Florida podría retener los salarios de los funcionarios que promulguen órdenes de uso de mascarilla en las escuelas, dijo la oficina del gobernador

Mariana Toro

(CNN) — En una medida que intensificó la lucha del gobernador de Florida, Ron DeSantis, contra las órdenes de uso de mascarillas, su oficina dijo este lunes que la Junta de Educación estatal podría tomar medidas para retener los salarios de los superintendentes y miembros de la Junta escolar que ignoren el decreto del gobernador. Esa medida prohíbe las disposiciones de uso obligatorio de mascarilla en distritos escolares.

El mes pasado, DeSantis, gobernador republicano, emitió un decreto que requiere que los departamentos de salud y educación del estado creen reglas basadas en los derechos de los padres para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud de sus hijos. Desde entonces, se han presentado varias demandas impugnando la constitucionalidad del decreto.

Varios distritos escolares están considerando establecer órdenes de uso de mascarillas. Algunos han dicho que se requerirán mascarillas con algunas excepciones de exclusión voluntaria del requisito.

Una declaración de la oficina del gobernador de este lunes dice que la Junta de Educación estatal “podría proceder a retener el salario del superintendente de distrito o de los miembros de la junta escolar”.

Su portavoz, Christina Pushaw, publicó un tuit este lunes que dice: “En última instancia, la financiación de la educación es para los estudiantes. Los niños no tomaron la decisión de que se invadan los derechos de los padres. Por lo tanto, cualquier sanción financiera por infringir la regla sería dirigida a los funcionarios que tomaron esa decisión”.

La declaración dice que una de las prioridades de DeSantis es proteger los derechos de los padres.

“Creo que lo más justo es dejar que los padres tomen las decisiones”, dijo DeSantis la semana pasada en un evento en un hospital de Tampa.

Desacuerdos por las órdenes de uso de mascarillas

Un senador republicano de Louisiana dijo este domingo que no está de acuerdo con la prohibición de DeSantis de que los funcionarios escolares locales impongan órdenes de uso de mascarillas.

“El funcionario local debería tener el control aquí. No quiero que se tomen decisiones de arriba hacia abajo desde Washington. No quiero que se tomen [decisiones] de arriba hacia abajo desde la oficina del gobernador”, dijo el senador Bill Cassidy, quien también es médico, a Dana Bash de CNN.

“Cuando se trata de las condiciones locales, si mi hospital está lleno y mi tasa de vacunación es baja y la tasa de infección crece como loca, deberíamos permitir que los funcionarios locales tomen las mejores decisiones para su comunidad”, agregó.

El Partido Demócrata de Florida abordó el lunes la postura de DeSantis al referirse a los comentarios de Cassidy.

“Gobernador DeSantis, si no escucha las súplicas de padres, estudiantes y niños preocupados de toda Florida, ¿al menos escuchará al médico y senador republicano Bill Cassidy? Las juntas escolares locales deberían decidir sobre las medidas de salud pública, no Tallahassee”, tuiteó.

El virus y las diferentes posturas

El Dr. Tom Frieden, exdirector de los CDC, dijo que al coronavirus no le importa la política o la retórica.

“Lo que hace el virus es aprovecharse de las divisiones sociales”, le dijo a CNN. “Y es extremadamente decepcionante ver a los gobernadores de todo el país prohibiendo cosas que podrían salvar vidas y mantener a nuestros niños y maestros en clases presenciales. Puedes combatir este virus con la ciencia o sin ella”.

El Dr. Peter Hotez, decano de Medicina Tropical en Baylor College of Medicine, le dijo a Wolf Blitzer de CNN que la posición de DeSantis y la postura similar del gobernador de Texas, Gregg Abbott, son “tan contraproducentes”.

Hotez dijo que los funcionarios de salud han visto un fuerte aumento en el número de niños hospitalizados.

“Y por primera vez que puedo recordar desde el comienzo de esta pandemia, estamos viendo a niños en unidades de cuidados intensivos pediátricos en grandes cantidades. Hasta el punto en que incluso las unidades de cuidados intensivos pediátricas se están abrumando”, dijo.

Eso se puede atribuir en parte a otro virus respiratorio, pero gran parte también es por el covid-19, dijo.

“Si ya estamos viendo admisiones en la UCI pediátrica de covid-19 en las hospitalizaciones de niños antes de que abra la escuela, ¿qué va a pasar después de que se abra?”, dijo. “Las escuelas van a acelerar esto si no tenemos a todos esos niños con mascarillas”.

