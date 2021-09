Cómo prepararse para (o cómo evitar) la próxima pandemia: una conversación con el doctor Scott Gottlieb

CNN - Spanish

(CNN) — Durante la pandemia, el Dr. Scott Gottlieb —al igual que un puñado de expertos en salud pública— se convirtió en un nombre conocido y su rostro se hizo familiar en los programas de noticias en la televisión. Gottlieb, quien fue jefe de la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) de 2017 a 2019, dice que trató de evitar la emergencia sanitaria mundial haciendo sonar las alarmas muy pronto a sus antiguos colegas en la Casa Blanca de Trump y en el Congreso.

Hoy, tiene otro mensaje.

“No creo que las pandemias tengan que ocurrir. Creo que los virus emergentes ocurrirán, pero no creo que tengan que convertirse en pandemias”, dijo Gottlieb al doctor Sanjay Gupta, corresponsal médico jefe de CNN, en su podcast “Chasing Life”.

“Tal vez las pandemias que ocurrieron en el pasado, en las que no pudimos hacer nada para detectarlas y contenerlas a tiempo, o frustrarlas rápidamente con vacunas y terapias, ahora tenemos las herramientas para evitar que se conviertan en pandemias. Y creo que ese debería ser nuestro objetivo. Creo que es alcanzable”.

En el episodio de esta semana, Gottlieb le cuenta a Gupta lo que salió mal en los primeros días de la incipiente crisis sanitaria mundial y cómo se puede evitar el desastre la próxima vez.

Y sin lugar a duda, habrá una próxima vez.

Gottlieb, médico de medicina interna, miembro del consejo de administración del fabricante de vacunas Pfizer, así como miembro residente del grupo de reflexión conservador American Enterprise Institute y hombre de negocios, publicó un nuevo libro, “Uncontrolled Spread: Why covid-19 crushed us and how we can defeat the next pandemic”, en el que lo explica todo.

A continuación, algunos extractos de la conversación entre Gupta y Gottlieb, editados para mayor claridad.

Dr. Sanjay Gupta: Eres es una de las voces que he escuchado constantemente, creo que el país también lo ha hecho. Obviamente, hay mensajes claros en los titulares: Usar una mascarilla, vacunarse… cosas así. Pero entender el “por qué” detrás del “qué”, que tú haces tan bien, es, creo, tan importante cuando se trata de que la gente sienta que tiene poder… Así que, gracias.

Felicidades por el libro. ¿Qué hizo que te decidieras a escribirlo?

Dr. Scott Gottlieb: Estuve involucrado en algunos aspectos de la respuesta de la administración (de Trump). Había estado interactuando bastante con la Casa Blanca y miré algunos de los libros que se estaban desarrollando. Muchos de ellos se centraban en la respuesta inmediata y creo que captaban la narrativa política con mucho detalle.

No me pareció que se estuviera trabajando en algo que intentara dar un paso atrás y examinar las deficiencias sistémicas más fundamentales que realmente plagaron nuestra respuesta y… nos dejaron sin preparación para esto. Y, ¿cómo podemos arreglar eso en el futuro? ¿Cómo cambiamos nuestra postura de preparación ante una pandemia para que esto no vuelva a ocurrir? Y ese debe ser nuestro objetivo. No podemos decir que vamos a invertir todo este dinero y participar en toda esta actividad para asegurarnos de que la próxima vez no sea tan malo. Tenemos que… prepararnos mejor con la mentalidad de que podemos evitar que esto vuelva a suceder. Creo que podemos.

Gupta: ¿Es eso cierto? Quiero decir, ¿son inevitables las pandemias? Porque parece que todo el mundo dice que estamos entrando en la era de las pandemias… Estás diciendo que es probable que se produzcan pandemias, pero que no nos tienen que afectar tanto.

Gottlieb: Sí, no creo que tengan que producirse pandemias. Creo que los virus emergentes ocurrirán, pero no creo que tengan que convertirse en pandemias… Hubo muchas oportunidades, incluso con el covid, de haber detectado este brote mucho antes. El gobierno de China podría haberlo detectado antes y haber tomado ciertas medidas, pero nosotros también podríamos haberlo hecho, si tuviéramos la postura correcta y contáramos con los recursos adecuados. Había información disponible a mediados de diciembre, que podría haberse obtenido y nos habría dado un mes de ventaja al menos en esto. Y, ya sabes, en manos de una respuesta política competente, un mes es mucho tiempo.

Gupta: Creo que planteas un punto fundamental, Scott, que es que no es necesariamente la capacidad de hacer cosas, a veces es la voluntad de hacerlas… Supongo que la cuestión es si estamos dispuestos a hacer esas cosas. ¿Estamos dispuestos a gastar el dinero, dedicar los recursos y planificar, ahora, estoy hablando del futuro, para algo que puede o no puede suceder?

Gottlieb: Mira, vamos a estar dispuestos a hacerlo a corto plazo. Vamos a acabar invirtiendo mucho dinero en una nueva postura, en nuevas agencias, nuevas capacidades, aquí en el país.

Creo que la pregunta más importante es: ¿nos mantendremos en ello? Porque puede que la próxima pandemia no se produzca el año que viene, ni en los próximos cinco años, ni siquiera en los próximos diez. Pero ocurrirá en algún momento. Habrá un agente patógeno que surja y que, al menos, nos amenace de esa manera y que pueda desembocar en la siguiente pandemia. Y la pregunta es: ¿se habrá atrofiado la postura en la que invertimos? Y eso es lo que ocurrió esta vez.

