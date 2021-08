Coletas y sonrisas: el lenguaje generalizado mantiene al sexismo en el deporte olímpico

CNN - Spanish

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — Cuando Rebecca Smith se sentó a ver a Nueva Zelandia jugar contra la Selección Nacional Femenina de Estados Unidos en un partido de fútbol de Tokio 2020 la semana pasada, se quedó anonadada, y no solo por la increíble destreza de las atletas.

Al ver el partido desde Londres, un comentarista británico seguía llamando a una delantera estadounidense por el nombre equivocado. El comentario del partido de Gran Bretaña contra Holanda también provocó consternación después de que un comentarista se equivocara con los nombres de dos jugadoras y parecía estar bajo la suposición errónea de que Phil Neville sigue siendo el entrenador del equipo de Gran Bretaña –se fue en enero–.

Juegos Olímpicos de Tokio 2020: medallas y resultados en vivo

Para Smith, dos veces futbolista olímpica que también fue capitana de la selección de Nueva Zelandia, escuchar los comentarios de los Football Ferns jugando contra la USWNT fue como entrar en un salto en el tiempo: le había sucedido a ella y a sus compañeras de equipo durante toda su carrera.

“Realmente no hubo ningún momento en el que realmente sintiera que este panel completo de medios está realmente interesado en el juego, en seguir el juego (o) sabe realmente en profundidad acerca del juego”, dijo Smith a CNN Sport.

Ver que algunos comentaristas seguían sin hacer el “mínimo absoluto” esfuerzo de aprender el nombre de una atleta olímpica “básicamente refuerza ese estereotipo de que nadie está mirando, (que) a nadie le importa el fútbol femenino o las atletas femeninas”, afirmó Smith.

Sky Brown, la joven skater que brilló en Tokio 2020 2:34

La infantilización, una fuerza omnipresente

Los académicos que estudian la intersección del género y el deporte destacan el hecho de que los comentaristas continúan usando la palabra “niñas” para describir a las atletas de élite, independientemente de su edad, mientras que rara vez se refieren a los atletas masculinos como “niños”.

Janet Fink, experta en marketing de atletas femeninas y deporte femenino y decana asociada de la Universidad de Massachusetts Amherst, dijo a CNN que era difícil entender cómo en 2021 “se podía llamar niña a alguien que es una atleta de renombre mundial”.

“Quiero decir, si lo inviertes y piensas en un comentarista hablando de (un atleta masculino cuando era) un niño… es cómico”.

Por qué los clavadistas olímpicos se duchan y usan esas pequeñas toallas entre saltos

Fink agregó que cree que ese tipo de lenguaje tiene un impacto en la forma en que las personas perciben a las atletas, pero que no está claro cómo ese lenguaje afecta la forma en que las atletas se ven a sí mismas.

Ella dijo: “Creo que probablemente ponen los ojos en blanco muchas veces ante algunos de esos comentaristas”.

Aún así, la visibilidad y el interés por el deporte femenino continúa creciendo, y los atletas anteriores y actuales a menudo juegan un papel importante en la elevación de esos perfiles, según Smith.

Un estudio de Nielsen Sports de 2018 descubrió que el volumen de cobertura mediática de los deportes femeninos en Europa oscilaba entre un 2% y solo un 12% en las horas punta, mientras que los Juegos Olímpicos representan un campo de juego más equilibrado en términos de competencia. Además, los Juegos Olímpicos tienden a tener mejores resultados en términos de cobertura equilibrada para el deporte femenino que en el panorama deportivo normal.

Multan a equipo femenino de balonmano playa por elegir pantalones cortos en lugar de bikini

Un número récord de atletas femeninas que participan en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 podría señalar otro indicador de esa progresión. Pero la desigualdad de género todavía existe en gran medida en las olimpiadas, con la infantilización y sexualización de las atletas como una fuerza omnipresente.

Smith apunta a otro partido de fútbol olímpico la semana pasada, en el que la cola de caballo “rubia” de una atleta del Equipo Gran Bretaña fue objeto de comentarios, o cómo un comentarista masculino pontificó sobre la “hermosa” sonrisa de una jugadora de rugby siete.

