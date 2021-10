WeWork finalmente llega a la bolsa. Mucho ha cambiado

Alejandra Ramos Barreda

(CNN Business) — Cuando los planes de WeWork de su exitosa oferta pública inicial se derrumbaron en 2019, la compañía se convirtió en un ejemplo sobre los excesos del capital de riesgo y la cultura de las startups en la era posterior a 2008.

“Lo que le sucedió a WeWork no es solo un fracaso de este grupo particular de individuos”, escribió Shira Ovide, columnista de The New York Times que estaba en Bloomberg en ese momento. “Es una consecuencia de la última década de dinero fácil que ha hecho que los inversores inviertan dinero en activos que prometen crecer rápidamente. Han sido momentos de máxima estupidez y no durarán para siempre”.

Algunos de los empresarios hispanos más exitosos de Estados Unidos

Ahora, después de dos años tumultuosos que incluyeron cambios en el liderazgo de la compañía y una pandemia histórica, WeWork está listo para volver a intentarlo.

Lo que sucede: las acciones del proveedor flexible de espacios de oficina comenzaron a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York este jueves bajo la clave de pizarra “WE”.

Pero es un trato diferente, un mundo diferente y un WeWork muy diferente.

El precio del bitcoin alcanza una marca histórica 1:00

Antes: inicialmente, WeWork buscó la oferta pública de venta (OPV). Se esperaba que los banqueros asignaran a la empresa una valuación espectacular. En su apogeo, los inversores privados creían que WeWork valía US$ 47.000 millones.

Ahora: la cotización del jueves sigue a una fusión con BowX Acquisition Corp., una empresa de adquisición con propósito especial, o SPAC. El acuerdo valora WeWork en aproximadamente US$ 9.000 millones.

Antes: cuando WeWork lanzó su prospecto de OPV en 2019, surgieron rápidamente preguntas sobre qué tan rápido estaba quemando efectivo. La compañía compartió que, si bien su negocio crecía rápidamente, había perdido la asombrosa cantidad de US$ 1,9 mil millones en 2018 y US$ 904 millones en los primeros seis meses de 2019.

El gobierno corporativo de WeWork también quedó bajo el microscopio después de que se reveló que el cofundador y entonces CEO Adam Neumann había acumulado un enorme poder de voto, lo que le otorgó un amplio control sobre la dirección de la empresa.

Ahora: bajo Sandeep Mathrani, el veterano inmobiliario que asumió el cargo de CEO a principios de 2020, WeWork redujo costos y revisó su cartera de arrendamientos.

Sin embargo, la empresa sigue perdiendo dinero. Tras el acuerdo con SPAC, que recaudará US$ 1.300 millones, Neumann tendrá un poder de voto de alrededor del 11%.

El profesor de la Escuela de Negocios de Columbia, Len Sherman, dijo que tomar la ruta SPAC le permite a WeWork evitar el escrutinio que atrajo en el pasado.

“La ventaja de una oferta de SPAC es que le permite a WeWork la capacidad de hacer proyecciones de crecimiento optimistas y prospectivas que no estarían permitidas bajo las reglas regulatorias tradicionales de OPV”, me dijo.

Antes: ¿Qué es covid-19?

Ahora: la pandemia ha cambiado drásticamente el mercado del espacio de oficinas a medida que más personas trabajan desde casa. “Creemos que el aumento del trabajo desde casa reduce la demanda de oficinas en aproximadamente un 15%”, me dijo Daniel Ismail, analista principal del equipo de oficinas de Green Street. “Eso es un verdadero cambio de paradigma”.

Sin embargo, no todo son malas noticias para WeWork. Ismail cree que las empresas querrán acuerdos más flexibles a medida que los trabajadores regresan, y estará a favor de la firma de contratos de uno o dos años con una empresa como WeWork en lugar de asegurar contratos de arrendamiento más largos de ocho a 10 años.

Él predice que el mercado de oficinas flexibles, que actualmente representa solo el 2% del inventario total de oficinas en Estados Unidos, podría alcanzar el 10% para fines de la década.

Dicho esto: las acciones de IWG, que según Ismail es el principal competidor que cotiza en bolsa de WeWork, han bajado un 13% este año a medida que persisten las incertidumbres.

