Una criatura que parece salida de “The Hobbit” descubierta recientemente revela nueva información sobre la evolución de los mamíferos

CNN - Spanish

Ángela Reyes

(CNN) — Se han descubierto tres nuevas especies de mamíferos primitivos a partir del análisis de fósiles que se encontraron en la cuenca Great Divide de Wyoming. El estudio además sugiere que estas criaturas evolucionaron rápidamente después de que los dinosaurios se extinguieron hace unos 66 millones de años.

Los mamíferos prehistóricos vivieron en América del Norte unos cientos de miles de años después de que los dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra. Esto se conoce como la edad mamífero de América del Norte Puercan, que cubre aproximadamente los primeros 328.000 años tras la extinción de los dinosaurios.

Las nuevas especies descubiertas son, de izquierda a derecha, el Conacodon hettingeri, el Miniconus jeanninae y el Beornus honeyi.

Los paleontólogos utilizaron los huesos de la mandíbula inferior y los dientes para revelar más detalles sobre los mamíferos, que eran condilartros, los antepasados de los mamíferos ungulados modernos como caballos, hipopótamos, vacas y elefantes.

Pez que fue catalogado una vez como un ‘fósil viviente’ sorprende a los científicos de nuevo

Los mamíferos primitivos que vivieron junto a los dinosaurios y sobrevivieron a su extinción eran bastante pequeños. Su tamaño por lo general estaba en el rango entre un ratón y una rata. Estos mamíferos recién descubiertos eran un poco más grandes.

Las similitudes con “The Hobbit”

Beornus honeyi, el más grande de estos mamíferos, probablemente tenía el tamaño de un gato doméstico. Parte de su nombre viene del personaje Beorn de “The Hobbit” de JRR Tolkien, porque el animal tenía muelas infladas o dientes de las mejillas hinchados. En la novela se hacía referencia a Beorn como “cambiador de piel” porque era un hombre que podía tomar la forma de un gran oso negro y podría haber tenido unos rasgos dentales similares.

La UNAM revela por qué se extinguieron los dinosaurios 1:08

Las otras dos especies son Miniconus jeanninae, que tenía un tamaño similar al de un gato de cola anillada, y Conacodon hettingeri, con un tamaño intermedio entre el Beornus y el Miniconus.

El estudio se publicó el miércoles en la revista Journal of Systematic Palaeontology.

Las características dentales únicas ubican a estos mamíferos dentro de la familia de condilartros Periptychidae, lo que significa que tienen crestas de esmalte verticales y premolares hinchados. Estos dientes les habrían permitido tener una dieta omnívora, ayudándolos a masticar carne y plantas duras, aunque es posible que solo comieran plantas.

Los dientes molares más grandes del Beornus tenían aproximadamente 8 milímetros de largo, mientras que el Miniconus se distinguía por una pequeña cúspide en sus molares llamada parastylid, según Madelaine Atteberry, autora principal del estudio, geóloga y asistente de programa de pregrado en el Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Colorado Boulder.

“Cuando los dinosaurios se extinguieron, el acceso a diferentes alimentos y entornos permitió a los mamíferos florecer, que la anatomía de sus dientes se diversificara rápidamente y desarrollar un tamaño corporal más grande”, dijo Atteberry. “Claramente aprovecharon esta oportunidad, como podemos ver por la radiación de nuevas especies de mamíferos que tuvo lugar en un período relativamente corto después de la extinción masiva”.

Un cometa pudo extinguir a los dinosaurios (en lugar de un asteroide)

420 fósiles

A los fósiles utilizados en esta investigación los recolectaron los paleontólogos James y Jeannine Honey y Malcolm McKenna entre 2001 y 2011 en la cuenca Great Divide en el Desierto Rojo de Wyoming. Dos de los nombres de las especies incluyen guiños a la familia Honey.

“De esta localidad específica recolectaron aproximadamente 420 fósiles de mamíferos, y nuestro artículo es solo el segundo que publica una nueva especie de ‘condilartro’ de esta colección”, dijo Atteberry. “Tenemos la hipótesis de que hay más especies nuevas por identificar de esta localidad”.

Los fósiles de la Great Divide están contribuyendo a la idea de que hubo más diversidad de mamíferos de la que se creía después de que los dinosaurios se extinguieron. Y también que algunos de estos animales habían evolucionado más de lo que se sabía de acuerdo a fósiles que se encontraron en otros lugares, según Jaelyn Eberle, coautora del estudio, profesora de Ciencias Geológicas en la Universidad de Colorado Boulder y curadora en el Museo de Historia Natural de la universidad.

Falta investigación para completar la historia de los mamíferos primitivos

“Quizás lo que me sorprende es que nosotros (la mayor comunidad de paleontología de mamíferos) en cierta forma creíamos que teníamos esos primeros cientos de miles de años del Paleoceno resueltos. (Es decir) quiénes eran los actores clave y cuándo aparecen en el registro fósil”, escribió Eberle en un correo electrónico. “Pero creo que la localidad de la Great Divide nos está mostrando que no hemos capturado completamente la historia (y la diversificación) de los mamíferos justo después de la extinción de los dinosaurios. La historia no está terminada”.

La próxima cuestión que los investigadores quieren explorar es por qué la diversidad difiere en los primeros mamíferos de América del Norte en la era Puercan temprana. Esto podría sugerir que algunas áreas, como la Great Divide, tienen secciones de roca más preservadas que otras localidades a las que les pueden faltar partes del registro de rocas debido a la erosión. O es posible que esta diversidad dependiera del entorno en el que vivían los mamíferos.

“Hay un montón de cosas que no entendemos completamente sobre los mamíferos que vivieron en los primeros cientos de miles de años después de la extinción de los dinosaurios”, dijo Eberle.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.