaman el “Eternal Original”, o el “Eternal que gobierna al resto”.

Poderes: Ojos de rayo láser. Si lo nombras, probablemente Ikaris pueda hacerlo. Puede volar a velocidades de hasta 1370 kilómetros por hora, crear ilusiones convincentes y disparar rayos láser por los ojos, entre otras muchas habilidades.

Dato curioso: en los cómics, cuando se disfraza de humano, se hace llamar “Ike Harris”. Definitivamente, Ikaris es uno de los Eternos más valientes, pero creativo, no es.

Sersi

Sersi (Gemma Chan) sale con un humano pero tiene una historia romántica con Ikaris.

Interpretada por: Gemma Chan

Si es Ikaris quien suele dirigir a los Eternals en la esfera de los cómics, Sersi es su corazón. Es una especie de historiadora de la humanidad, que ha presenciado en primera fila acontecimientos como la caída de Roma y la Revolución Francesa, según Marvel. A menudo, Sersi viste de verde, un guiño, quizás, a su profundo amor y aprecio por la Tierra y sus habitantes. También ha mantenido una relación intermitente durante siglos con su compañero, Ikaris.

Poderes: transmutación de la materia. Básicamente, puede alterar la materia en la forma que desee (¿recuerdas en el tráiler de “Eternals”, cuando parece disolver un autobús de dos pisos en un desfile de pétalos?)

Dato curioso: en los cómics, Sersi se unió a los Avengers durante un tiempo. Aunque más tarde abandonó el grupo, a veces los sigue ayudándo cuando necesitan a un héroe divino.

Sprite

Sprite (Lia McHugh) siempre parecerá una persona joven. No siempre es divertido. Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.

Interpretado por: Lia McHugh

Sprite es tan traviesa como un duende. Aunque es tan mayor como sus homólogos, tiene la apariencia de una preadolescente perpetua, lo que aprovecha en su beneficio: en una serie de cómics protagonizó su propia comedia para adolescentes. Sin embargo, su ingenuidad también puede ser desastrosa: en una serie, Sprite “alteró la realidad a escala cósmica”, según Marvel. En los cómics, Sprite también ha sido escrito como un hombre durante gran parte de su carrera.

Poderes: Ilusiones. La “grandiosa narradora” del grupo, Sprite lanza espejismos que parecen reales y puede teletransportarse si es necesario.

Dato curioso: según Marvel, una vez fue una molestia para William Shakespeare, inspirando al personaje del Bardo “Puck” en “El sueño de una noche de verano”.

Phastos

A Phastos (Brian Tyree Henry) no le interesa la violencia. Phastos (Brian Tyree Henry) Cortesía de Marvel Studios 2021.

Interpretado por: Brian Tyree Henry

Inventor del grupo y pacifista declarado, Phastos es también el primer superhéroe gay declarado en el MCU. (Mientras que los cómics de Marvel cuentan con varios personajes queer, solo se ha sugerido, aunque no se ha confirmado, que otros pocos personajes como Valquiria y Loki sean queer en la pantalla). Según los tráilers de la película, también es un frugal decorador de casas con predilección por Ikea y el sarcasmo.

Poderes: Invención y “tecnopatía”. Si Phastos puede ver algo en el ojo de su mente, puede hacerlo realidad: tiene la capacidad de conjurar armas y otros inventos con poco más que un pensamiento.

Dato curioso: en un momento de los cómics, adoptó el nombre en clave de “Ceasefire”, un guiño a su postura contra la guerra. (¡Que nadie le diga que es un superhéroe creado para hacer la guerra a los monstruos!)

Thena

Interpretada por: Angelina Jolie

No es casualidad que el nombre de Thena sea tan parecido al de la diosa griega de la guerra — según Marvel, Thena se siente “más cómoda en la batalla que en cualquier otro lugar”. Al igual que Phastos, puede conjurar armas con su mente, aunque se complace en blandirlas y desatar una carnicería cósmica para mayores de 13 años.

Poderes: habilidad sobrehumana para pelear. Es increíblemente rápida, fuerte y reflexiva, una guerrera casi imbatible.

Dato curioso: en los cómics, una vez tuvo un coqueteo con un líder de los Deviants llamado Kro, y su tumultuosa relación ha obstaculizado tanto a los Eternals como a sus enemigos.

Ajak

Ajak (Salma Hayek) es esa amiga que actúa como una madre para el resto de su grupo. Ajak (Salma Hayek) Cortesía de Marvel Studios.