El decreto de DeSantis dice que la guía de uso de mascarillas en las escuelas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. “carece de una justificación científica bien fundamentada”.

Se consideran órdenes de uso de mascarilla

El superintendente escolar del condado de Leon, Rocky Hanna, dijo el lunes por la mañana que, después de solicitar flexibilidad a la oficina del gobernador y no recibir respuesta, las escuelas de su distrito comenzarán el año académico con un requisito temporal de uso de mascarillas para los estudiantes de prejardín a octavo grado, a menos que un médico o psicólogo indique lo contrario.

En ese sentido, dijo que sabía que la decisión va en contra de lo que han dicho el gobernador y el Departamento de Salud.

“Al final del día, si algo sucedió y las cosas salen mal esta semana y la próxima porque comenzamos la escuela y, Dios no lo quiera, perdemos a un niño por este virus, no puedo simplemente culpar al gobernador del estado de Florida. No puedo”, explicó Hanna.

Proteger a la comunidad, con mascarillas

Según el sitio de noticias El Demócrata de Tallahassee, Hanna dijo a los funcionarios escolares en una reunión este lunes por la tarde: “No se puede poner precio a la vida de alguien, incluyendo mi salario”.

La superintendente de las Escuelas Públicas de Alachua, la Dra. Carlee Simon, quien escribió en un artículo de opinión de The Washington Post que su distrito desafiaría la prohibición, le dijo a Don Lemon de CNN que DeSantis no se está tomando en serio la situación del coronavirus.

“El gobernador debe tomar el paso conservador y hacer todo lo posible para proteger la vida de todos en nuestra comunidad”, dijo Simon. “Creo que el gobernador tiene otros intereses en los que se está concentrando”.

El superintendente de las Escuelas Públicas de Miami-Dade ha dicho que su distrito está considerando los requisitos de uso de mascarillas cuando las escuelas abran en dos semanas. El distrito es el sistema de escuelas públicas más grande de Florida.

Alberto Carvalho, hablando a título individual, dijo este lunes: “Hemos establecido un proceso que requiere la consulta con expertos en las áreas de salud pública y medicina. Seguiremos este proceso, que nos ha servido bien, y luego tomaremos una decisión”.

“En ningún momento permitiré que mi decisión sea influenciada por una amenaza a mi sueldo. Un pequeño precio a pagar considerando la gravedad de este problema y el impacto potencial en la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y empleados dedicados”.

Las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough requerirán mascarillas, pero la superintendente Addison Davis dijo el domingo que los padres pueden elegir que sus hijos no se cubran la cara. Las clases en el distrito del área de Tampa comienzan el martes.

Las Escuelas Públicas del Condado de Orange emitieron una orden de uso de mascarilla para el próximo año escolar, según un comunicado de prensa emitido por el distrito este viernes por la noche. El condado de Orange es donde queda Orlando.

La portavoz de DeSantis, Christina Pushaw, dijo que las políticas de la mayoría de los distritos están bien, excepto las de Leon y Alachua, porque les dan a los padres la opción de excluirse.

Un aumento de casos en Florida

Florida está viendo una aumento dramático en los casos de covid-19. El estado reportó 134.506 nuevos casos de covid-19 durante la semana pasada, más que cualquier otro período de siete días durante la pandemia.

Y el promedio de nuevos casos diarios en Florida durante las últimas dos semanas es un 107% más alto que el período anterior de dos semanas, según datos de este lunes de la Universidad Johns Hopkins.

El estado informó este domingo 13.596 nuevos casos de covid-19 entre niños menores de 12 años la semana pasada, según datos del Departamento de Salud de Florida (DOH, por sus siglas en inglés).

Hubo 10.585 casos nuevos para el grupo de esa edad reportados la semana anterior, que finalizó el 29 de julio, según muestran los datos del DOH.

Con muchos niños de Florida que regresan a la escuela esta semana, la tasa actual de casos nuevos positivos para niños menores de 12 años es del 20,5%. Es más alta que la tasa general de casos nuevos del estado del 18,9%, según los informes semanales del DOH.

La nueva tasa de casos positivos para el grupo de edad de 12 a 19 años es del 24,3%, según los datos del DOH publicados el viernes.

Keith Allen, Angela Barajas, John Couwels, Rosa Flores y Hayley Simonson de CNN contribuyeron a este informe.

