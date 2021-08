Un soldado de Fort Jackson es declarado culpable de agresión por empujar a un hombre negro

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN) — El soldado de Fort Jackson que fue visto empujando y amenazando a un joven negro en un video viral en abril fue declarado culpable de amenazas y agresión en tercer grado este lunes, según el magistrado del condado de Richland, Carolina del Sur. En abril, Jonathan Pentland, sargento de primera clase, fue suspendido de sus funciones de instructor del Ejército después de que un video lo mostrara empujando al joven, insultándolo y diciendo que estaba “en el barrio equivocado”.

Un juez ordenó a Pentland que pagara una multa de US$ 1.087 o que pasara 30 días en la cárcel por el cargo de delito menor, según los registros judiciales.

Un abogado de Pentland dijo que está estudiando la posibilidad de impugnar la decisión.

“Por supuesto, estamos decepcionados con la decisión del juez y estamos estudiando la posibilidad de seguir buscando recursos legales para impugnar la decisión”, dijo Benjamin Stitely en un comunicado.

“Como se cita en varios medios de comunicación locales, el Sr. Pentland defiende su derecho a defender a su familia y a su hogar de una auténtica amenaza y está profundamente dolido por la situación”, dijo Stitely.

Al subir al estrado durante el juicio, Pentland dijo que una vecina llamó a su puerta y pidió ayuda, según WIS, afiliada de CNN. La vecina dijo que la víctima había estado molestando a su hija y a su nieto, informó WIS.

La víctima “declaró que se ocupaba de sus propios asuntos antes de que Pentland se le acercara”, informó WIS.

En el video, se ve a Pentland empujando al joven poco después de decirle: “Estás agrediendo al vecindario”.

“O te vas o te saco de aquí”, dice Pentland.

“Yo no he hecho nada”, responde el joven.

“Estoy a punto de hacerte algo. Será mejor que empieces a caminar”, dice Pentland en el video. “Estás en el barrio equivocado imbécil. Lárgate”.

El abogado de Pentland alegó que hubo una “falta de investigación de los factores de fondo en relación con las acciones del Sr. Williams que condujeron a la pequeña porción del encuentro capturado en el video viral”, dijo Stitely en la declaración.

El Departamento del Sheriff del condado de Richland dijo en abril que había dos incidentes previos denunciados a los agentes que involucraban al joven, uno de los cuales supuestamente implicaba que tocara a una mujer sin consentimiento. El otro implicaba que supuestamente había tomado a un bebé sin permiso.

El departamento afirmó que la víctima tiene una “condición médica subyacente que puede explicar el comportamiento exhibido en los presuntos incidentes”.

CNN se puso en contacto con Fort Jackson para pedirle un comentario sobre la sentencia.

— Raja Razek, Paul P. Murphy y David Williams de CNN contribuyeron con este reportaje.

