Una tormenta se desarrolla rápidamente en la costa este y puede llevar vientos extremos y lluvias fuertes

(CNN) — A medida que una histórica “bomba ciclónica” se desplaza por la costa oeste, los modelos de predicción computarizada apuntan a un posible sistema del noreste otoñal en la costa este a partir de este martes.

Solo que no tendrá toda la nieve que se suele esperar de este tipo de tormentas. En cambio, esta tormenta que se intensifica traerá vientos extremos y lluvias fuertes, lo último que los neoyorquinos quieren ver después de las devastadoras inundaciones repentinas de este año.

“Un sistema de baja presión que se desarrolla rápidamente al sur de Long Island probablemente producirá fuertes lluvias en toda la región”, dice el Servicio Meteorológico Nacional de Nueva York.

Hay alertas de inundaciones y crecidas repentinas desde el sur de Nueva Jersey hasta el norte de Massachusetts.

El 25% de toda la infraestructura crítica en EE.UU. está en riesgo de fallar debido a inundaciones, encuentra un nuevo informe

No hay duda de que las precipitaciones en el noreste durante los próximos dos días se deberán a este sistema de bajas presiones que se está fortaleciendo. Pero sigue habiendo incertidumbre sobre la fuerza que alcanzará y qué tan cerca estará de la costa.

“Siempre que haya dos zonas de baja presión intentando combinarse en la cálida corriente del Golfo frente a la costa del noreste, los modelos diferirán en sus soluciones”, dice Chad Myers, meteorólogo de CNN.

Los meteorólogos están seguros de que habrá lluvias, pero aún no están seguros de la cantidad. El Centro de Predicción Meteorológica emitió un nivel 1 de 4 de “riesgo marginal” de lluvias excesivas el lunes y un nivel 2 de “riesgo leve” de lluvias excesivas el martes.

“Los totales de lluvia a esta hora parecen ser del orden de 50 a 100 milímetros”, escribió el servicio meteorológico en Nueva York. Pero algunos modelos meteorológicos computarizados muestran cantidades aisladas de 127 a 178 milímetros de lluvia.

Pronóstico de lluvias para las siguientes 48 horas, en pulgadas.

“Esperemos que este escenario no se haga realidad, ya que provocaría problemas de inundaciones generalizadas”, escribió el servicio meteorológico de Nueva York.

Los vientos son el otro problema: cuanto más cerca esté la tormenta de la costa noreste, más fuertes serán los vientos para los habitantes de la costa. Una tormenta más cercana también significa que los vientos más fuertes se extenderán hacia el interior.

No se descarta que los vientos superen los 80 km/h en el este de Massachusetts, Rhode Island y Connecticut, y las ráfagas de viento serán casi huracanadas en Cape Cod y las islas.

Los vientos irán acompañados de inundaciones costeras, que son posibles durante los ciclos de marea alta tanto el martes como el miércoles, dijo el servicio meteorológico.

Un sistema similar, inmortalizado por una película con George Clooney en los años 90, cumple 30 años esta semana. Aunque los meteorólogos no creen que el sistema actual se convierta en “La tormenta perfecta”, compartirá algunas similitudes en los tipos de condiciones que se pueden esperar.

El Servicio Meteorológico Nacional de Boston tiene un artículo interesante sobre el aniversario de la tormenta.

Otra tormenta similar al sistema del noreste del martes intentará desarrollarse para el fin de semana, dice Myers. “Pero la energía para esa todavía está fuera de la costa oeste y necesitará algo más de tiempo para pronosticarse con precisión”.

Una “bomba ciclónica” y un “río atmosférico”

Hablando de la “bomba ciclónica” de la costa oeste, esta tormenta se fortaleció hasta convertirse en la más fuerte de la historia, en términos de presión, en formarse frente a la costa de Washington.

El centro de la tormenta pasó justo por encima de una boya oceánica, que registró la caída de presión récord.

Una bomba ciclónica es un sistema que baja al menos 24 milibares de presión en 24 horas o menos y, normalmente, cuanto más baja es la presión, más fuerte es la tormenta.

¿Qué es una bomba ciclónica?

Pero, como se mencionó en el boletín meteorológico de la semana pasada, el “río atmosférico” relacionado es el que ha causado el mayor impacto en la costa oeste.

Un río atmosférico es una banda estrecha de humedad concentrada que navega a más de 3,2 kilómetros por encima del océano y libera lluvia o nieve cuando toca tierra, y este era del nivel más alto posible: 5 de 5.

El río atmosférico ha llevado más lluvia en 24 horas en Sacramento, California, que el máximo registrado en un día. Y sigue lloviendo. En San Francisco, experimentaron su cuarto día más lluvioso de la historia.

