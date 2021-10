¿Cómo se convierte alguien en un gran maestro del ajedrez? Magnus Carlsen te lo explica

CNN - Spanish

(CNN) — No se llega a ser el ajedrecista número 1 del mundo sin pensar múltiples movimientos por adelantado. “Tengo una regla simple en la vida: si vas a luchar contra el campeón en cualquier cosa, hazlo virtualmente”, bromeó Magnus Carlsen en un tuit después de que se anunciara que una versión virtual de él, a los 10 años, se iba a enfrentar al excampeón mundial de boxeo Manny Pacquiao en una partida de ajedrez benéfica el 1 de octubre.

Pacquiao, que es un gran jugador de ajedrez, también es consciente del reto al que se enfrenta.

“He luchado contra algunos rivales duros en el ring, pero nunca me he enfrentado a nadie como @magnuscarlsen en una partida de ajedrez”, dijo Pacquiao.

Desde que venció al excampeón mundial Anatoli Karpov para llevarse el título de gran maestro a los 13 años, el noruego Carlsen es conocido por la ventaja psicológica que tiene sobre sus competidores.

“Creo que ser flexible mentalmente es muy importante durante la partida”, dice Carlsen a CNN Sport. El noruego, junto con Anish Giri y el prodigio polaco Jan-Krzysztof Duda, reflexionaba sobre el secreto para convertirse en gran maestro de ajedrez.

“Las condiciones cambian durante la partida, algo que pensabas que era correcto puede no serlo, la situación cambia de atacar [a] defender”, añadió Carlsen.

“Así que ser capaz de soportar esos cambios sin perder la concentración y también sin perder la compostura es muy, muy importante”.

Giri es el ajedrecista holandés número 1 del ranking. Al igual que Carlsen, cree que tener la capacidad de mantener la concentración durante largos periodos de tiempo, y permanecer ágil mentalmente, es la clave del éxito en el ajedrez.

“La concentración es muy, muy importante durante la partida […] porque lo que ocurre con el ajedrez es que es muy implacable”, dice Giri a CNN Sport.

“Solo unos segundos de pérdida de concentración y una decisión precipitada pueden arruinar toda la partida”.

“Así que es importante mantener la concentración durante todo el juego y para ello se necesita, por supuesto, estabilidad mental”.

El ajedrecista holandés Anish Giri (izquierda), número uno del ranking, dice que mantenerse ágil mentalmente es la clave para convertirse en gran maestro.

Una pizca de ambición

Carlsen tiene recuerdos tempranos de haber dedicado horas de práctica a este deporte.

A los cinco años, su padre le había enseñado a jugar al ajedrez, pero no fue hasta más tarde cuando su afición se convirtió en un oficio en toda regla.

Cuando terminó la escuela primaria, pasó el año siguiente viajando por toda Europa para jugar al ajedrez, haciendose acreedor de múltiples galardones y llegando a obtener el primer puesto en la lista de clasificación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) en 2010.

“En la infancia, siempre tuve que jugar contra jugadores más fuertes que yo”, dice Carlsen.

“Pero algo sucedió cuando tenía 16 o 17 años. Me estaba enfrentando a los mejores jugadores del mundo, mi mentalidad cambió un poco”.

“Así que ahora necesito ser el más fuerte. Necesito tener la mentalidad más dura para poder superarlos. Y creo que después de cambiar esa mentalidad, pasé de ser uno de los mejores jugadores a alguien que realmente podría ser el mejor”.

Jugar contra rivales que tenían más experiencia que Carlsen ciertamente dio sus frutos.

En 2012, ganó el Campeonato de Ajedrez de Londres por tercera vez, pero saltó a la fama ese mismo año, cuando su rating aumentó a 2861, rompiendo el récord de la leyenda rusa Garry Kasparov de 2851, que había permanecido invicto desde 1999.

La racha estelar de Carlsen fue un precursor de su logro más trascendental hasta la fecha, cuando venció al gran maestro indio de ajedrez Viswanathan Anand para convertirse en campeón del mundo a los 22 años.

“Creo que hay muchos factores que pueden decidir si te conviertes en un ajedrecista muy fuerte, incluso en un gran maestro o en uno de los mejores jugadores del mundo”, dice.

“Para mí, personalmente, se trata de dedicar tiempo, obviamente. Y para mí, no creo que hubiera podido llegar lejos en el ajedrez sin los niveles de clasificación de nuevo, eso ha sido lo que me ha impulsado […] todos estos años, y en cuanto perdiera eso, lo dejaría”.

Magnus Carlsen (derecha) venció al indio Viswanathan Anand (izquierda) durante el encuentro del Campeonato Mundial de Ajedrez para proclamarse campeón del mundo a los 22 años en Chennai, India. (AP Photo/Arun Sankar K.)

En busca de un codiciado premio

Tras conquistar el mundo del ajedrez, Carlsen busca ahora el primer trofeo NFT de la historia de este deporte.

El codiciado premio se entregará al ganador del Champions Chess Tour 2021, en el que compiten los jugadores más hábiles del mundo en diez torneos de ajedrez rápido.

“Los NFT son ciertamente algo que conozco desde hace tiempo. Muchos de mis amigos están metidos en el mundo de las criptomonedas, así que hace tiempo que hablaban de ellas, y me parece muy interesante que el tour las incorpore ahora al evento. Y entonces veremos cuál es el interés. Pero ciertamente, para mí va a ser una experiencia divertida”, comenta Carlsen.

