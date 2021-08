A medida que aumentan las hospitalizaciones por covid-19, los médicos esperan que la aprobación de la vacuna y los refuerzos puedan evitar el aumento

CNN - Spanish

Mariana Toro

(CNN) — A medida que los estadounidenses enfrentan un aumento desalentador de hospitalizaciones por covid-19, con las tasas de niños y adultos menores de 50 años alcanzando sus niveles más altos hasta ahora, los funcionarios esperan que la aprobación total de las vacunas pueda alentar a más personas a vacunarse.

La aprobación total de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) de la vacuna Pfizer/BioNTech es “inminente”, dijo un alto funcionario federal a CNN la semana pasada. Una vez que suceda, podría ayudar a disipar las preocupaciones de aquellos que dudan en vacunarse, ya que las tres vacunas disponibles en EE.UU. se han distribuido bajo autorización de uso de emergencia.

La aprobación también podría ayudar a las empresas, las escuelas y los estados a poner mandatos de vacunación, han dicho los expertos. Dichos mandatos podrían ayudar a sofocar el número cada vez mayor de casos, especialmente en estados que están experimentando una falta de camas disponibles en las UCI.

Camas que serán puestas en una sección aún por completar de un hospital de campaña móvil de covid-19 erigido en un estacionamiento en el Centro Médico de la Universidad de Mississippi en Jackson.

El número de dosis de vacuna administradas diariamente ha aumentado principalmente durante la última semana, con tres días superando el millón de dosis informadas, según datos publicados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC). Mientras tanto, el promedio diario de nuevos casos reportados es de alrededor de 147.000, y los expertos han advertido que podría superar los 200.000 en la trayectoria actual.

Más de la mitad de la población total de EE.UU., el 51,5% o alrededor de 170 millones de personas estaban completamente vacunadas hasta el domingo, según mostraron los datos de los CDC, mientras que el 60,7% ha recibido al menos una dosis. Un total de 25 estados han vacunado completamente a más de la mitad de sus residentes.

Así van las tasas de vacunación contra el covid-19 en algunos países de América Latina

Pero en muchos estados con tasas de vacunación más bajas, los hospitales se han visto abrumados por un aumento de pacientes con covid-19.

En Mississippi, donde el 36,8% de la población está completamente vacunada, el gobernador, Tate Reeves, dijo el domingo que un equipo militar en servicio activo de respuesta al covid-19 de 23 personas se desplegó en Jackson para proporcionar personal médico suplementario en los hospitales. Se espera que un segundo equipo llegue a Tupelo en la próxima semana.

Un aumento en los casos entre los niños en edad escolar después del regreso a las clases presenciales también ha preocupado a los funcionarios de salud, con miles de niños en cuarentena durante la última semana debido a los brotes de covid-19. Los expertos han enfatizado que para proteger a los menores de 12 años que aún no pueden vacunarse, es importante asegurarse de que aquellos que son elegibles reciban la vacuna. Otro método de prevención clave es usar una máscara.

Estudiantes durante su primer día de clases en una escuela privada en North Miami Beach, el 18 de agosto. (Foto: Eva Marie Uzcategui/Bloomberg)

El excomisionado de la FDA Scott Gottlieb dijo el domingo al programa “Face the Nation” de CBS que ya se han visto en el sur de EE.UU. señales de advertencia de lo que podría suceder en todo el país en las próximas semanas.

“Las escuelas abren antes en el sur, en un contexto de que aún prevalece mucho [la variante delta] y la infección está llegando a las escuelas, y está demostrando ser difícil de controlar en las escuelas”, explicó Gottlieb. “Delta es una variante muy contagiosa, por lo que creo que es un presagio de los desafíos que enfrentaremos a nivel nacional a medida que las escuelas vuelvan a abrir”.

¿Qué debes hacer si contraes covid-19 después de la vacunación parcial o completa? Una experta responde

Cómo mantener las escuelas abiertas y a los niños seguros

Consejos para prevenir el contagio de covid-19 en niños 1:34

Mientras los distritos continúan volviendo al aprendizaje presencial, se está gestando un debate entre los distritos, los padres y los funcionarios locales sobre cómo hacer el regreso a las aulas más seguro.

