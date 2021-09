Chrissy Teigen celebra 50 días de sobriedad

CNN - Spanish

(CNN) — Chrissy Teigen compartió un logro durante el fin de semana.

“¡Hoy es mi racha de 50 días de sobriedad!”, escribió en el pie de foto de un video de sus hijos interrumpiendo su entrenamiento, el cual compartió en su cuenta verificada de Instagram. “Debería ser casi un año, pero he tenido algunos contratiempos (con el vino) en el camino”.

Chrissy Teigen: fui una trol y lo siento mucho

Según Teigen, con esto marcó su racha de sobriedad más larga hasta ahora, pero no está segura de si no volverá a beber, aunque sí sabe que la bebida “ya no me sirve de NINGUNA manera”.

“No me divierto más, no bailo, no me relajo”, escribió. “Me pongo mal, me duermo y me despierto mal, habiéndome perdido lo que probablemente fue una noche divertida. Me divertí con ella y aprecio a quien pueda disfrutarla responsablemente”.

La autora, personalidad de la televisión, empresaria y estrella del mundo digital ha estado luchando contra la depresión tras las revelaciones de que había troleado a gente en redes sociales en el pasado, por lo que Teigen se disculpó públicamente.

Teigen dijo que planeaba alejarse un poco de las redes sociales y recientemente ha compartido imágenes de su gira con el cantante John Legend.

