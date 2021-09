ANÁLISIS | La Casa Blanca trabaja duramente en medio de múltiples crisis en el Día del Trabajo

CNN - Spanish

Mariana Toro

(CNN) — No hay descanso para una Casa Blanca bajo presión este Día del Trabajo mientras el presidente Joe Biden aborda los desafíos de salud, económicos y legislativos que se profundizaron bajo su mandato y están comenzando a erosionar su posición política.

Un empeoramiento de la pandemia de covid-19, con la preocupación adicional del impacto de la variante delta en los niños, las consecuencias de la caótica retirada de Afganistán y las nuevas preocupaciones sobre el crecimiento del empleo pesan sobre la administración después de un verano difícil. Las nuevas complicaciones sobre la aprobación de la amplia infraestructura y el programa social del presidente, y una impactante acción de Texas para nada más ni nada menos que proscribir el aborto están exacerbando un menú extraordinario de crisis.

Sobre Afganistán y la cuestión de las vacunas de refuerzo de covid-19, hay indicios de que el contacto previamente estable de la administración ha sido menos certero. A medida que la variante delta arrasa en todo el país y después de una retirada de Afganistán en la que Biden apareció en ocasiones menos que sincero y dispuesto a pasar la pelota, la popularidad del presidente ha comenzado a derrumbarse. En la última encuesta de NPR / PBS NewsHour / Marist publicada la semana pasada, su índice de aprobación cayó al 43%, el más bajo de su presidencia hasta ahora y 6 puntos porcentuales menos que en julio.

ANÁLISIS | Las cifras de esta encuesta harán que los demócratas entren en pánico

Las calificaciones de los presidentes a menudo fluctúan. Pero mantenerse en un territorio saludable es fundamental para Biden y su Partido Demócrata antes de las elecciones de mitad de período del próximo año que decidirán si su presidencia está limitada por mayorías republicanas en la segunda mitad de su mandato. La nueva caída en su posición sugiere que el Partido Republicano, que ha luchado por hacerle daño a la presidencia de Biden hasta ahora, puede estar ganando algo de tracción. O, posiblemente, las implacables crisis de los últimos meses ahora pueden estar alcanzando a Biden.

Un otoño difícil se avecina en la lucha contra el covid-19

Dado que el presidente pasó meses suplicando a los estadounidenses que aprovechen las vacunas gratuitas y seguras para protegerse, la nueva ola de casos de covid-19 –que ahora llega a más de 150.000 nuevas infecciones por día y más de 1.000 muertes– no es culpa del presidente. Pero el que está a cargo inevitablemente recibe la culpa cuando las cosas salen mal. Y el presidente declaró que la pandemia había terminado durante su celebración del 4 de julio en la Casa Blanca. El último problema se refiere al momento de las vacunas de refuerzo para los regímenes de vacunas de dos dosis. La Casa Blanca anunció originalmente que los refuerzos estarían disponibles a partir de la semana del 20 de septiembre para las personas que recibieron cualquiera de las vacunas de ARNm fabricadas por Pfizer / BioNTech o Moderna. Pero los principales funcionarios de salud advirtieron que podría ser necesario más tiempo para la investigación.

La dosis de refuerzo de la vacuna de Moderna podría llegar más tarde que la de Pfizer, dice Fauci

El secretario de la Casa Blanca, Ron Klain, le dijo a Dana Bash de CNN el domingo que la administración simplemente quería estar lista una vez que obtuvieran el visto bueno de los reguladores gubernamentales como la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) y los Centros para Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Y sugirió que la fecha del 20 de septiembre todavía era un objetivo para al menos algunas dosis.

“Seré absolutamente claro: nadie recibirá refuerzos hasta que la FDA diga que están aprobados, hasta que el comité asesor de los CDC haga una recomendación. Lo que queremos hacer, sin embargo, es estar listos tan pronto lleguen”, dijo Klain.

“Todavía tenemos la esperanza de que al menos una de las vacunas esté disponible (en) esa fecha”, agregó.

El principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, el Dr. Anthony Fauci, explicó que si bien los datos de Pfizer parecen haber satisfecho a los reguladores, Moderna podría estar un poco atrasado, lo que podría llevar a un despliegue “secuencial” de los impulsores.

“No creo que ese sea un problema importante allí, pero nos hubiera gustado que sucediera todos juntos, simultáneamente. Pero al final el plan se implementará, como se presentó originalmente”, dijo Fauci en “Newsroom” de CNN el domingo.

Cualquier confusión sobre las vacunas en este momento no es bienvenida. La menguante pero considerable minoría de estadounidenses que se niega a recibir la vacuna puede adoptar una posición aún más desfavorable hacia el asesoramiento científico del gobierno sin mensajes claros y contundentes.

Otro aspecto desagradable de una pandemia que parece no terminar nunca se refiere a los escolares estadounidenses. A medida que más escuelas regresan a las clases presenciales, más niños se infectan con covid-19. Y los padres se distraen con la idea de que sus hijos regresen a entornos inseguros. En algunos estados, las guerras culturales por el uso de mascarillas están haciendo que la experiencia sea aún más tensa. No se espera que las vacunas estén disponibles para niños menores de 12 años hasta finales de año, o incluso a principios del próximo. Así que se avecina un otoño e invierno sombríos. Aún así, Fauci dijo más temprano el domingo en CBS que los datos hasta ahora no sugerían que delta no fuera más grave en niños que en adultos.