Interpretada por: Salma Hayek

Aunque en los cómics, Ajak es representado como un hombre, Hayek dijo que ve a su personaje como una figura maternal, una especie de “líder espiritual” que conecta con cada uno de ellos incluso cuando están en desacuerdo y mantiene al grupo en el camino.

Poderes: curación. Ajak cura tanto a los humanos como a los Eternals, y es una de las pocas que tiene contacto directo con los Celestiales para recibir información sobre su misión.

Dato curioso: en los cómics, Ajak es una “brillante arqueóloga y hábil luchadora”, dice Marvel. Incluso los héroes divinos necesitan aficiones.

Makkari

Makkari (Lauren Ridloff) es una de las velocistas más rápidos de los cómics de Marvel. Makkari (Lauren Ridloff) Créditos: Sophie Mutevelian. Marvel Studios 2021.

Interpretada por: Lauren Ridloff

La velocista Makkari ha corrido por todo el planeta y, francamente, está aburrida de lo que ha encontrado. En la película, los Eternals le piden que deje a un lado su aburrimiento durante unos días para ayudarles a derrotar a los Deviants y salvar el mundo para que ella pueda recorrer otros planetas.

Poderes: supervelocidad. ¿Qué Quicksilver? Makkari es la “mujer más rápida del universo”, dice Marvel.

Dato curioso: Ridloff es sorda, y Makkari es la primera superheroína sorda del MCU, por lo que los Eternals se comunican con Makkari a través de la lengua de señas.

Kingo

Kingo (Kumail Nanjiani) prefiere robar el protagonismo. Créditos: Sophie Mutevelian. Marvel Studios 2021.

Interpretado por: Kumail Nanjiani

Mientras que muchos de los otros Eternals eligieron vivir en el anonimato entre la humanidad, Kingo se convirtió en una estrella de cine (en los cómics, es un actor conocido por las películas de samuráis japoneses; en la película, es un intérprete de Bollywood).

Poderes: lucha con estilo. Kingo puede hacer lo que prácticamente todos los Eternals pueden hacer: patear traseros con poco esfuerzo, aunque prefiere defenderse de los enemigos con la actitud de una estrella. También tiene el ego de una.

Dato curioso: al parecer, Kingo se considera la estrella de los Eternals. Thena e Ikaris tienen algo que decir sobre eso.

Gilgamesh

Gilgamesh (Don Lee, en el centro) es el Eternal más fuerte, pero también el más realista. Créditos: Sophie Mutevelian. Marvel Studios 2021.

Interpretado por: Don Lee

El Eternal más fuerte y compañero de Thena, Gilgamesh es un guerrero temible pero también un tipo bastante agradable, según Marvel.

Poderes: fuerza indomable. En la batalla, Gilgamesh emplea un “exoesqueleto” dorado que protege sus brazos y puños y reparte golpes devastadores a los enemigos.

Dato curioso: en los cómics, se le conocía como “el olvidado” porque no fue consciente de que era un Eternal durante muchos años.

Druig

Druig (Barry Keoghan) es tal vez el Eternal más turbio. Créditos: Sophie Mutevelian. Marvel Studios 2021.

Interpretado por: Barry Keoghan

Druig posee una oscuridad de la que carecen los demás Eternals. En los cómics, a menudo ha dado más importancia a su propio éxito que al de los Eternals y a su misión de proteger a los humanos, lo que lo ha vuelto peligroso. (También en los cómics lo han dibujado como una especie de vampiro).

Poderes: control mental. Druig puede ver en la mente de los humanos y explotar sus vulnerabilidades.

Dato curioso: Druig se aísla de los demás Eternals debido a su visión opuesta de cómo convivir con los humanos, según Marvel.

Héroe extra: Dane Whitman

Dane Whitman (Kit Harington, a la izquierda) tiene una relación con Sersi (Gemma Chan) cuando lo conocemos en “Eternals”.

Interpretado por: Kit Harington

De acuerdo, Whitman no es un miembro de los Eternals, pero es el novio humano habitual de Sersi en la película. Es posible que tenga un papel más grande y heróico en los próximos proyectos de Marvel, aunque no se ha confirmado nada. No vamos a entrar en los detalles de su historia en los cómics, pero para los lectores a los que no les importen los spoilers, Marvel tiene una amplia biografía.

