La bandera de Afganistán aparecerá en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos como muestra de ‘solidaridad’

(CNN) — La bandera de Afganistán se utilizará como símbolo de “solidaridad y paz” cuando los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 comiencen este martes en Japón.

Los 16 Juegos Paralímpicos de Verano, retrasados un año debido a la pandemia, se llevarán a cabo en medio del peor brote de covid-19 en Japón, con los espectadores excluidos de la mayoría de los eventos y Tokio y las prefecturas circundantes en estado de emergencia debido al aumento repentino de casos.

Hablando en la víspera de la ceremonia de apertura del martes en el Estadio Olímpico de Tokio, el presidente del Comité Paralímpico Internacional (IPC), Andrew Parsons, dijo que estaba decidido a que los Juegos Paralímpicos se llevaran a cabo de manera segura.

“Una de las preguntas que me hacen con mucha frecuencia es, ‘¿podemos tener juegos seguros?’ y la respuesta es sí, no estaríamos aquí si no creyéramos que podemos ofrecer Juegos seguros”, dijo.

Parsons confirmó que la bandera de Afganistán se incorporará al desfile de la ceremonia de apertura a pesar de que los atletas afganos se retiraron de los Juegos debido a la cancelación de vuelos desde el país.

Abanderados del equipo Afganistán durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El aeropuerto de Kabul ha sido el centro de atención del mundo esta semana después de que los talibanes tomaron la capital, con miles de personas tratando de huir del nuevo régimen.

“Incluiremos la bandera de Afganistán en la ceremonia en señal de solidaridad y hemos invitado al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados aquí para que actúe como abanderado”, dijo Parsons a los periodistas.

“Es importante resaltar que es un mensaje de solidaridad y paz que enviamos al mundo”, agregó.

“Nos gustaría tenerlos aquí, lamentablemente no es posible, pero estarán aquí en espíritu”.

La toma de poder de los talibanes en Afganistán se considera una amenaza para las ambiciones deportivas de la nación, y las deportistas temen ser castigadas por intentar competir.

En una declaración a CNN Sport la semana pasada, el IPC dijo que “apoyaba la práctica del deporte como un derecho humano básico”.

“Toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte y nadie debe ser discriminado por su discapacidad, género, preferencia sexual, raza o religión”, agregó.

Brote de covid-19

A principios de este mes, Japón se despidió de miles de atletas después de unos Juegos Olímpicos ampliamente vistos como un éxito a pesar de una letanía de escándalos y el telón de fondo del aumento de casos de coronavirus en el país.

Los anfitriones ahora están preparados para recibir a miles de atletas más a medida que comienzan los Juegos Paralímpicos, programados para durar hasta el 5 de septiembre.

Hubo una ausencia de espectadores en el 97% de las competencias durante los Juegos Olímpicos, incluyendo en todas las sedes de Tokio, con limitaciones de capacidad en varias otras prefecturas, y la semana pasada, los organizadores dijeron que los Juegos Paralímpicos también se llevarán a cabo a puerta cerrada en medio de la pandemia.

Fuegos artificiales para finalizar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el 8 de agosto.

Japón ha reportado casi 435.000 casos de covid-19 y 577 muertes en los últimos 28 días, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Tokio, el epicentro del brote del país, confirmó el lunes 2.447 nuevos casos, 515 menos que el mismo día de la semana pasada. Fue la primera vez en dos días que el recuento diario de la capital cayó por debajo del mismo día de la semana anterior.

El 17 de agosto, el gobierno japonés extendió el estado de emergencia en Tokio y otras regiones hasta el 12 de septiembre a medida que aumentaban los casos.

“La variante delta que arrasa en todo el mundo está causando casos sin precedentes en nuestro país”, dijo el primer ministro Yoshihide Suga.

“Los casos graves están aumentando rápidamente y son una carga grave para el sistema médico, especialmente en la región de la capital”.

Significa que los atletas tendrán que competir sin familiares y amigos en el estadio, algo con lo que algunos competidores en los Juegos Olímpicos dijeron que tenían problemas.

No obstante, la triatleta paralímpica Melissa Stockwell, una de las abanderadas del equipo de EE.UU., dijo que está ansiosa por aprovecharlo al máximo.

“Fue bastante difícil escuchar la noticia de que no se permitiría la participación de familiares y amigos en los Juegos”, le dijo Stockwell a CNN.

“Tenía estas imágenes de correr por la línea de meta con mi esposo y mis hijos en la banca gritando: ‘¡Ve, mami, ve!’ y eso no va a suceder y eso es muy desafortunado.

“Creo que en lo que respecta a mi familia, no están aquí físicamente, pero están aquí en mi mente, y todavía escucharé esos gritos de ‘Ve, mami, ve’ en mi mente mientras corro hacia esa meta”.

Debut en los Juegos Paralímpicos

A pesar de la amenaza real que representa la pandemia, los organizadores insisten en que pueden albergar unos Juegos Paralímpicos seguros y exitosos, lo que apunta al éxito relativo de los Juegos Olímpicos.

Las mismas precauciones estrictas estarán en efecto con los atletas confinados a pequeñas burbujas sociales y obligados a realizar pruebas de covid-19 de forma exhaustiva.

Pero los fanáticos aún pueden emocionarse al ver a los atletas competir en 22 deportes diferentes, con el bádminton y el taekwondo haciendo su debut en los Juegos Paralímpicos.

Bután, Granada, Maldivas, Paraguay y San Vicente y las Granadinas participarán en los Juegos Paralímpicos por primera vez, con 162 delegaciones listas para competir.

Hay tres naciones más que competirán en Tokio que en Río 2016, pero Londres 2012 todavía tiene el récord Paralímpico, con 164 delegaciones.

“Siempre es especial ver a un NPC (Comité Paralímpico Nacional) hacer su primera aparición en los Juegos Paralímpicos”, dijo Parsons.

“Con todos los desafíos creados por la pandemia, ver a estos NPC como parte de la ceremonia de apertura el 24 de agosto será un momento muy especial y emotivo para todos los involucrados”.

Esquiador paralímpico transforma sillas de ruedas 2:20

Equipo de refugiados

Entre las federaciones que compiten estará el Equipo Paralímpico de Refugiados, que consta de seis atletas, una mujer y cinco hombres.

El IPC dice que el grupo “representa a más de 82 millones de personas en todo el mundo que se han visto obligadas a huir de la guerra, la persecución y los abusos contra los derechos humanos, 12 millones de los cuales viven con una discapacidad”.

La estrella del fútbol del Bayern de Múnich, Alphonso Davies, escribió una carta abierta al Equipo de Refugiados antes de la competencia, diciendo que los involucrados eran una inspiración.

“No todo el mundo comprende el viaje que han realizado”, escribió Davies, quien era un refugiado antes de que su familia se mudara a Canadá. “Pero yo sí, y eso es una parte importante de lo que me hizo ser quien soy.

“Leí sus historias y aprendí sobre los viajes por los que todos han pasado. Eres el equipo deportivo más valiente del mundo en este momento.

“Una de las cosas que conozco sobre el deporte es su poder para cambiar vidas. Ahora todos son modelos a seguir con el poder de inspirar a los demás. No se equivoquen, lo que están a punto de hacer en Tokio cambiará la vida de las personas.

“Habra jóvenes que se dedicarán al deporte gracias a ustedes”.

