¿Qué es la COP26? Cómo esta conferencia clave de la ONU podría evitar la ‘catástrofe’ climática global

(CNN) — La COP26, la cumbre para abordar la lucha contra la crisis climática que se celebrará en Glasgow el próximo mes de noviembre, llega en el momento más crucial.

Un informe sobre la situación actual que enfrenta el planeta publicado por la ONU en agosto mostró que la temperatura mundial está aumentando más rápido de lo que los científicos pensaban anteriormente, y que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos a la mitad en esta década es crucial para evitar los impactos más catastróficos de la crisis climática.

El planeta se encuentra en una trayectoria ‘catastrófica’ de calentamiento global, según un informe de las Naciones Unidas

Los incendios forestales y las inundaciones mortales en muchas partes del mundo han dejado pocas dudas de que el cambio climático ya está aquí y alcanza todos los rincones de la Tierra. El secretario general de la ONU, António Guterres, hizo un llamado el martes a los líderes mundiales para que actúen, advirtiendo que la humanidad está en camino de una “catástrofe” climática.

Pero hay señales de esperanza.

Junto a “covid-19”, “clima” fue una de las palabras estrellas en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde Estados Unidos y China anunciaron nuevos compromisos para enfrentar la crisis. Esto sugiere que puede que los dos mayores emisores del mundo estén dispuestos a cooperar y tomar medidas más audaces.

Esto es todo lo que debes saber de la conferencia crucial de la ONU sobre el clima que tendrá lugar en noviembre y lo que los líderes mundiales esperan lograr.

Crisis climática: ¿Cómo va la lucha en América Latina? 2:14

¿Qué es la COP26?

COP es la abreviatura de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se trata de un evento que se realiza anualmente, aunque se pospuso el año pasado debido a la pandemia. Los líderes mundiales asisten, pero muchas de las discusiones tienen lugar entre ministros y otros funcionarios de alto nivel que trabajan en cuestiones climáticas. El 26 significa que esta es la 26ª reunión del grupo.

Las conferencias son eventos grandes con muchas reuniones paralelas que atraen a personas del sector empresarial, compañías de combustibles fósiles, activistas climáticos y otros grupos. Algunas tienen éxito —el Acuerdo de París se concretó durante la COP21, por ejemplo— y otras son dolorosamente improductivas.

Greta Thunberg arremete contra los líderes mundiales por ser puro ‘bla, bla, bla’ en la acción climática

Más de 190 países firmaron el Acuerdo de París después de la reunión COP21 en 2015, para limitar el aumento de las temperaturas globales a menos de 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, preferiblemente a 1,5 grados.

Greta Thunberg lanza peculiar crítica a líderes políticos 1:04

Puede que medio grado no parezca una gran diferencia, pero los científicos dicen que cualquier aumento adicional más allá de los 1,5 grados desencadenará extremos climáticos más intensos y frecuentes. Por ejemplo, limitar el calentamiento a 1,5 grados en lugar de 2 grados podría resultar en que alrededor de 420 millones de personas menos estén expuestas con frecuencia a olas de calor extremas, según la ONU.

Aunque el Acuerdo de París supuso un hito en la búsqueda de soluciones a la crisis climática, no incluyó detalles sobre cómo iba a lograr el mundo su objetivo. Las COP posteriores han buscado hacer que los planes adjuntos sean más ambiciosos y detallar cursos de acción.

“Sobre el papel, el Acuerdo de París se diseñó como un proceso cíclico: ‘nos vemos en cinco años, con mejores planes y esfuerzos renovados'”, dijo Lola Vallejo, directora del programa climático del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales. “Así que ahora mismo estamos en esta fecha límite, retrasada por el covid”.

¿Cuáles son las metas de la COP26?

Alok Sharma, miembro del Parlamento británico y presidente de la COP26, ha dicho que quiere que la conferencia de este año llegue a un acuerdo sobre varios objetivos clave, entre ellos:

Mantener vivo el objetivo de 1,5, un objetivo que algunos países productores de combustibles fósiles han resistido, al menos en términos de fortalecer el lenguaje vinculado al mismo en cualquier acuerdo. Poner una fecha final al uso de carbón “”, que deja abierta la posibilidad de seguir usando algo de carbón, siempre y cuando se capture la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero del combustible fósil, impidiendo que entren a la atmósfera. Algunos científicos y grupos de activistas han dicho que todo el carbón debería pasar a la historia. Poner una fecha límite al uso de carbón sin tecnología de captura y almacenamiento (unabated coal). Proporcionar US$ 100.000 millones de financiamiento anual para políticas sobre el clima, algo que acordaron las naciones ricas, para ayudar a los países en desarrollo a reducir las emisiones de combustibles fósiles y adaptarse a los impactos de la crisis. Lograr que todos los autos nuevos que se vendan en un período de 14 a 19 años sean de cero emisiones. Terminar con la deforestación para el final de la década, ya que los bosques juegan un papel crucial en la eliminación de carbono de la atmósfera Reducir las emisiones de metano, un gas potente con más de 80 veces el poder de calentamiento del dióxido de carbono.

Emisiones de metano, en su nivel más alto en la historia 1:21

¿Qué es ‘cero neto’ y por qué todos hablan de eso?

Muchos países se han comprometido a alcanzar el “cero neto” para mediados de siglo. Cero neto es cuando la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten no es mayor que la cantidad que se elimina de la atmósfera.

