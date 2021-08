Todo lo que debes saber sobre Afganistán, la “tumba de imperios”

CNN - Spanish

Germán Padinger

(CNN Español) — Mientras los talibanes, el movimiento islámico sunita que mantiene en vilo a Afganistán desde comienzos de la década de 1990, se encuentra nuevamente avanzando sobre las principales ciudades del país en medio de la retirada de las tropas de Estados Unidos, las miradas del mundo nuevamente están sobre este rincón del Asia Central.

Conocido como la “tumba de los imperios”, por la cantidad de grandes potencias que intentaron, con poco éxito, controlar el territorio, Afganistán ha sido foco de tensiones geopolíticas durante siglos.

Esta es una mirada sobre la historia y los datos más importantes sobre Afganistán.

Base militar estadounidense ahora incautada por talibanes 4:47

Datos clave

A continuación, algunas cifras y datos importantes sobre Afganistán, de acuerdo al World Factbook de la CIA.

Población: 37.466.414

Capital: Kabul

Afganistan: ¿refugio para el terrorismo internacional? 3:58

Extensión territorial: 652.230 kilómetros cuadrados

Fronteras: 5.987 kilómetros, lindando con China, Irán, Pakistán, Tajikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

Clima: árido y semiárido, con inviernos fríos y veranos calientes.

Religión: musulmanes 99,7% (sunitas 84,7 – 89,7%, chiitas 10 – 15%), otros 0,3%.

Expectativa de vida: 53,25 años

PIB (ajustado por paridad de poder de compra): US$ 78.557 millones, US$ 2.065 per cápita.

Cronología

Así está Kabul ante el avance talibán en Afganistán 3:05

500 a.C. – El líder persa Darío el Grande extiende su imperio hasta el actual Afganistán. Pero los líderes persas, bajo Darío, Chipre I y otros gobernantes, se enfrentan regularmente a amargas y sangrientas revueltas tribales.

EE.UU. reducirá su presencia diplomática en Afganistán 1:15

329 a.C. – Alejandro Magno, nacido en Macedonia, conquista Persia y Afganistán. El dominio griego continúa en gran parte de la zona durante los dos siglos siguientes, aunque son frecuentes los disturbios y las revueltas.

50 – El imperio kushan, y sus doctrinas budistas, comienzan a establecerse en la región. Sin embargo, hacia el 220, el imperio se convierte en un puñado de pequeñas dinastías.

550 – Tras años de relativa independencia, las fuerzas persas reafirman el control sobre la zona, pero siguen enfrentándose a las revueltas intermitentes de las tribus nativas afganas.

962 – La era islámica comienza con la dinastía Ghaznavid, fundada por los turcos y que da lugar al emergente papel político y cultural de Afganistán en la civilización islámica. El islam había sido introducido en 652.

1219 – Ghengis Khan, y su ejército mongol, invaden con éxito Afganistán en su épica y sangrienta marcha hacia el oeste.

Soldados afganos desfilan con retratos de los líderes independenstistas (de izquierda a derecha) Amanullah Khan, Ahmad Shah Massoud y Ahmad Shah Durrani el 9 de agosto de 2006. (Crédito: SHAH MARAI/AFP via Getty Images)

1273 – Marco Polo atraviesa el norte de Afganistán en su viaje de Italia a China. La zona se convertiría en una parada crítica, aunque a veces peligrosa, en la “Ruta de la Seda” que conectaba Occidente con Oriente.

1512 – Babur, líder el Imperio mogol, establece en Kabul la capital. Pero la expansión posterior del imperio hacia India limitaría la importancia de la ciudad.

1747 – Ahmad Shah unifica el país bajo el Imperio durrani, dando inicio al Afganistán moderno, amenazado por Persia y Rusia.

1839-1880- El Emirato de Afganistán y el Imperio británico pelean entre 1839 y 1842 su primera guerra, que termina en victoria afgana. Luego entre 1878 y 1880 vuelven a enfrentarse, con victoria británica y la ocupación del país.