“Feminismo”, la palabra del año que aún incomoda

Antes de los Juegos de 2020, el Comité Olímpico Internacional (COI) publicó nuevas pautas para que los medios de comunicación contrarresten dicha cobertura, alentando a las emisoras a poner la igualdad de género al frente de la cobertura, evitar la sexualización de las mujeres y tratar a todos los atletas con integridad, en lugar de centrarse “innecesariamente en apariencia, ropa o partes íntimas del cuerpo”.

Pero incluso la nueva asesora de igualdad de género del COI, la exnadadora olímpica Naoko Imoto, ha dicho que el país anfitrión Japón estaba fallando en ese sentido.

La semana pasada criticó la cobertura de su país de origen, diciendo que las emisoras japonesas continúan usando las palabras “niñas”, “esposas” o “madres” cuando describen a las atletas, en lugar de enfocarse en ellas como “atletas puros”.

1 de 123 | La española Marta Perez felicita a la británica Laura Muir por su segundo puesto en los 1.500m(Crédito: BEN STANSALL/AFP vía Getty Images) 2 de 123 | El equipo canadiense de natación artística se luce bajo el agua (Crédito- FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP vía Getty Images) 3 de 123 | La estadounidense Allyson Felix obtiene la décima medalla olímpica (Crédito: INA FASSBENDER/AFP vía Getty Images) 4 de 123 | Las Leonas, el equipo femenino de hockey de Argentina, posa con su medalla de plata (Crédito: Clive Mason/Getty Images) 5 de 123 | El cubano Julio La Cruz con su medalla de oro en boxeo en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: THEMBA HADEBE/POOL/AFP vía Getty Images) 6 de 123 | Sandra Arenas de Colombia ganó la medalla de plata en los 20 kilómetros marcha en Tokio 2020. (Crédito: CHARLY TRIBALLEAU/AFP vía Getty Images) 7 de 123 | El joven australiano Keegan Palmer ganó el oro en skateboarding tras una increíble performance (Crédito: LOIC VENANCE/AFP vía Getty Images) 8 de 123 | Laurine van Riessen, de los Países Bajos, es trasladada en camilla luego de chocar contra la británica Katy Marchant en ciclismo de pista en Tokio (Crédito: GREG BAKER/AFP vía Getty Images) 9 de 123 | Abdel Rahman Almasatfa (izquierda), de Jordania, compite contra el francés Steven Da Costa en karate en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: ALEXANDER NEMENOV/AFP vía Getty Images) 10 de 123 | Alberto Ginés, de España, es el primer campeón olímpico de escalada (Crédito: Maja Hitij/Getty Images) 11 de 123 | El colombiano Anthony Jose Zambrano celebra su segundo puesto en la final de los 400 m en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: ANTONIN THUILLIER/AFP vía Getty Images) 12 de 123 | La adolescente china Quan Hongchan logró doble calificación perfecta en la final en plataforma de 10 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: OLI SCARFF/AFP vía Getty Images) 13 de 123 | Megan Rapinoe (izq) celebra con la defensora Kelley O’Hara tras ganar el bronce en fútbol femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: TIZIANA FABI/AFP vía Getty Images) 14 de 123 | La británica Sky Brown, de 13 años, compite en skateboarding en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: LOIC VENANCE/AFP vía Getty Images) 15 de 123 | La australiana Genevieve Gregson resultó lastimada en la carrera de obstáculos en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: ANDREJ ISAKOVIC/AFP vía Getty Images) 16 de 123 | Lasha Talakhadze, de Georgia, rompe un récord mundial en levantamiento de pesas en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: ALEXANDER NEMENOV/AFP vía Getty Images) 17 de 123 | Las Leonas, el equipo argentino de hockey femenino, celebra su triunfo en la semifinal en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: Dan Mullan/Getty Images) 18 de 123 | El cubano Arlen López celebra su medalla de oro en boxeo en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: BUDA MENDES/POOL/AFP vía Getty Images) 19 de 123 | El británico Tom Daley teje en la tribuna mientras mira la competencia femenina de trampolín en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: Clive Rose/Getty Images) 20 de 123 | La venezolana Yulimar Rojas posa con su medalla de oro tras el triunfo en triple salto femenino en Tokio (Crédito: Patrick Smith/Getty Images) 21 de 123 | El noruego Karsten Warholm (izquierda) reacciona tras romper el récord mundial en 400m vallas