ANÁLISIS | Los afganos se enfrentan a un regreso a la era oscura en plena era digital

(CNN Business) — A velocidad futurista, Afganistán está viajando al pasado, a lo que a menudo se llama una “era oscura” de dominación talibán. La población afgana está dando testimonio con herramientas de la era digital, lo que significa que la angustia y el terror están a solo un clic de distancia, llenando las pantallas de teléfonos celulares y televisores, si el mundo lo quiere ver.

Minuto a minuto: Los talibanes están cerca de lograr el “control total” de Kabul

Si bien hubo relativamente pocas fuentes de video cuando Kabul cayó ante los talibanes el domingo, hubo un sinfín de publicaciones en las redes sociales:

– Cuando el presidente derrocado de Afganistán, Ashraf Ghani, huyó del país, el ministro de Defensa en funciones, Bismillah Mohammadi, publicó un tuit maldiciéndolo. Ghani luego escribió una publicación en Facebook para justificar su decisión.

– El expresidente Hamid Karzai también usó Facebook para comunicarse con los ciudadanos. Publicó un mensaje de video en el que deseaba la paz mientras estaba de pie con sus hijas.

– Los rumores sobre la presencia de los talibanes en Kabul se dispararon en las plataformas de las redes sociales cuando los periodistas publicaron videos del esfuerzo de evacuación en helicóptero de Estados Unidos. Otros videos mostraron atascos de tráfico a lo largo de las principales arterias y vecindarios vacíos en otros lugares.

– “Las cuentas de las redes sociales a favor de los talibanes mostraron videoclips de lo que dijeron que eran un gran número de insurgentes que llegaban en camionetas para brindar seguridad a Kabul”, informó Yaroslav Trofimov del diario The Wall Street Journal.

– Trofimov también compartió una de las vistas más cercanas de la evacuación desde lo que parecía ser una zona de aterrizaje de helicópteros militares. Lo tituló “El final”.

– Los videos nocturnos del aeropuerto, en Snapchat y otras plataformas, mostraron un caos absoluto. En un video, se vio a personas subiendo a un avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. La cineasta afgana Sahraa Karimi publicó fotos desde la pista.

– Amna Nawaz de PBS escribió sobre los mensajes de texto con fuentes en Kabul que “no pudieron llegar al aeropuerto. Están escondidas en lo que esperan que sean espacios seguros”.

– Más allá de Kabul, “los funcionarios del gobierno afgano fueron mostrados en imágenes de video aceptando un traspaso del poder a sus contrapartes talibanes en varias ciudades”, informó The New York Times.

ANÁLISIS | La fallida retirada de Afganistán de Biden es un desastre en el país y en el extranjero que se estaba gestando hace mucho tiempo

Señal de los tiempos

El exreportero de The New York Times y Wall Street Journal Quentin Hardy, ahora director editorial de Google Cloud, lo llamó “un signo de los tiempos: helicópteros en el techo, el presidente ha huido y las telecomunicaciones están bien”. Los sitiados son entrevistados en llamadas por Internet, los insurgentes publican videos en las redes sociales”.

Cuando entrevisté a Megan Stack hace cuatro días, ella predijo esto. Dijo que veríamos una tonelada de “periodismo ciudadano y videos descontextualizados de teléfonos celulares” mientras el gobierno afgano se derrumbaba. Los teléfonos marcan la diferencia desde 2001, dijo, cuando prácticamente “no había computadoras en Afganistán”.

Lo que queda por ver: ¿Cómo afectará la proliferación de teléfonos inteligentes y plataformas sociales al próximo capítulo de Afganistán? ¿Los talibanes tomarán medidas drásticas contra esta tecnología y evitarán que los afganos cuenten sus propias historias? Ya han salido historias inquietantes de algunas provincias controladas por los talibanes. Sam Kiley de CNN analiza más de cerca cómo se ve “un Afganistán bajo los talibanes” en este análisis de CNN.com.

¿Quiénes son los talibanes y cómo tomaron el control de Afganistán tan rápidamente?

Todo sucedió tan rápido

Dan Lamothe de The Washington Post escribió: “El lunes, The Washington Post publicó una primicia que los funcionarios de inteligencia estadounidenses habían revisado su evaluación de Afganistán para decir que Kabul podría caer en 90 días. Algunos dijeron que podría caer en 30 días. Eso fue hace seis días”.