Cuando la escuela no es segura: “Sientes que estás mandando a tu hijo a la boca del lobo”

Una Casa Blanca confiada a pesar de las nubes de tormenta económica

En un momento de ironía aparentemente involuntaria, el Congreso estableció el Día del Trabajo el lunes como la fecha de vencimiento de los beneficios federales extendidos por desempleo, que estaban destinados a ayudar a los estadounidenses que perdieron el trabajo en la pandemia. La fecha límite coincide con noticias más desalentadoras del mercado laboral, luego de que nuevos datos anunciados el viernes encontraron que la economía creó 235.000 empleos el mes pasado, muchos menos de lo esperado luego de un sólido desempeño el mes anterior. Las cifras fueron una señal de que la variante delta está afectando al sector de servicios, lo que aumenta la posibilidad de una desaceleración de la recuperación general.

Sin embargo, el presidente insistió la semana pasada en que la economía estaba prosperando y señaló que la tasa de desempleo había bajado al 5,2%. “Lo que estamos viendo es una recuperación económica duradera y fuerte”, dijo. Pero los estadounidenses que aún buscan trabajo no reciben más ayuda de Washington. “Creemos que los trabajos están ahí, y creemos que los estados tienen los recursos que necesitan para mover a la gente del desempleo al empleo”, dijo Klain en “State of the Union”.

Hasta ahora, ninguno de los estados ha dicho que utilizará fondos de ayuda federal para extender esos beneficios, como Biden sugirió que podrían hacerlo.

Gran decepción: la economía de EE.UU. sumó solo 235.000 empleos en agosto

La agenda de Biden nuevamente al filo de la navaja

No es solo la economía. La amplia entrevista del secretario de la Casa Blanca con Bash subrayó la amplitud de los desafíos que enfrenta la administración.

Klain, por ejemplo, desestimó la advertencia del senador demócrata Joe Manchin la semana pasada de que era hora de “pausar” el plan de gasto de US$ 3,5 billones del presidente, como el último giro natural del complicado asunto de aprobar una legislación importante. Dado el senado 50-50, Biden necesita el voto del senador de Virginia Occidental. Pero el paquete, repleto de iniciativas de atención médica, sociales, climáticas y educativas, también es el precio que los demócratas progresistas de la Cámara de Representantes están exigiendo si van a votar por el plan de infraestructura bipartidista que define el legado de Biden.

“Si tuviera una moneda de cinco centavos por cada vez que alguien me dijera que este paquete está muerto, sería una persona muy, muy rica”, dijo Klain.

“Hemos trabajado con el senador Manchin en cada paso del camino… Vamos a trabajar juntos para encontrar una manera de armar un paquete que pueda ser aprobado por la Cámara, que pueda aprobar el Senado, que se pueda poner en el escritorio del presidente y que sea promulgada como ley”.

ANÁLISIS | Biden recurre a la construcción de la nación en casa, pero las amenazas políticas que dejó en Afganistán podrían volver a perseguirlo

Una semana después de que Estados Unidos terminara su guerra más larga, Klain dijo que el Gobierno estaba en contacto regular con alrededor de 100 estadounidenses que habían indicado que querían salir de Afganistán pero que no pudieron ser rescatados antes de la fecha límite de Biden del 31 de agosto para que Estados Unidos se retirara del país. Los republicanos han criticado a la Casa Blanca por la difícil situación de este grupo. Pero Klain prometió que la administración no se había rendido con ellos, ni con los miles de afganos elegibles para visas especiales de inmigrante (SIV) después de ayudar a las fuerzas estadounidenses durante 20 años, a menudo como traductores.

“Estamos en estrecha comunicación con nuestras fuentes y nuestros contactos en Afganistán para tratar de sacar esas SIV, para sacarlos de manera segura”, dijo Klain. “Sé que algunos están saliendo por tierra. Nuevamente, continuamos trabajando en los esfuerzos para sacarlos por aire también”.

Dado el control de los talibanes sobre los puertos de salida de Afganistán y el temor de que el grupo fundamentalista tome represalias contra quienes ayudaron a Estados Unidos, no está claro cómo esos estadounidenses y afganos podrán irse.

Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo la semana pasada que “la mayoría” de los afganos que trabajaban para Estados Unidos desde 2001 se habían quedado atrás en la evacuación.

El día después de que Biden pronunció un discurso desafiante sobre su decisión de poner fin a la guerra, las batallas domésticas se apoderaron de la conversación política cuando entró en vigor la prohibición del aborto después de seis semanas en Texas. La Corte Suprema de mayoría conservadora luego denegó una solicitud para congelar la ley, que prohíbe los abortos en un punto en el que muchas mujeres no saben que están embarazadas. La ley emplea un artificio innovador, que permite a cualquier persona demandar a una persona involucrada en realizar o ayudar a alguien a obtener un aborto en Texas, para dificultar la impugnación, al menos de inmediato en los tribunales.

Biden ha dado instrucciones a su Departamento de Justicia y su Consejo de Política de Género en la Casa Blanca para buscar formas de responder a la ley y asegurarse de que las mujeres en Texas todavía tengan acceso a abortos, pero hasta ahora, faltan los detalles.

“Vamos a encontrar formas de hacer una diferencia para las mujeres de Texas para tratar de proteger sus derechos constitucionales”, le dijo Klain a Bash.

OPINÓN | La repulsiva ley de aborto de Texas es hipocresía pura de los republicanos

Una ruta que la Casa Blanca y algunos de los principales demócratas han planteado, la codificación de Roe v. Wade, seguramente encontrará obstáculos en el Congreso, donde no hay ni cerca de los 10 votos republicanos necesarios para superar un obstruccionismo sobre el tema en el Senado.

Pero al igual que la pandemia, la situación del desempleo y el destino de los estadounidenses en Afganistán, el nuevo enfrentamiento sobre el aborto es una crisis que probablemente evite los remedios rápidos y sencillos que la Casa Blanca puede utilizar para marcar una gran diferencia.