en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: JEWEL SAMAD/AFP vía Getty Images) 22 de 123 | Tras haberse retirado de algunas pruebas, Simone Biles volvió a brillar en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: Laurence Griffiths/Getty Images) 23 de 123 | El equipo argentino de voleibol festeja un histórico triunfo ante Italia (Crédito: YURI CORTEZ/AFP vía Getty Images) 24 de 123 | El ritmo de los tambores taiko acompaña las competencias olímpicas en Tokio (Crédito: LUIS ACOSTA/AFP vía Getty Images) 25 de 123 | La delantera estadounidense Megan Rapinoe felicita a la mediocampista canadiense Jessie Fleming tras las semifinales de fútbol femenino en Tokio (Crédito: MARTIN BERNETTI/AFP vía Getty Images) 26 de 123 | La ecuatoriana Tamara Yajaira Salazar Arce posa con su medalla de plata en los Juegos Olímpicos (Crédito: MOHD RASFAN/AFP vía Getty Images) 27 de 123 | El cubano Luis Alberto Orta Sanchez posa con su medalla de oro tras el triunfo en lucha grecorromana en Tokio (Crédito: JACK GUEZ/AFP vía Getty Images) 28 de 123 | El cubano Mijaín López Nuñez con su medalla de oro tras el triunfo en lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 (Crédito: Tom Pennington/Getty Images) 30 de 123 | La francesa Melanie De Jesus Dos Santos en la prueba de piso de gimnasia artística (Crédito: MARTIN BUREAU/AFP vía Getty Images) 31 de 123 | Zhang Jiaqi y Chen Yuxi, de China, durante un salto sincronizado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (Crédito: JONATHAN NACKSTRAND/AFP vía Getty Images) 32 de 123 | Katrina Lehis (a la derecha) celebra con su equipo tras ganarle a su contrincante de Corea del Sur (Crédito: MOHD RASFAN/AFP vía Getty Images) 33 de 123 | El ruso David Belyavskiy en las barras horizontales durante la competencia de gimnasia artística masculina en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: LOIC VENANCE/AFP vía Getty Images) 34 de 123 | Sunisa Lee, de Estados Unidos, en la competencia de gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: LIONEL BONAVENTURE/AFP vía Getty Images) 35 de 123 | La canadiense Maude G Charron en plena acción durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (Crédito: VINCENZO PINTO/AFP vía Getty Images) 36 de 123 | El portugués Rodrigo Torres en Fogoso, su caballo, durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (Crédito: BEHROUZ MEHRI/AFP vía Getty Images) 37 de 123 | La japonesa Ito Mima durante la competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: Steph Chambers / Getty Images) 38 de 123 | Yufei Lu, de China, durante la competencia de gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: LIONEL BONAVENTURE/AFP vía Getty Images) 39 de 123 | La estadounidense Oshae Lanae Jones (de rojo) y la mexicana Brianda Tamara Cruz Sandoval durante una pelea este martes en los Juegos Olímpicos (Crédito: UESLEI MARCELINO/AFP vía Getty Images) 40 de 123 | La colombiana Mercedes Isabel Pérez Tigrero durante la competencia en los Juegos Olímpicos este martes (Crédito: CHRIS GRAYTHEN/POOL/AFP vía Getty Images) 41 de 123 | El sudafricano Selvyn Davids recibe un ‘tackle’ del argentino Marcos Moneta durante el partido de rugby en los Juegos Olímpicos (Crédito:Dan Mullan/Getty Images) 42 de 123 | El uruguayo Alain Aprahamian (de blanco) y el sueco Robin Pacek compiten en judo en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: JACK GUEZ/AFP vía Getty Images) 43 de 123 | El peruano José María Lucar Jaimes le da un golpe al alemán Ammar Riad Abduljabbar durante una pelea este martes en los Juegos Olímpicos (Crédito: UESLEI MARCELINO/POOL/AFP vía Getty Images) 44 de 123 | La reacción de la familia del ecuatoriano Richard Carapaz tras ganar su oro olímpico (Crédito: Tim de Waele/Getty Images) 45 de 123 | Las mexicanas Alejandra Orozco (izquierda) y Gabriela Agundez ganaron medalla de bronce en clavados sincronizados. (Crédito: ATTILA KISBENEDEK/AFP vía Getty Images) 46 de 123 | La tenista Naomi Osaka encendió la llama olímpica en la ceremonia de inauguración de los Juegos (Crédito: FRANCK FIFE/AFP vía Getty Images) 47 de 123 | Los alemanes Patrick Hausding y Lars Rudiger en plena competencia de salto sincronizado de trampolín (Crédito: OLI SCARFF/AFP vía Getty Images) 48 de 123 | La rusa Madina Taimazova compite contra la japonesa Chizuru Arai en judo durante los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: FRANCK FIFE/AFP vía Getty Images) 49 de 123 | Argentina ganó la medalla de bronce en rugby en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras vencer por 17-12 a Gran Bretaña (Crédito: Dan Mullan/Getty Images) 50 de 123 | Los fotógrafos reaccionan a la caída del venezolano José Carrasco Angulo durante la competencia de volley en los Juegos Olímpicos.