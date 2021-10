Lenny Kravitz se prepara café y nos alegra el día

CNN - Spanish

(CNN) — ¡Buenos días, Lenny!

Lenny Kravitz, vestido con una camisa de leopardo desabrochada y gafas de sol, deleitó a sus seguidores con una sexy selfie en su cocina, donde estaba preparando café.

En realidad era por la tarde, aunque Kravitz se quedó dormido hasta tarde, cuando escribió: “2:37pm. Buenos días. Estuve toda la noche en el estudio. 3 álbumes en el horizonte. Allá vamos de nuevo. Amor”.

Kravitz, de 57 años, pero sin un signo de haber envejecido un día, recibió algunos comentarios divertidos, incluyendo uno de Channing Tatum, que actualmente está trabajando con la hija de Kravitz, Zoe, en un próximo thriller.

“¡Dios mío, hombre! Qué estás comiendo o qué hay en el agua o en los genes. No es natural. ¿Solo haces abdominales todo el día?” escribió Tatum.

The Rock comentó: “Mi hermano. Inspirador”.

Una mujer escribió que estaba tan distraída con la foto, que ignoró los otros comentarios. “Te das cuenta de que nadie está leyendo tus pies de foto por razones obvias”, escribió.

Un hombre comentó: “Hola Lenny, tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, yo tengo la misma cafetera”.

Otra persona simplemente escribió: “Leonard”.