“Sé que la NBA, con Top Shot, ya ha adoptado de verdad el mercado de los NFT, y creo que cada vez son más los deportes que quieren hacer de los NFT una parte importante de la memorabilia deportiva”.

Además de añadir un nuevo galardón a su vitrina de trofeos, Carlsen está entusiasmado con la posibilidad de compartir su victoria con sus seguidores.

“Los aficionados podrán comprar una versión del trofeo del Champions Chess Tour, así como los momentos más destacados y otros momentos de ajedrez de la gira. Mientras gane el trofeo, ¡estaré encantado de compartirlo con cualquiera!”.

Horas de práctica

Pocos se han acercado tanto al brillo de Carlsen en sus esfuerzos ajedrecísticos como Giri, que se convirtió en gran maestro cuando tenía 14 años, lo que le convirtió en la persona más joven del mundo en lograr ese título en aquel momento.

Cuatro veces campeón de ajedrez en Holanda, venció a Carlsen en 22 movimientos en el Torneo de Ajedrez Tata Steel en 2011. Tras ganar numerosas medallas desde entonces, ahora es el ajedrecista número 7 del ranking mundial.

Al igual que su compañero, cree que dedicar tiempo al entrenamiento, a menudo en lugar de otras actividades, es lo que separa a los mejores jugadores del mundo de los aficionados al ajedrez.

“Para ser un ajedrecista de primer nivel, sin duda hay que dedicarle mucho de tu tiempo libre. Es más fácil decir cuántas horas no he dedicado al ajedrez que decir cuántas horas sí. Quiero decir que, honestamente, en algún momento, todo mi tiempo libre estaba ocupado con el ajedrez. Por supuesto, hacía todas las cosas que tenía que hacer como ir a la escuela, otras pocas cosas que tenía que hacer”, dice Giri.

“Mi madre me pedía a veces que limpiara mi habitación o que lavara los platos o lo que fuera para alejarme de lo anormal que era todo el tiempo que pasaba de niño”.

“Creo que esto también es necesario si quieres ser el mejor en cualquier cosa”.

Giri, cuatro veces campeón de ajedrez en Holanda, venció a Carlsen en 22 movimientos en el Torneo de Ajedrez Tata Steel en 2011.

Mantener el equilibrio

Para otros, saber que tienen la capacidad de convertirse en campeones es algo instintivo.

Duda dice que después de ganar el Campeonato Mundial Sub-10 en 2008, supo que se convertiría en un gran maestro.

“En general, es un poco gracioso, sabes que cuando era joven […] era muy obvio para mí que un día me convertiría en campeón del mundo”.

De niño, estaba encaminado al éxito, realizando sesiones de entrenamiento de seis horas con su entrenador de entonces. Aunque desde entonces ha cosechado los frutos, ser capaz de mantener tal concentración desde una edad temprana era “muy difícil”.

“Se necesita mucho tiempo, sobre todo, tienes que centrarte realmente en el ajedrez y solo en el ajedrez. Tienes que jugar en muchos torneos, pensar en el ajedrez todo el tiempo”.

Llegó a ser gran maestro a los 15 años y ganó una serie de premios como competidor junior, incluido el Campeonato Europeo Sub-14.

Ahora es el número 15 del mundo y es conocido por su estilo de juego creativo y su capacidad para tomar decisiones rápidas.

Pero incluso como competidor de alto nivel, Duda dice que ser capaz de desconectarse de su entorno y prestar toda su atención al juego puede ser un reto. De vez en cuando, dice que interrumpe sus partidos poniéndose de pie y caminando, para mantener el balance.

“Diría que mi nivel de concentración está probablemente por debajo del de mis colegas”.

“Teniendo en cuenta mi edad […] debería ser capaz de hacer una cosa a la vez, pero a veces, ya sabes, me gusta pensar en otra cosa durante el partido”.

“Hay que encontrar un equilibrio, como en todo en la vida básicamente”.

“Hay que amar el juego de verdad”

Duda, número 15 del mundo, es conocido por su estilo de juego creativo y su capacidad para tomar decisiones rápidas.

Aunque los tres grandes maestros han seguido caminos alternativos hacia el éxito, lo que los une es su lealtad al oficio.

Giri afirma que su pasión por el ajedrez es lo que sostiene su ambición y alimenta su deseo de esforzarse.

“Hay que amar el juego de verdad, y eso suele ir bien con las cualidades clave. Tienes que estar bien para estar solo normalmente, para estar sin otras personas alrededor y no sentir que te falta algo, simplemente estar bien contigo, contigo mismo y con tus pensamientos”.

“Solo para sumergirte en algo y olvidarte de todo lo demás”.

Carlsen está de acuerdo.

“Personalmente, no estoy seguro al 100% de cuáles son las principales habilidades para un ajedrecista de alto nivel, porque normalmente cuando la gente me pregunta cómo se hacen esto y aquello, no lo sé, simplemente lo he estado haciendo durante mucho tiempo y te diré por qué algo está bien, algo está mal”, dice.

“La paciencia, y tener la capacidad de ser analítico […] para aprender de tus errores es importante”.

“Es importante tomar decisiones rápidas y ser capaz de confiar en ellas porque a menudo se basan en datos bastante limitados”.

“Me resulta muy difícil decir si mis habilidades son transferibles. Creo que lo que mucha gente dice es que si juegas al ajedrez, eso te puede ayudar en otros aspectos de la vida”.

“Pero si solo juegas al ajedrez, solo serás bueno en el ajedrez. Así que eso es lo que sé. Hasta ahora solo he probado el ajedrez, así que es lo único que sé que se me da bien”

