Fiscalía investiga a la vicepresidenta de Perú por presunto lavado de activos

(CNN Español) — La vicepresidenta y también ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú, Dina Boluarte, ha sido incluida en una investigación por presunto lavado de activos que lleva a cabo el fiscal Richard Rojas por el supuesto financiamiento ilícito de campañas electorales por parte del partido Perú Libre, hoy en el gobierno.

La investigación incluye, entre esas campañas, la que este año llevó a la presidencia del país a Pedro Castillo, pero no precisa cuáles serían las otras elecciones en las que Perú Libre supuestamente habría usado fondos procedentes de coimas en la región de Junín.

El fiscal Rojas, especializado en delitos de lavado de activos, también investiga a Perú Libre como persona jurídica; al presidente del partido, Vladimir Cerrón, y al expresidente del Consejo de Ministros y actual congresista Guido Bellido.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Cerrón expreso su “solidaridad plena” con Boluarte por “haber sido incluida injustamente en la investigación de lavado de activos”, lo que atribuyó a la intención de “continuar la persecución a Perú Libre”.

Este caso se deriva de una primera investigación de la Fiscalía conocida como “Los dinámicos del centro”, que se realiza desde 2019 cuando Cerrón era gobernador de la región de Junín.

La Fiscalía plantea la existencia de una red vinculada con el pago de coimas por el otorgamiento de licencias de conducir en esa región. Según el Ministerio Público, tras pasar por “actos de conversión y transferencia”, que no detalla, esos fondos habrían servido para “financiar indebidamente” las actividades proselitistas de Perú Libre así como los gastos legales y personales que enfrenta Cerrón por distintos procesos judiciales. Cerrón y Bellido rechazan las acusaciones de lavado de activos.

Según el documento fiscal al que accedió CNN, la Fiscalía investiga a la vicepresidenta Boluarte por abrir una cuenta bancaria en la que, dice, se habrían recaudado aportes ilícitos para pagar la reparación civil o caución de Cerrón, fundador de Perú Libre y exgobernador de Junín, por una condena por corrupción en 2019. El documento cita a un colaborador eficaz en el caso para fundar su teoría de que el dinero también habría sido utilizado para financiar la campaña del partido.

El documento fiscal cita una declaración que Boluarte prestó en septiembre y en la cual, según la Fiscalía, la funcionaria confirma que abrió la cuenta y que el dinero estaba destinado a pagar la reparación civil requerida a Cerrón y evitar así que vaya a prisión.

CNN está buscando la reacción de Boluarte a la decisión de la Fiscalía de incluirla en la investigación.

Este domingo, en declaraciones al programa Cuarto Poder, la vicepresidenta señaló que al momento en que se abrió la cuenta no había una campaña política que financiar.

“Efectivamente la cuenta se apertura y la tengo anotada, el primero de noviembre del 2020. A esa fecha, el partido aún no había sido inscrito en la lista. En consecuencia, no había campaña que hacer”, dijo Boluarte. “En ese tiempo ha habido 104 personas que han ido depositando. ¿De dónde? No se sabe porque fue una cuenta pública transparente”, añadió.

En la entrevista, la vicepresidenta confirmó que la cuenta se abrió “porque el compatriota Vladimir Cerrón indicó que el juzgado le estaba exigiendo el pago de la reparación civil de 850.000 soles y que si no pagaba ese dinero en el plazo que el juzgado le había indicado, él volvía nuevamente a prisión”. Al cambio actual, ese dinero equivale a poco más de US$ 213.000.

