El metaverso de Microsoft tiene los ojos puestos en la productividad

(CNN Español) — La semana pasada Meta —antes Facebook— presentó su ideal del metaverso, y este martes Satya Nandella, el CEO de Microsoft, explicó durante la conferencia de desarrolladores Microsoft Ignite cuál es su visión sobre este mundo virtual.

Para Microsoft, el metaverso es un mundo virtual que está conectado a muchos aspectos del mundo físico, incluyendo personas, lugares y cosas, permitiéndole a los usuarios vivir una experiencia compartida a través de ambos mundos, el físico y el digital.

“No puedo decir cuán grande es este avance. Ya no se trata solo de mirar la vista de cámara de una fábrica. Puedes estar en el suelo. Ya no es solo video. Al realizar conferencias con colegas, puedes estar con ellos en la misma sala. Ya no se trata solo de jugar con amigos, puedes participar en el juego con ellos”, dijo Nandella durante el evento virtual.

Impulsado por la pandemia de covid-19 que nos obligó a muchos a modificar la forma con la que interactuamos tanto con nuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo, el metaverso de ambas compañías tienen una meta en común: ayudar a las personas a estar más presentes.

Pero a diferencia del metaverso presentado por Zuckerberg, el mundo digital de Microsoft va de la mano con los productos de su compañía, por lo que —por ahora— está enfocado en el espacio laboral. Así que mediante la creación de “gemelos digitales” es que los usuarios podrán reunirse y compartir espacios digitales para trabajar de forma, y por qué no, socializar.

Esto es posible gracias a que Mesh se integrará a Teams —en una vista previa— en la primera mitad de 2022.

Mesh para Teams proporcionaría a los usuarios espacios como este vestíbulo virtual.

Microsoft Mesh es una plataforma de realidad mixta lanzada en marzo de este año que permite a usuarios en diferentes partes del mundo unirse en un espacio virtual. Por su parte, Teams es una plataforma si bien menos emocionante, pero que ofrece todas las herramientas de productividad que han sido necesarias durante la pandemia: chat, videollamadas, llamadas y acceso a archivos colaborativos mediante Office 365.

“Bienvenido a Mesh para Teams”, dijo Alex Kipman, miembro técnico de Microsoft durante Microsoft Ignite, en un comunicado de prensa. “Como empresa que se centra en la productividad, en los trabajadores del conocimiento, es algo que los clientes realmente nos están pidiendo y se combina con la visión de la realidad mixta en la que hemos estado trabajando durante 12 años. Todo se está juntando”.

La buena noticia es que para acceder a Mesh para Teams no será necesario contar con unas gafas de realidad virtual (RV) como las Hololens, ya que según Microsoft, cualquiera podrá acceder desde sus teléfonos inteligentes, computadoras. Sin embargo, esta, como otras experiencias en el metaverso, está diseñada para vivirse a través de un dispositivo de RV.

Metaverso: una alternativa para estar presente

Además de la innovación que involucra el metaverso —y la aparente tendencia de las compañías de tecnología por explorar este mundo— Microsoft dice que así como hay estudios que muestran que las personas se sienten más presentes e involucradas cuando tienen prendida la cámara de video, existen varias razones por las que las cámaras permanecen apagadas.

“A veces solo quiero poder sentarme en mi silla de abajo y tener mi almohadilla térmica encendida, pero tal vez no sea tan apropiado”, explica Katie Kelly, gerente de proyectos principal de Microsoft que trabaja en Mesh for Teams. “Me encantaría poder activar mi avatar. Todavía estoy presente y comprometida, y las personas que están allí sienten que estoy presente y comprometida”.

Según Microsoft, cuando Mesh entre al mercado en 2022 los usuarios “tendrán una variedad de opciones” para crear su propio avatar. Sin embargo, dentro de Teams el uso de avatar es solo una opción. Y justo es esto es lo que quiso dar a entender Nandella al hablar de una experiencia compartida entre ambos mundos, ya que los asistentes podrán estar representados por avatares, mostrarse en video, usar una imagen estática o bien, una simple burbuja con sus iniciales.

Así se vería luna videollamada de Teams con los avatares y los participantes en la cámara.

Microsoft explicó que con ayuda de la inteligencia artificial los avatares se moverán cuando el usuario hable —muy al estilo de los Memoji de Apple— aunque también se contará con animaciones adicionales para aportar más expresiones a los avatares, como pueden ser el movimiento de las manos.

Y en cuanto a los espacios virtuales colaborativos, Mesh para Teams llegará con varios espacios, pero con el tiempo las organizaciones podrán construir sus propios espacios personalizados.

La compañía de tecnología, que es actualmente una de las más poderosa con una capitalización de mercado de US$ 2 billones, dejó claro que este sería el primer lanzamiento, por lo que con el tiempo y “la gran cantidad de tecnologías de inteligencia artificial de Microsoft” los avatares mejorarán sus movimientos y expresiones.

La carrera por el multiverso

Pero Microsoft y Facebook no son las únicas empresas interesadas en el “próximo capítulo para el Internet”. En abril, Epic Games anunció una ronda de financiación de US$1.000 millones para su metaverso y en junio Matthew Ball, un inversor de capital de riesgo y uno de los “pensadores más sofisticados del metaverso” según Zuckerberg, ayudó a lanzar un fondo para invertir en la creación del metaverso.

Pero cuando se trata de la construcción del metaverso, pensar en Microsoft como uno de los precursores simplemente tiene sentido.

En uno de sus ensayos, Ball indica que el metaverso no es algo que simplemente va a empezar a existir. “No habrá un ‘Antes del Metaverso’ y ‘Después del Metaverso’. En cambio, emergerá lentamente con el tiempo a medida que los diferentes productos, servicios y capacidades se integren y se fusionen”. Sin embargo, el desarrollo de nuevas tecnologías, protocolos e innovaciones, serían necesarias para su óptimo funcionamiento.

Los avatares se encuentran y colaboran en un espacio inmersivo de Mesh para Teams.

Ball explica que Microsoft actualmente cuenta con cientos de millones de identidades federadas a través de Office 365 y LinkedIn, es el segundo proveedor de servicios en la nube —después de Amazon— y también contaría con el software y hardware para darle vida al metaverso.

“Pero lo que es más importante, el CEO Satya Nadella entiende que Microsoft, como mínimo, debe estar donde se realice el trabajo”, indicó Ball, quien resalta cómo la empresa ha podido con éxito adaptarse a los requerimientos del momento del consumidor con un rol dominante en el ámbito laboral.

“Es difícil imaginar que Microsoft no será un impulsor principal en el futuro virtualizado de la mano de obra y el procesamiento de la información”, concluyó Ball en su ensayo titulado “El metaverso: qué es, dónde encontrarlo, quién lo construirá y Fortnite”.