Para lograr el cero neto, los países y las empresas deberán depender de métodos naturales — como los bosques— para eliminar la misma cantidad de carbono que emiten, o utilizar tecnologías conocidas como captura y almacenamiento de carbono, que implica eliminar el carbono en la fuente de emisión antes de que pueda entrar a la atmósfera. Entonces el carbono se almacenaría o enterraría bajo tierra.

La buena noticia es que el informe de la ONU de agosto encontró que si el mundo llega a cero neto para mediados de siglo, el calentamiento global se puede contener en alrededor de 1,5 grados Celsius.

Pero algunos científicos y activistas dicen que los objetivos de cero neto son peligrosos.

Banco Mundial advierte migración interna por cambio climático 0:52

“El problema con los objetivos de cero neto, tanto de las empresas como de los gobiernos, es que muchos de ellos son realmente vagos y existe el riesgo de que se conviertan en una especie de tapadera para (seguir) los negocios como de costumbre”, dijo Aditi Sen, líder de políticas sobre el clima en Oxfam America. “Lo que realmente nos lleva a 1,5 grados es reducir agresivamente las emisiones ahora, durante los próximos nueve años”.

Existen alternativas renovables y ecológicas para muchas de las mayores fuentes de emisiones. Los vehículos con motor de combustión pueden ser reemplazados por automóviles eléctricos. Las plantas de energía de carbón podrían cerrarse y dejar su lugar a la generación de energía renovable a partir de la energía eólica y solar.

Pero algunas emisiones son difíciles de eliminar, o incluso imposibles. Por ejemplo, el mundo aún no tiene una forma limpia de fabricar acero a gran escala, aunque algunas empresas más pequeñas lo están haciendo. Es probable que esas emisiones deban compensarse eliminando carbono de la atmósfera.

¿Qué papel tienen Estados Unidos y China?

La relación entre Estados Unidos y China ha hecho descarrilar muchas COP.

Durante años, Estados Unidos definió no apoyar el Protocolo de Kioto, que precedió al Acuerdo de París, a menos que China lo firmara. Ese acuerdo, no obstante, no requería inicialmente que China, India, Brasil y otras economías en desarrollo redujeran las emisiones.

Sin embargo, los acontecimientos en la Asamblea General de la ONU dieron motivos para tener esperanzas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes que duplicaría el compromiso financiero de Estados Unidos para ayudar a las naciones en desarrollo a enfrentar la crisis climática a US$ 11.400 millones por año. Necesitará la aprobación del Congreso para apropiarse de esos fondos.

1.000 millones de niños del mundo corren un ‘riesgo extremadamente alto’ de sufrir los efectos de la crisis climática, advierte Unicef

Esto implica un cambio de sentido pronunciado con respecto a los años anteriores, cuando el entonces presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París.

El presidente chino, Xi Jinping, también hizo un gran anuncio el martes: dijo que su país no construirá ningún nuevo proyecto de energía a carbón en el extranjero. Aunque la propia China sigue siendo el mayor consumidor mundial de carbón, el anuncio efectivamente pone fin a una larga historia de financiamiento de China de plantas de carbón en lugares como África, Europa oriental y el sudeste asiático.

Los países que generan más emisiones de CO2 0:40

Xi también dijo que China comenzaría a transferir dinero a los países en desarrollo, elevando el estatus de China en futuras conversaciones.

Los anuncios acercan a China y Estados Unidos en lo que refiere a la acción por el clima y pueden ser un presagio del progreso futuro entre las dos naciones. El enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, ha estado presionando a China para que sea más ambicioso en sus objetivos de reducción de emisiones. El país se plantea actualmente alcanzar su punto máximo de emisiones antes de 2030 y le cero neto para 2060.

¿Qué otros países debemos tener en cuenta?

Con base en el Acuerdo de París, los países presentaron sus compromisos para reducir las emisiones, también conocidos como Contribución Determinada a Nivel Nacional o NDC. Se suponía que todos los signatarios actualizarían sus NDC antes del 31 de julio de este año, pero alrededor de 70 aún no lo han hecho.

Aunque algunos de los mayores contaminantes del mundo han dado señales positivas, parece que varios países acuden a la reunión con el objetivo de oponerse a objetivos más ambiciosos. El Gobierno australiano no ha ocultado que piensa seguir explotando el carbón “mucho más allá de 2030”.

ANÁLISIS | Australia se perfila como el villano de las conversaciones climáticas de la COP26

Rusia, un importante productor de combustibles fósiles, es otro país que preocupa a los observadores. Mientras que el presidente Vladimir Putin ha dicho que su país está comprometido con la causa, expertos dijeron que el plan presentado por Rusia no presenta un cambio significativo.

India, Arabia Saudita y Turquía se encuentran entre los países que no cumplieron con la fecha límite del 31 de julio. China ha anunciado un nuevo objetivo, pero no lo ha presentado formalmente a la ONU.

Australia, Brasil, México, Nueva Zelandia, Rusia y muchos otros países no aumentaron sus objetivos, presentando los mismos o incluso algunos menos ambicios para 2030 de los que presentaron en 2015.

La Unión Europea aprueba ley de cero emisiones para 2050 0:41

“Realmente esperamos que los países presenten compromisos nuevos y mejorados”, dijo Vallejo.

“Algunos países no han presentado compromisos o, (entre) aquellos que han presentado compromisos, una buena parte todavía son insuficientes, la mayoría no está exactamente en línea con (el límite de) 1,5”, explicó.

