Fiscalía abre investigación previa contra Guillermo Lasso en conexión con los papeles de Pandora

Ángela Reyes

(CNN Español) — La Fiscalía de Ecuador confirmó este jueves a la prensa que el lunes abrió una investigación previa por “presunta defraudación tributaria” contra el presidente Guillermo Lasso.

Según la Fiscalía, la investigación previa responde a una denuncia presentada por el excandidato presidencial del movimiento indígena Pachacutik, Yaku Pérez, en relación a la investigación Papeles de Pandora, difundida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), sobre los negocios en paraísos fiscales de políticos, funcionarios públicos y otras figuras.

Yaku Pérez insiste en que es necesario que la Fiscalía investigue de forma imparcial, objetiva, sin afectos y sin desafectos para que el Ecuador “conozca la verdad histórica de los hechos”.

Estas son 5 conclusiones que se desprenden de los papeles de Pandora

Lasso aún no se ha pronunciado sobre el inicio de esta investigación previa por parte de Fiscalía. CNN ha solicitado a la Secretaría de Comunicación del gobierno una reacción sobre la apertura del expediente.

La defensa de Lasso ante la Asamblea Nacional

En una carta enviada el miércoles a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, Lasso insistió que no ha evadido impuestos y que todo su historial tributario está debidamente respaldado.

El mandatario afirmó en esa carta que antes de ser candidato presidencial al menos ocho sociedades vinculadas a él que funcionaban en paraísos fiscales fueron “legalmente disueltas”.

“Toda mi renta ha sido de fuente ecuatoriana y ha sido declarada en Ecuador donde he pagado todos los impuestos de ley. No he recibido ninguna renta desde el exterior”, puntualizó el mandatario en la misiva.

La legislación ecuatoriana prohíbe que un funcionario público o un candidato de elección popular tenga bienes o capitales en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales.

CNN no ha hecho su propio análisis de los señalamientos y documentos publicados por el ICIJ. Tener cuentas en bancos o sociedades extraterritoriales u “offshore” no es algo necesariamente ilegal.

Silva-Herzog Márquez publica nuevo libro sobre política 5:31

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.