(Crédito: ANGELA WEISS/AFP vía Getty Images) 51 de 123 | El húngaro Andras Szatmari (izq) compite contra el alemán Max Hartung durante los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: FABRICE COFFRINI/AFP vía Getty Images) 52 de 123 | El entrenador de Lasha Bekauri, de Georgia, reacciona durante la competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (Crédito: JACK GUEZ/AFP vía Getty Images) 53 de 123 | La tenista española Paula Badosa es trasladada en silla de ruedas luego de tener que abandonar el partido contra la checa Marketa Vondrousov en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: David Ramos/Getty Images) 54 de 123 | La nadadora rusa Evgeny Rylov en plena competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: ODD ANDERSEN/AFP vía Getty Images) 55 de 123 | La caída del mediocampista francés Alexis Beka Beka durante el partido contra Japón en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: MARIKO ISHIZUKA/AFP vía Getty Images) 56 de 123 | Una linda imagen de la jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (Crédito: PETER PARKS/AFP vía Getty Images) 57 de 123 | El japonés Daiki Hashimoto en una prueba de gimnasia artística masculina en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: LIONEL BONAVENTURE/AFP vía Getty Images) 58 de 123 | Simone Biles se retiró de las competencias en los Juegos Olímpicos 59 de 123 | Wei Sun, de China, compite en las barras horizontales en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (Crédito: LIONEL BONAVENTURE/AFP vía Getty Images) 60 de 123 | El delantero de México Henry Martin reacciona luego de lograr el tercer gol de su equipo contra Sudáfrica en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (Crédito: ASANO IKKO/AFP vía Getty Images) 61 de 123 | El colombiano Rigoberto Uran durante una competencia de ciclismo en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: INA FASSBENDER/AFP vía Getty Images) 62 de 123 | María Belén Bazo German, de Perú, durante una competencia de windsurf en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: Phil Walter/Getty Images) 63 de 123 | La argentina Julieta Jankunas en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: Alexander Hassenstein/Getty Images) 64 de 123 | El nadador estadounidense Caeleb Dressel posa con su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: ODD ANDERSEN/AFP vía Getty Images) 65 de 123 | La brasileña Mayra Aguiar celebra su medalla de bronce junto a la alemana Anna-Maria Wagner, la francesa Madeleine Malonga, que obtuvo la de plata y la japonesa Shori Hamada, que ganó la de oro en la competencia de judo en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: JACK GUEZ/AFP vía Getty Images) 66 de 123 | El tirador mexicano Jorge Martín Orozco Diaz habla con su entrenador luego de quedar eliminado de una prueba en los Juegos Olímpicos de Tokio. (Crédito: Kevin C. Cox/Getty Images) 67 de 123 | La colombiana Mariana Pajon durante una competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio. (Crédito: Ezra Shaw/Getty Images) 68 de 123 | La argentina Ana Gallay reacciona ante Fan Wang, del equipo chino, durante una competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: Sean M. Haffey/Getty Images) 69 de 123 | El alemán Dimitrij Ovtcharov se tira al piso tras perder las semifinales de tenis de mesa contra el chino Ma Long en los Juegos Olímpicos de TOkio (Crédito: JUNG YEON-JE/POOL/AFP vía Getty Images) 70 de 123 | La estadounidense Kathleen Ledecky (izq) compite en los 800 metros libres durante los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: ODD ANDERSEN/AFP vía Getty Images) 71 de 123 | La brasileña Rebeca Andrade durante una competencia de gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: LOIC VENANCE/AFP vía Getty Images) 72 de 123 | Tras retirarse de varias competencias, Simone Biles volverá a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: LOIC VENANCE/AFP vía Getty Images) 73 de 123 | La