La toma de Afganistán por los talibanes fue, dijeron muchos analistas, impactante pero no sorprendente. Se esperaba, pero no tan pronto. Quizás esto fue una falla de la imaginación, así como una falla de la inteligencia estadounidense. Cuando me senté en la silla del presentador de CNN justo antes de las 11 am ET, la mesa internacional movió un URGENTE que decía “Los talibanes han entrado en Kabul”. Así que comenzamos la hora con la noticia del colapso del gobierno afgano. Terminamos la hora con el informe de Kylie Atwood de que la bandera de Estados Unidos estaba caída en la embajada. Todo sucedió tan rápido…

Todo lo que debes saber sobre Afganistán, la “tumba de imperios”

Boris Johnson habla sobre situación en Afganistán 5:19

Los periodistas afganos están “absolutamente petrificados”

Eso es lo que me dijo Clarissa Ward durante uno de sus informes en vivo desde Kabul el domingo. Dijo que los periodistas afganos, en particular las mujeres, están “absolutamente petrificados” por la toma de posesión de los talibanes. “Han estado haciendo reportajes audaces e increíbles durante muchos años, y ahora existe un temor muy real de que puedan enfrentar represalias por eso o de que ciertamente ya no podrán hacer su trabajo”.

Mientras hablábamos en vivo en CNN, me inundaron los correos electrónicos y tuits de los espectadores que estaban preocupados por la seguridad de Ward. Así que le pregunté sobre eso. Dijo que los equipos de CNN en Afganistán están siendo “excepcionalmente cautelosos” y se irán si es necesario. Pero “para tantos afganos, eso simplemente no es una opción”, señaló. “Están aquí, tienen que quedarse, tienen que vivir con las consecuencias de este próximo capítulo”. Alexis Benveniste tiene más aquí…

– Sonali Dhawan del CPJ informa que los talibanes “invadieron hoy las casas de al menos dos mujeres periodistas en Kabul. Una logró escapar, la otra no ha podido ser contactada”.

– En un memorando dirigido a los empleados, el editor de The New York Times, AG Sulzberger, dijo: “Estamos haciendo todo lo posible para tratar de que nuestro personal, exempleados y sus familias estén fuera de peligro tan pronto como sea humanamente posible… Por favor, mantengan a nuestros colegas y sus familias en sus pensamientos y oraciones”.

Funcionarios de Biden admiten un error de cálculo en Afganistán

Nuevo anonimato para las mujeres afganas

¿Qué pasará ahora con las mujeres en Afganistán? 2:35

The Guardian ha estado publicando ensayos asombrosos de colaboradores afganos. Este es de una residente de Kabul que ahora insiste en el anonimato por razones obvias. El domingo, escribió: “todo lo que podía ver a mi alrededor eran los rostros atemorizados y asustados de las mujeres y los rostros feos de los hombres que odian a las mujeres, a quienes no les gusta que las mujeres se eduquen, trabajen y tengan libertad”.

The Fuller Project, la sala de redacción sin fines de lucro que cubre mujeres e injusticia, también produjo un hilo angustioso lleno de informes y reacciones de las periodistas afganas, muchas de las cuales hablaron de forma anónima. Politico también publicó una historia de una periodista afgana “que pidió no ser identificada para proteger su seguridad…”

Nueva atención por la “guerra olvidada”

La presencia de Estados Unidos en Afganistán ha sido una nota a pie de página durante tanto tiempo. Demasiado tiempo. Ahora, de repente, es la noticia principal. Como observó Nick Paton Walsh de CNN: “El tipo de atención trágica y urgente que Afganistán está recibiendo ahora es claramente el resultado de la espectacular y agotada falta de atención que recibió durante los últimos 9 años”.

Me pregunto si los espectadores y lectores sienten una especie de latigazo confuso. O si sienten algo en absoluto. Kate Brannen de Just Security preguntó: ¿es esta “la primera vez en 20 años que el pueblo estadounidense muestra algún interés en Afganistán?”

Situación en Afganistán con los talibanes: esto es lo que debes saber

Dije en CNN que percibí que el pueblo estadounidense “aceptó” esta derrota, por así decirlo, hace años. Lo que más me llamó la atención fue lo que Ruben Gallego, un veterano de la guerra de Iraq y legislador demócrata, dijo en Twitter el sábado. “Lo que siento y pienso sobre la situación en Afganistán, nunca lo podré encajar en Twitter”, escribió. “Pero una cosa que definitivamente se destaca es que no he recibido una llamada de electores al respecto y mi distrito tiene una gran población de veteranos”.

“HA TERMINADO”

El titular de la pancarta en la parte superior de la edición del lunes del periódico orgullosamente independiente del ejército de EE.UU., The Stars and Stripes, dice “HA TERMINADO”.

Today’s front page signals the end of the 20-year Western experiment to remake #Afghanistan. On Sunday, the Taliban swept into Kabul after the government collapsed and the country’s embattled president joined an exodus of his fellow citizens and foreigners. pic.twitter.com/AWQo1chb6m — Stars and Stripes (@starsandstripes) August 15, 2021

