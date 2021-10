ANÁLISIS | Mike Pence acaba de decir algo ridículo sobre el 6 de enero

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN) — Mike Pence demostró este lunes por la noche que está dispuesto a decir casi cualquier cosa para volver a quedar bien con Donald Trump.

El exvicepresidente fue cuestionado en su aparición en el programa de Sean Hannity en Fox News sobre su relación con el 45º presidente, particularmente a la luz de su negativa a anular las elecciones de 2020 como Trump había sugerido el 6 de enero.

Aquí está su respuesta (las negritas son mías):

“Mira, no puedes pasar casi cinco años en una madriguera política sin que alguien…sin…sin desarrollar una relación fuerte. Y sabes, el 6 de enero fue un día trágico en la historia de nuestro Capitolio”.

“Pero gracias a los esfuerzos de la policía del Capitolio, los funcionarios federales, el Capitolio fue asegurado. Hicimos nuestro trabajo. Y el presidente y yo nos sentamos unos días después y hablamos de todo ello”.

“Puedo decir que nos separamos amistosamente al final de la administración, y hemos hablado varias veces desde que ambos dejamos el cargo”.

“Pero…pero creo que todo nuestro enfoque actual debe ser el futuro. He hecho campaña un par de veces por Glenn Youngkin, que será un gran gobernador en el estado de Virginia. He estado viajando por todo el país ayudando a nuestro equipo que se está postulando a la Cámara de Representantes y al Senado, y estaré ayudando a los candidatos a gobernador en todo Estados Unidos”.

“Así que sé…sé que los medios de comunicación quieren distraer la atención de la fallida agenda de la administración de Biden centrándose en un día de enero. Quieren utilizar ese único día para intentar rebajar el…el carácter y las intenciones de 74 millones de estadounidenses que creen que podemos volver a ser fuertes y prósperos y que apoyaron a nuestra administración en 2016 y 2020”.

¿De verdad?

¿Son los medios los que siguen hablando de “un día en enero”? Porque, ¿quieren distraer de las luchas del presidente Joe Biden? Y, ¿quieren “rebajar” el carácter de la gente que votó por Trump?

Por. favor.

Empieza por aquí: el 6 de enero no fue solo “un día de enero”, Mike Pence. Fue, de hecho, la primera vez que el Capitolio de EE.UU. fue atacado en más de 200 años. Fue una insurrección violenta destinada a anular los resultados certificados de unas elecciones presidenciales.

Fue la culminación de años de mentiras contadas por la administración de Trump sobre la integridad de las elecciones.

En cuanto a la idea de que los medios de comunicación han impulsado el 6 de enero como una forma de distraer de lo que está sucediendo en la administración de Biden, bueno, deberías decírselo a las fuerzas del orden. Según una base de datos mantenida por USA Today, más de 600 personas en 40 estados han sido acusadas de un crimen (o crímenes) por sus acciones el 6 de enero. Más de 100 agentes de policía resultaron heridos en el tumulto. Cinco personas perdieron la vida ese día. Muchas personas que vivieron la experiencia siguen luchando con las secuelas físicas y emocionales.

Por último, la idea expuesta por Pence de que “ellos”, ¿los medios de comunicación? ¿los demócratas? ¿el “Estado profundo”? están tratando de hacer quedar a todos los partidarios de Trump como insurrectos debido a las acciones de unos pocos.

Bien, seamos claros: Trump promovió implacablemente la manifestación “Stop the Steal” el 6 de enero. Él y sus principales aliados, incluido el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, hablaron en la manifestación. Y las banderas y la parafernalia de Trump estaban por todas partes mientras la multitud irrumpía en el Capitolio.

Eso no significa que todas las personas que votaron por Trump quisieran asaltar el Capitolio en una insurrección violenta. Pero sí significa que más que unas pocas manzanas podridas estaban involucradas en un disturbio destinado a tratar de evitar que Pence cumpliera con su deber constitucional y confirmara los resultados del colegio electoral.

Lo que Pence está haciendo aquí es tan transparente como burdo: quiere desesperadamente postularse a la presidencia en 2024 y sabe que no puede hacerlo mientras sea persona non grata en el mundo de Trump. Así que, a pesar del hecho de que no anuló los resultados de las elecciones como quería el presidente, Pence ahora está tratando de encontrar una causa común con las mismas personas que corearon “Cuelguen a Mike Pence” mientras se amotinaban en el Capitolio.

Es irreal.