estadounidense Sunisa Lee posa con su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: Laurence Griffiths/Getty Images) 74 de 123 | La arquera húngara Blanka Biro no logra atajar un gol durante el partido de handball contra Rusia en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: MARTIN BERNETTI/AFP vía Getty Images) 75 de 123 | Rebeca Andrade, de 22 años, le dio a Brasil la primera medalla de la historia en gimnasia en los Juegos Olímpicos. (Crédito: Jamie Squire/Getty Images) 76 de 123 | Yu MengYu, de Singapur, durante un partido de tenis de mesa en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP vía Getty Images) 77 de 123 | Luis Scola, de Argentina, se abraza al español Pau Gasol Saez tras un partido de basketball en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: ARIS MESSINIS/AFP vía Getty Images) 78 de 123 | Una imagen de una atleta en plena competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: ANDREJ ISAKOVIC/AFP vía Getty Images) 79 de 123 | El japonés Shota Yamada es retirado de la competencia en una camilla en los Juegos Olímpicos (Crédito: MARTIN BUREAU/AFP vía Getty Images) 80 de 123 | La japonesa Monica Okoye y la estadounidense Jewell Loyd pelean por la pelota durante un torneo de basketball en los Juegos Olímpicos. (Crédito:THOMAS COEX/AFP vía Getty Images) 81 de 123 | Julio Rodriguez (derecha) de República Dominicana, choca contra Gustavo Nunez (izquierda) durante un juego de baseball en el que enfrentaron a México en los Juegos Olímpicos (Crédito: KAZUHIRO FUJIHARA/AFP vía Getty Images) 82 de 123 | La colombiana Mariana Pajon celebra su medalla de plata en BMX en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: JEFF PACHOUD/AFP vía Getty Images) 83 de 123 | Novak Djokovic pierde la semifinal y le dice adiós a su sueño del Golden Slam (Crédito: Ezra Shaw/Getty Images) 84 de 123 | El italiano Domenico Acerenza en la competencia de 1500m libres en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP vía Getty Images) 85 de 123 | Jugadores argentinos celebran tras derrotar a Nueva Zelanda en la competencia de hockey en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: MARTIN BUREAU/AFP vía Getty Images) 86 de 123 | La arquera de Canadá Stephanie Labbe ataja la pelota durante un partido contra Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: PHILIP FONG/AFP vía Getty Images) 87 de 123 | La colombiana Katerine Ibarguen durante la competencia de salto triple en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: ANDREJ ISAKOVIC/AFP vía Getty Images) 88 de 123 | Sifan Hassan, de los Países Bajos, se adjudicó un espectacular triunfo en los 5000 metros, tras una caída (Crédito: Ryan Pierse/Getty Images) 89 de 123 | El momento de la caída de Sifan Hassan (Crédito: Matthias Hangst/Getty Images) 90 de 123 | La estadounidense Jade Carey posa con su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: Laurence Griffiths/Getty Images) 91 de 123 | La brasileña Rebeca Andrade posa con su medalla de oro y su medalla de plata (Crédito: Laurence Griffiths/Getty Images) 92 de 123 | Una vista subacuática de las bielorrusas Vasilina Khandoshka y Daria Kulagina durante la competencia de natación artística (Crédito: FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP vía Getty Images) 93 de 123 | Una vista subacuática de las italianas Linda Cerruti y Costanza en la competencia de natación artística (Crédito: FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP vía Getty Images) 94 de 123 | Las Leonas, el equipo de hockey femino argentino, celebran su triunfo en los cuartos de final en Tokio (Crédito: CHARLY TRIBALLEAU/AFP vía Getty Images) 95 de 123 | El checo Miroslav Trunda en su caballo Shutterflyke durante una competencia en Tokio (Crédito: BEHROUZ MEHRI/AFP vía Getty Images) 96 de 123 | Los argentinos Matías Sánchez y Agustín Loser celebran su victoria ante Estados Unidos en volley (Crédito: YURI CORTEZ/AFP vía Getty Images) 97 de 123 | La estadounidense Jade Carey durante la competencia final de gimnasia artística (Crédito: JEFF PACHOUD/AFP vía Getty Images) 98 de 123 | La estadounidense Tamyra Marianna Stock Mensah (de rojo) lucha contra la ucraniana Alla Cherkasova en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: JACK GUEZ/AFP vía Getty Images) 99 de 123 | Artur Davtyan, de Armenia, durante la competencia masculina de gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: LOIC VENANCE/AFP vía Getty Images) 100 de 123 | La estadounidense Brittney Griner (izquierda) y la francesa Sandrine Gruda (derecha) durante las rondas preliminares de basketball femenino en Tokio (Crédito: THOMAS COEX/AFP vía Getty Images) 101 de 123 | Brasil celebra su triunfo ante México y pasa a la final de fútbol en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: MARTIN BERNETTI/AFP vía Getty Images) 102 de 123 | Harrie Lavreysen (derecha), de los Países Bajos, es felicitado por el británico Jason Kenny tras ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: ODD ANDERSEN/AFP vía Getty Images) 103 de 123 | La estadounidense Maggie Malone compite en lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: BEN STANSALL/AFP vía Getty Images) 104 de 123 | La polaca Anita Wlodarczyk celebrates celebra tras su participación en lanzamiento de martillo en Tokio (Crédito: ANDREJ ISAKOVIC/AFP vía Getty Images) 105 de 123 | Las rusas Svetlana Kolesnichenko y Svetlana Romashina durante la competencia de natación artística por la que ganaron el oro. (Crédito: ATTILA KISBENEDEK/AFP vía Getty Images) 106 de 123 | Mutaz Essa Barshim del equipo de Qatar y el italiano Gianmarco Tamberi pidieron compartir la medalla de oro en salto de altura(Photo by Patrick Smith/Getty Images) 107 de 123 | La jamaiquina Elaine Thompson-Herah celebra su medalla de oro en los 200 m en los Juegos de Tokio (Crédito: INA FASSBENDER/AFP vía Getty Images) 108 de 123 | El argentino Luis Scola (izquierda) tras el partido contra Australia en los cuartos de final de basketball en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: ARIS MESSINIS/AFP vía Getty Images) 109 de 123 | La gimnasta estadounidense Simone Biles compite en la final de viga de equilibrio, en la que ganó el bronce. (Crédito: Elsa/Getty Images) 110 de 123 | El velocista canadiense Andre De Grasse tras ganar la final de los 200 metros. (Crédito: Fabrizio Bensch/Reuters) 111 de 123 | El británico Jason Kenny durante la competencia del ciclismo de pista. (Crédito: Danny Lawson/PA Images/Getty Images) 112 de 123 | Sydney McLaughlin termina justo por delante de su compatriota Dalilah Muhammad, batiendo su propio récord mundial en los 400 metros con vallas. (Crédito: Antonin Thuillier/AFP/Getty Images) 113 de 123 | El keniano Emmanuel Korir (izquierda) cruza la línea de la meta justo por delante de su compatriota Ferguson Rotich y gana el oro en los 800 metros. Los corredores kenianos han ganado los 800 metros en los últimos cuatro Juegos Olímpicos. (Crédito: David J. Phillip/AP) 114 de 123 | El cubano Arlen López celebra tras ganar la final de boxeo en la categoría semipesado contra el británico Benjamin Whittaker. (Crédito: Luis Robayo/AFP/ Getty Images) 115 de 123 | La china Chen Yuxi compite en la ronda preliminar de la prueba de trampolín de 10 metros femenino. (Crédito: Oli Scarff / AFP / Getty Images) 116 de 123 | Sky Brown, la atleta británica más joven en competir en unos Juegos Olímpicos de verano, participa en la final de skateboarding. (Crédito: Kim Price/CSM/ZUMA Wire) 117 de 123 | La argentina María Noel Barrionuevo celebra tras marcar en la semifinal de hockey contra India, que el equipo sudamericano ganó. (Crédito: Charly Triballeau/AFP/Getty Images) 118 de 123 | El canadiense Damian Warner (en el centro), medalla de oro, el francés Kevin Mayer (izquierda), medalla de plata, el australiano Ashley Moloney (derecha), medalla de bronce del decatlón masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio (Crédito: ANTONIN THUILLIER/AFP vía Getty Images) 119 de 123 | La estadounidense Katie Nageotte celebra tras ganar la final de salto con garrocha en Tokio (Crédito: ANDREJ ISAKOVIC/AFP vía Getty Images) 120 de 123 | La mexicana Rut Castillo Galindo durante una competencia de gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de Tokio. (Crédito: ANTONIN THUILLIER/AFP vía Getty Images) 121 de 123 | Joshua Cheptegei, de Uganda, gana el oro en los 5.000 metros masculinos (Crédito: INA FASSBENDER/AFP via Getty Images) 122 de 123 | Grecia sorprende y clasifica a su primera final de waterpolo (Crédito: MARTIN BERNETTI/AFP vía Getty Images) 123 de 123 | El japonés Ryo Kiyuna es el primer campeón olímpico de karate masculino (Crédito: ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