Una cosa más: Neumann es infame ahora (será interpretado por el actor Jared Leto en una próxima serie de Apple TV+). Pero eso no le impide celebrar el debut retrasado de WeWork. El Financial Times informa que Neumann organizará una fiesta en Nueva York el jueves con los primeros empleados en el Standard Hotel.

Variante delta podría retrasar la recuperación económica 1:03

¿Cuáles problemas en la cadena de suministro? Tesla registra un trimestre récord

Los fabricantes de automóviles de todo el mundo están luchando, ya que los problemas para asegurar piezas cruciales afectan la producción. Tesla no está exento, pero está demostrando ser resistente.

Tesla trasladará su sede a Texas, anuncia Elon Musk

Lo último: la compañía reportó otro trimestre récord después de que los mercados estadounidenses cerraran este miércoles. Entre julio y septiembre, obtuvo US$ 1,6 mil millones en ganancias, un aumento del 389% con respecto al mismo período del año pasado.

Los ingresos aumentaron un 57% en comparación con 2020, incluso cuando la compañía ganó menos vendiendo créditos regulatorios a otros fabricantes de automóviles, que los utilizan para cumplir con los estándares ambientales y evitar grandes multas.

Los analistas han advertido que Tesla debe depender menos de esa línea de negocio, que es lucrativa pero se espera que disminuya a medida que los competidores aumenten la producción de vehículos eléctricos.

Aún es difícil: la compañía advirtió que experimenta dificultades para obtener chips de computadora y otros materiales, incluso si fue capaz superar esos problemas en el tercer trimestre.

Tesla reveló anteriormente sus ventas récord en el período, un 20% más en comparación con los tres meses anteriores y un 73% con respecto al año anterior.

“Debido a la escasez de piezas y la variabilidad logística, no hemos podido operar nuestras fábricas a plena capacidad”, dijo a los analistas el director financiero, Zachary Kirkhorn. “Es importante señalar que, si bien hemos duplicado aproximadamente las entregas en lo que va del año, esto ha sido excepcionalmente difícil de lograr”.

Kirkhorn dijo que los clientes esperan más por los vehículos y que aumentan los retrasos.

“La única forma práctica de abordar esto en el plazo inmediato es hacer todo lo posible para construir más automóviles en nuestras líneas de producción existentes”, afirmó.

Perspectiva del inversor: las acciones cayeron más de un 1% en las operaciones previas a la comercialización.

Tesla vuelve a romper récord de ganancias 1:05

Las acciones de Pinterest se disparan con la charla de adquisición de PayPal

¿Podría PayPal comprar a Pinterest? Los inversores de la empresa de redes sociales ciertamente lo esperan.

Las acciones de Pinterest se dispararon con los informes de que PayPal podría comprarlo

Las acciones de Pinterest se dispararon en casi un 13% el miércoles después de que los medios de comunicación informaron que el proveedor de pagos en línea podría comprar el sitio web. Las acciones de PayPal cayeron un 5%.

El acuerdo podría estar valorado en US$ 45.000 millones, convirtiéndolo en el mayor acuerdo tecnológico del año, informó Bloomberg, citando a personas con conocimiento del asunto. Reuters y The Wall Street Journal también han informado sobre el interés de PayPal, citando fuentes.

El pensamiento: PayPal toma medidas para convertirse en una “súper aplicación” en la línea de Alipay de Alibaba y WeChat de Tencent, que son enormes en China. El mes pasado, la compañía presentó una nueva interfaz “todo en uno” con una cuenta de ahorros de alto rendimiento, un sistema de administración de facturas y nuevas herramientas de compra que permiten a los clientes ganar recompensas.

Pinterest también ha estado implementando nuevas funciones para facilitar las compras en su sitio y está tratando de impulsar sus ofertas para los anunciantes.

“El acuerdo potencial sería un gran cambio para [PayPal], pero creemos que [el acuerdo de Pinterest] tiene sentido dentro del contexto del impulso comercial más amplio [de PayPal]”, dijo a los clientes el analista de Barclays, Ramsey El-Assal.

Pinterest es conocido como un rincón de Internet para sentirse bien. Pero no viene sin equipaje.

La compañía pagó US$ 22,5 millones el año pasado para resolver una demanda por discriminación de género presentada por su exdirector de operaciones. No admitió responsabilidad como parte del acuerdo.

¿Cómo funciona PayPal? 1:02

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.