Vicente Fernández está “grave” pero “estable”, dice en su cuenta de Instagram

CNN - Spanish

CNNEspañol sjv

(CNN Español) — El cantante mexicano Vicente Fernández, quien permanece hospitalizado en Guadalajara, México después de sufrir una caída en su rancho, se encuentra en estado “grave” pero “estable”, según el reporte que fue publicado este lunes por la noche en la cuenta de Instagram del artista.

De acuerdo a lo publicado en la red social del cantante, Fernández sufrió un “traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical”, fue operado y ahora está “en terapia intensiva con asistencia ventilatoria y cuidados de un paciente crítico”.

1 de 24 | Vicente Fernández es uno de los máximos exponentes de la música mexicana. Aquí se le ve envuelto en la bandera de México, en el que fue su último concierto, “Un azteca en el Azteca”, en 2016. Te presentamos algunas de las imágenes de su carrera y su vida. (Foto: Instagram @_vicentefdez) 2 de 24 | Vicente Fernández y María del Refugio Abarca, quienes están casados desde la década de 1960. (Foto: Instagram @_vicentefdez) 3 de 24 | El cantante mexicano en la develación de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en noviembre de 1998. (Foto: HECTOR MATA/AFP vía Getty Images) 4 de 24 | Vicente Fernández sostiene dos trofeos, uno de ellos el de Premio Leyenda y el otro el de Mejor Álbum Ranchero “Más Con El Número Uno”, en la tercera edición de los Grammy Latinos, el 18 de septiembre de 2002. (Foto: LEE CELANO/AFP vía Getty Images) 5 de 24 | Alejandro Fernández, al centro, que fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, posa con su madre María del Refugio Abarca Villasenor y su padre Vicente Fernández, el 2 de diciembre de 2005 en Los Ángeles, California. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images) 6 de 24 | El cantante mexicano Vicente Fernández bebe aguardiente durante una conferencia de prensa el 17 de febrero de 2009, en Bogotá, Colombia. (Foto: MAURICIO DUENAS/AFP vía Getty Images) 7 de 24 | Vicente Fernández en la ceremonia de inauguración en los Juegos Panamericanos de 2011 en Guadalajara, Jalisco, México. (Foto: Mike Ehrmann/Getty Images) 8 de 24 | Vicente Fernández visita al entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez, el 12 de septiembre de 2012. (Foto: JUAN BARRETO/AFP/GettyImages) 9 de 24 | Vicente Fernández junto a gran parte de su familia en el Día del Padre del año 2018. (Foto: Instagram @_vicentefdez) 10 de 24 | Vicente Fernández (al centro) junto a su nieto Alex Fernández (izquierda) y su hijo Alejandro Fernández (derecha) durante la entrega número 20 de los Grammy Latinos el 14 de noviembre de 2019. (Foto: Kevin Winter/Getty Images para LARAS) 11 de 24 | Imagen de la familia de Vicente Fernández que el mismo cantante suvió a sus redes sociales para celebrar el Día de las Madres. (Foto: Instagram @_vicentefdez) 12 de 24 | Portada del primer álbum de larga duración de Vicente Fernández. (Foto: Instagram @_vicentefdez) 13 de 24 | Vicente Fernández y la actriz Sasha Montenegro en la película en la película “El Diablo, El Santo y El Tonto”. (Foto: Instagram @_vicentefdez) 14 de 24 | Vicente Fernández es también ampliamente reconocido por su faceta de actor. Aquí se le ve en la década de 1970, cuando se grabaron películas como “El Arracadas”. (Foto: Instagram @_vicentefdez) 15 de 24 | Julio César Chávez, histórico boxeador mexicano, junto al cantante Vicente Fernández. (Foto: Instagram @_vicentefdez) 16 de 24 | Junto a la cantante Selena Quintanilla “hace unos ayeres”, dice Vicente Fernández. (Foto: Instagram @_vicentefdez) 17 de 24 | Una foto con uno de los artistas latinos más condecorados: Ricky Martin. (Foto: Instagram @_vicentefdez) 18 de 24 | “Con Valentín Trujillo, un gran actor mexicano y amigo del que aprendí mucho”, escribe Vicente Fernández. (Foto: Instagram @_vicentefdez) 19 de 24 | Dos grandes exponentes de la música mexicana: Vicente Fernández y Paquita la del Barrio. (Foto: Instagram @_vicentefdez) 20 de 24 | España y México juntos: Vicente Fernández y Miguel Bosé. (Foto: Instagram @_vicentefdez) 21 de 24 | Dos históricos de la música en México: Vicente Fernández y Juan Gabriel. (Foto: Instagram @_vicentefdez) 22 de 24 | La cantante mexicana Lucha Villa junto a Vicente Fernández, quien comentó que es una de las imágenes que se pueden encontrar en su libro llamado “El Adiós de un Grande”. (Foto: Instagram @_vicentefdez) 23 de 24 | Vicente Fernández y el cantante venezolano José Luis Rodríguez, el Puma. (Foto: Instagram @_vicentefdez) 24 de 24 | Vicente Fernández, en los escenarios desde hace mucho tiempo atrás. (Foto: Instagram @_vicentefdez)

end div.modal

La publicación fue acompañada por un mensaje de los familiares, que solicitaron a los medios de comunicación dejar libre el acceso al hospital para que puedan ingresar los familiares del artista, manteniendo la distancia y evitando contagios que puedan “poner en riesgo la salud de Don Vicente Fernández”.

View this post on Instagram A post shared by Vicente Fernández (@_vicentefdez)

Familaires del artista empezaron a reaccionar en sus redes sociales con mensajes de aliento

Alejandro Fernández, hijo de Vicente Fernández, compartió una imagen a su lado: “Te amo pa”.

View this post on Instagram A post shared by Alejandro Fernández (@alexoficial)

“Te amamos tata eres la fuerza de todos”, dijo Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández y nieta de Vicente Fernández.

View this post on Instagram A post shared by Camila Fernandez (@camifdzoficial)

Alex Fernández, hijo de Alejandro Fernández y nieto de Vicente Fernández, escribió: “Eres un guerrero, tata. Te amo”.

View this post on Instagram A post shared by Alex Fernández (@alexfernandez.g)

Con información de Belén Zapata y Ana Cucalón.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.