1919 – Tras una tercera guerra entre Afganistán y el imperio británico, el país declara finalmente su independencia. Comienza una etapa de modernización del estado afgano bajo el reinado de Amanullah Khan.

Un soldado soviético avanza por las called de Kabul sober un vehículo blindado el 16 de mayo de 1988. (Crédito: DOUGLAS E. CURRAN/AFP via Getty Images)

1973-1978 – El Mohammed Zahir Shah, último rey de Afganistán, es derrocado y se establece la República de Afganistán. En 1978 un nuevo golpe, realizado por sectores comunistas y apoyo de la Unión Soviética, derroca al gobierno.

1979-1989 – La Unión Soviética invade y ocupa Afganistán para asistir al gobierno comunista de Babrak Kamal. Combatientes afganos de la resistencia, conocidos en conjunto como muyahidines, se defienden.

1989-1993 – Después de que la Unión Soviética se retira, la lucha entre los muyahidines conduce al caos.

1994 – Se forma el movimiento Talibán, el cual está comprendido en su mayoría por estudiantes, y es dirigido por el veterano muyadihín Mullah Omar. Poco después toman la ciudad de Kandahar y en septiembre de 1996 la capital, Kabul, cae también en manos de los talibanes.

1997 – Los talibanes emiten un mandato en el que le cambian a Afganistán el nombre a Emirato Islámico de Afganistán. El país solo es reconocido oficialmente por tres países: Pakistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Un combatiente afgano de la Alianza del Norte ríe a carcajadas mientras aviones estadounidenses atacan una posición talibán cerca de Tora Bora, Afganistán, en diciembre de 2001. (Crédito: David Guttenfelder/AP)

Ese mismo año el Mullah Omar forja una relación con Osama bin Laden, líder de al Qaeda, quien luego traslada su base de operaciones a Kandahar.

1996-2001- El grupo impone estrictas leyes islámicas sobre la población afgana. Las mujeres deben ir cubiertas desde la cabeza hasta los pies, no se les permite asistir a la escuela o trabajar fuera de casa y se les pohíbe viajar solas. También prohíben la televisión, la música y los días festivos que no son islámicos.

En noviembre de 2001, luego de importantes bombardeos por parte de Estados Unidos como parte de la Operación Libertad Duradera, los talibanes pierden el control de Afganistán ante Estados Unidos y las fuerzas de la Alianza del Norte.

2001 – 2014 – El nuevo gobierno de Afganistán, apoyado por la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF, por sus siglas en inglés) de la OTAN, combaten con las fuerzas talibanes en el marco de la Operación Libertad Duradera.

Tras trece años de operaciones, el 28 de diciembre de 2014 Estados Unidos y la OTAN finalizan su misión de combate con Afganistán. En una ceremonia oficial, el comandante de la ISAF marca oficialmente el final del combate de la coalición en Afganistán.

Soldados estadounidenses disparan artillería en la provincia afgana de Kandahar en junio de 2011, en medio de la Operación Libertad Duradera. (Crédito: Baz Ratner/Reuters)

2015: Estados Unidos comienza en enero la Operación Centinela de la Libertad (OFS, por sus siglas en inglés). La nueva misión lleva a cabo operaciones antiterroristas dirigidas a grupos como al Qaeda y a la filial local de ISIS y también se enfoca en fortalecer las fuerzas de seguridad afganas locales para ayudar a combatir a los talibanes. La nueva misión de EE.UU. también ayudará y se coordinará con la nueva misión dirigida por la OTAN, Resolute Support.

2021: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia el 14 de abril su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán antes del 11 de septiembre de 2021, considerando que el prolongado e intratable conflicto en Afganistán ya no se alinea con las prioridades estadounidenses. “Es hora de poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos”, dice.

Para el 13 de agosto, los talibanes habína tomado el control de la ciudad de Kandahar, la segunda más grande de Afganistán, dijo el viernes a CNN el miembro del Parlamento afgano Gul Ahmad Kamin, y continuaban su rápido avance hacia la capital, Kabul, aprovechando la salida de Estados Unidos en marcha.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.