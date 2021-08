Los pasajeros rebeldes ponen en riesgo la seguridad del vuelo, advierte la FAA

CNN - Spanish

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — Las autoridades federales quieren que los pasajeros sepan que miles de ataques violentos en vuelos comerciales no solo son un problema para los auxiliares de vuelo, sino que distraen a los pilotos de mantener la seguridad del avión.

En un video de servicio al público publicado el martes por primera vez en CNN, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) dice: “No quiere que sus pilotos se distraigan. El comportamiento rebelde no vuela”.

La FAA dice que el dramático video cuenta con grabaciones reales de tripulaciones de vuelo que informan a los controladores de tráfico aéreo sobre situaciones de emergencia en la cabina de pasajeros, intercaladas con audios de enfrentamientos que han ocurrido durante vuelos, mismos que que continúan apareciendo en las redes sociales.

“Tenemos un cliente problemático en la parte de atrás”, dice la voz de una tripulación de vuelo no identificada en el video. “Declarada la emergencia, nos gustaría cambiar de dirección”.

FIRST ON CNN: FAA releases new audio of actual in-flight emergencies caused by unruly passengers on commercial airlines. “You don’t want your pilots distracted. Unruly behavior doesn’t fly.” pic.twitter.com/4KBNncrHoc — Pete Muntean (@petemuntean) August 24, 2021

“El comportamiento rebelde no vuela”

El nuevo video aparece mientras sigue aumentando el número de pasajeros rebeldes a bordo de vuelos comerciales. Los nuevos números de la FAA publicados el martes muestran que ha habido 3.988 reportes realizados por las tripulaciones de vuelo este año, con un aumento de 99 reportes en la última semana. Más del 73% de los reportes están relacionados con el mandato federal del uso de mascarillas en medios de transporte, que se acaba de extender para permanecer vigente hasta el 18 de enero de 2022.

“En el momento en que sucede en la parte de atrás, la atención de toda la tripulación se dirige a eso”, dijo a CNN el capitán de American Airlines, Dennis Tajer, de la Asociación de Pilotos Aliados. “Lo primero que debe hacer es no distraerte de tus deberes principales”, que es “mantener seguro a este avión”.

Elevadas multas

La FAA instituyó una política de tolerancia cero contra los pasajeros rebeldes a principios de este año, y hasta ahora ha presentado más de US$ 1.2 millones en multas. Los sindicatos que representan a los pilotos y a los sobrecargo han pedido al Departamento de Justicia que intervenga y presente cargos penales.

“Hacer estos enjuiciamientos públicos pondrá de relieve las graves consecuencias de infringir la ley y actuará como un disuasivo eficaz contra futuras interrupciones a bordo”, escribieron este verano los sindicatos en una carta también firmada por tres grupos que representan a las aerolíneas.

El presidente del Comité de Transporte de la Cámara de Representantes, Peter DeFazio, dijo que los enjuiciamientos del Departamento de Justicia “quitarían parte de la carga a la FAA”, al tiempo que muestran a los pasajeros y miembros de la tripulación que los incidentes se toman en serio.