En Texas y Florida, los gobernadores han amenazado con retirar fondos de los distritos que crean mandatos de uso de máscaras, pero varias juntas escolares locales están siguiendo adelante y diciendo a los estudiantes que usen mascarilla.

En Texas, donde el problema se está abriendo camino a través de los tribunales, un distrito logró renunciar a las órdenes oficiales al hacer que el mandato de uso de máscara fuera parte de su política de uniformes escolares.

En Florida, casi 20.000 estudiantes y miembros del personal tuvieron que ponerse en cuarentena después de que se identificaron más de 6.000 casos de covid entre los 15 distritos escolares más grandes del estado desde el inicio de clases, según un análisis de CNN realizado la semana pasada. Entre ellos, había 4.641 estudiantes y 1.547 empleados que dieron positivo. Eso no incluye a los dos distritos escolares más grandes del estado, Miami-Dade y Broward.

Si bien la cantidad de casos ha aumentado en medio del regreso a la escuela, Gottlieb dijo que es difícil evaluar si eso se debe a que la variante delta en sí es más agresiva en los niños o simplemente porque estamos exponiendo a más niños al virus.

Dijo que las escuelas deberían seguir el ejemplo de algunos distritos en Dakota del Norte, donde las escuelas están haciendo pruebas en contactos cercanos cada pocos días para asegurarse de que los casos asintomáticos no queden sin diagnosticar.

¿Qué debes hacer si contraes covid-19 después de la vacunación parcial o completa? Una experta responde

“Hay que hacerles pruebas a los contactos cercanos de los niños de inmediato para asegurarse de que no haya otros casos asintomáticos que no hayan sido diagnosticados, y luego hay que hacerles pruebas en algún tipo de intervalo, tal vez tres días y cinco días para asegurarse de que no se haya desencadenado un brote en el escuela”, dijo Gottlieb a CBS.

El Dr. Vivek Murthy, director general de Sanidad de EE.UU., se hizo eco de la importancia de mantener seguros a los niños en medio del aumento de casos pediátricos.

“Es nuestra responsabilidad moral como sociedad hacer todo lo posible para proteger a nuestros hijos”, dijo el domingo a “This Week” de ABC. “Primero que todo, vacunarnos todos nosotros como adultos es importante. Los niños que son demasiado pequeños para vacunarse dependen de quienes los rodean para protegerlos del virus”.

Refuerzos de vacunas en consideración

Personal de salud, primero en recibir dosis de refuerzo 3:16

Si bien las tasas de vacunación aún están rezagadas en EE.UU., aquellos que ya están vacunados están sopesando la necesidad de vacunas de refuerzo.

A partir del 20 de septiembre, aquellos que estén a ocho meses de su segunda dosis de la vacuna Moderna o Pfizer serán elegibles para recibir un refuerzo, si la FDA los autoriza y los CDC los recomiendan.

Y aquellos que recibieron la vacuna Johnson & Johnson probablemente también necesitarán un refuerzo, según Murthy.

“Creemos que los receptores de J&J probablemente necesitarán un refuerzo, pero estamos esperando algunos datos de la compañía sobre una segunda dosis”, dijo Murthy en “State of the Union” de CNN el domingo.

Hasta ahora, solo Pfizer ha presentado datos iniciales sobre los refuerzos a la FDA; la compañía dijo que los resultados de la Fase 3 que evalúan la tercera dosis se esperan en breve.

Al mismo tiempo que está considerando refuerzos, la FDA también está trabajando con Pfizer/BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson para lograr la aprobación total, un proceso conocido como Solicitud de Licencia Biológica (BLA, por sus siglas en inglés).

Mira en este mapa qué países ya aprobaron una tercera dosis de la vacuna contra el covid-19

La presentación de Pfizer/BioNTech ha sido aceptada para revisión prioritaria por parte de la FDA. Una vez que reciban la aprobación, dijeron las compañías, también planean buscar la aprobación de una dosis de refuerzo para personas mayores de 16 años.

Moderna ha comenzado a enviar datos para la aprobación total de su vacuna de dos dosis, y Johnson & Johnson aún no ha presentado datos para su aprobación total, pero espera hacerlo, informó anteriormente CNN.

Nadia Kounang y Gregory Lemos de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.