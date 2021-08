Serena y Venus no estarán en el US Open: pasaron 18 años para no ver a ninguna de las hermanas Williams en Nueva York

CNN - Spanish

César López

(CNN Español) — Serena y Venus Williams se perderán el último torneo de tenis major del año, el US Open. Ambas tenistas anunciaron su baja por dolencias musculares. Desde el 2003 las hermanas Williams no se ausentaban al mismo tiempo del prestigioso torneo que se disputa en Queens.

Durante los últimos tres años, Williams ha estado persiguiendo el récord de Margaret Court de 24 títulos en torneos de Grand Slam, pero ya en Wimbledon tuvo que retirarse este año por un problema muscular en su extremidad derecha.

“Después de una cuidadosa consideración y de seguir los consejos de mis médicos, he decidido retirarme del US Open para permitir que mi cuerpo se cure por completo de un desgarro en el tendón de la corva. Nueva York es una de las ciudades más emocionantes del mundo y uno de mis lugares favoritos para jugar. Extrañaré ver a los fanáticos, pero animaré a todos desde lejos. Gracias por su continuo apoyo y amor. Nos vemos pronto”, escribió en Instagram.

Horas después del anuncio de retiro de Serena, Venus Williams, hermana mayor de Serena, también manifestó que no estaría en Nueva York por una lesión muscular en una de sus piernas de la que ha venido aquejada durante todo el verano.

“Me perderé el Open, es mi Slam favorito. He tenido tantos recuerdos maravillosos allí y no puedo esperar para volver a la cancha cuando sea que sea. Trabajaré con mi equipo y lo lograré tan pronto como pueda. No hay fecha en este momento”, dijo Venus Williams.

Serena y Venus ese unen a la lista de tenistas de alto perfil que se pierden el torneo, después de que el campeón defensor Dominic Thiem, Roger Federer y Rafael Nadal anunciaron que no competirían debido a lesiones.

Esta es la primera vez desde 2003 que las hermanas Williams no jugarán en Nueva York y también la primera vez desde 1997 que estarán ausentes junto a Federer y Nadal.

El US Open comienza el lunes 30 de agosto y termina el 12 de septiembre.