Pero el impacto más significativo lo han tenido los flujos de escombros y deslaves en esta región azotada por la sequía.

Puedes leer más sobre los impactos del río atmosférico y sobre cuándo disminuirá aquí.

Río atmosférico de nivel 5 podría desatar inundaciones en una California afectada por la sequía

Aumenta la amenaza severa durante la semana

Nivel de amenaza para este martes.

A medida que la tormenta en el oeste continúe su camino hacia el este durante el martes, traerá consigo la amenaza de tormentas severas en los estados del centro.

Se determinó un nivel 3 de 5 de riesgo “aumentado” de tormentas severas en el centro y sur de las Llanuras para el martes. En general, la amenaza de tormentas severas afecta a más de 20 millones de personas, incluyendo en las ciudades de Wichita, Kansas; Oklahoma City; y Fort Worth, Texas.

“Se esperan tormentas severas dispersas asociadas con granizo grande, daños por viento y una amenaza aislada de tornado a través de partes del sur y el centro de las Llanuras desde el final de la tarde del martes hasta la noche”, dijo el Centro de Predicción de Tormentas el lunes por la mañana.

Este sistema de tormentas llega justo después de otro sistema que provocó tornados dañinos en zonas de Missouri e Illinois durante el fin de semana.

El miércoles, esta amenaza de tormenta severa se desplazará hacia el sur, hacia la costa del Golfo, donde se ha destacado un nivel 2 de 5 de riesgo “leve” de tormentas severas. Esta zona de riesgo incluye Houston, Nueva Orleans y Mobile, Alabama, donde es posible que se produzcan vientos dañinos y algunos tornados durante la tarde y la noche.

Los meteorólogos prevén un invierno más cálido

Previsión de temperaturas generales durante el invierno boreal. Las zonas azules se esperan tengan un tiempo más frío de lo normal, mientras que las zonas naranja se esperan tengan temperaturas más cálidas.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) publicó el jueves pasado las perspectivas para el invierno boreal de 2021.

Se prevé un invierno más cálido y seco de lo normal para la región del sur del país, junto con un invierno más húmedo de lo normal para el noroeste del Pacífico y el norte de las Rocosas, dijo la agencia.

En total, se prevén condiciones más frías y húmedas en algunas zonas del norte del país, y más cálidas y secas en gran parte del sur, en consonancia con el típico patrón meteorológico de “La Niña”.

Sin embargo, el suroeste puede ser el más afectado por las previsiones de este invierno, ya que no se espera un alivio de la sequía.

Lee más sobre la previsión para el invierno aquí.

Las icónicas palmeras desaparecen lentamente en la Florida

Cuando uno piensa en la Florida, inmediatamente surgen imágenes de playas y palmeras. ¿Pero qué pasaría si esas palmeras fueran sustituidas lentamente por otros árboles?

Eso es lo que podría ocurrir con el tiempo gracias al cambio climático. Algunos grupos de Florida están optando por plantar robles en lugar de palmeras.

Las queridas palmeras de Florida son mucho menos eficaces en la captura de carbono en comparación con otros tipos de árboles.

Lee más sobre cómo las comunidades del sur de Florida están tratando de salvar al mundo de la crisis climática, un árbol a la vez.

El tiempo de Halloween no te hará decir “boo”

Pronóstico del tiempo para el fin de semana. Verde significa lluvia; Rojo significa hielo; Violeta una mezcla de lluvia y hielo y Azul significa caída de nieve.

Como muchos de ustedes un lunes, ya estamos deseando que llegue el fin de semana. Y es que el tiempo de Halloween parece ser bastante bueno para la mayoría este fin de semana.

Sin contar la ya mencionada segunda tormenta que se aleja del noreste trayendo lluvia desde los Apalaches hacia el norte el sábado y permaneciendo en Nueva Inglaterra el domingo y de algunos chubascos dispersos en el oeste montañoso, el resto del país tiene un pronóstico seco para el fin de semana.

Las temperaturas estarán por encima de lo normal en el centro de EE.UU. el sábado, pero se enfriarán rápidamente en las llanuras del norte y el centro del país el domingo, entre 7,5° C y 11° C más frías que el día anterior.

El sureste estará en el lado fresco con temperaturas máximas de entre 10° C y 15° C, y se esperan temperaturas similares en el noreste, más cálidas de lo normal. En la costa oeste habrá temperaturas cercanas a lo normal, en torno a los 15° C.

— Monica Garrett, meteoróloga de CNN, contribuyó con este reportaje.