end div.modal

“Más rápido vs. embarazada”

Es un lenguaje que los investigadores de la Universidad de Cambridge han identificado como consistente en los reportajes deportivos generales.

En un estudio de 2016, los investigadores encontraron que los hombres se mencionan casi tres veces más a menudo que las mujeres en los reportajes deportivos en general, y el lenguaje en torno a las atletas femeninas se centra desproporcionadamente en la estética y la vida personal.

El presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 anuncia su dimisión tras comentarios sexistas

El estudio, que se basó en una base de datos de miles de millones de palabras del inglés escrito y hablado de una amplia gama de medios de comunicación, encontró que se considera que los hombres tienen una ventaja competitiva en el deporte, y los atletas masculinos se asocian con las palabras “más rápido, “fuerte”, “vencer”, “ganar” y “dominar”.

Mientras tanto, las atletas femeninas se asociaron con las palabras “envejecida”, “embarazada”, “casada”, “competir”, “participar” y “esforzarse”.

Los investigadores se basaron en los mismos datos para analizar cómo se desarrollarían esas asociaciones de palabras en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Si bien encontraron que algo del lenguaje había mejorado, con el uso del término “deportista” de género neutro, usado con mayor frecuencia en comparación con el lenguaje de los deportes en general, los deportes masculinos aún recibían un 20% más de tiempo al aire en los Juegos Olímpicos.

Las gimnastas olímpicas de Alemania usan uniformes que cubren todo el cuerpo en rechazo a la “sexualización” del deporte

La cultura juega un papel importante.

El profesor Toni Bruce, experto en sociología del deporte en la Universidad de Auckland, dijo a CNN: “Creo que los medios deportivos reflejan a la sociedad. Así que, a medida que la sociedad cambia, los medios deportivos cambian, pero a menudo están detrás del cambio, no necesariamente liderando”.

Nueva Zelandia es un buen ejemplo de cambio social que abre el camino para la cobertura deportiva, explicó, y señaló que en los 12 canales que transmiten la cobertura olímpica esta semana, en general, la terminología neutral en cuanto al género es buena, con comentaristas que usan palabras como “fuerza” y “habilidad” cuando se habla de mujeres.

La base de ese lenguaje es el compromiso estructural de Nueva Zelandia con la paridad de género: el país ocupa el cuarto lugar en igualdad de género, según el Índice del Foro Económico Mundial de 2021.

Así denunció Serena Williams el sexismo en el tenis 0:33

“Hay una especie de energía en Nueva Zelandia en este momento en torno a la igualdad de género y asegurándonos de que hagamos el mejor trabajo y no caigamos en estos viejos tropos en términos de cómo se habla de las atletas femeninas”, afirmó Bruce.

Cuando existe un compromiso real con la igualdad de género y el crecimiento del deporte femenino, junto con el aumento de la diversidad de personas que comentan, escriben o están a cargo de la cobertura de noticias, se pueden lograr avances significativos, dijo Bruce.

Aun así, reconoció que es probable que Nueva Zelandia se encuentre en un “lugar diferente como nación en comparación con algunos de los otros países”.

Esto es cierto para Smith, quien jugó 74 veces para Nueva Zelandia y cuya carrera de fútbol internacional de 10 años la llevó a clubes en EE.UU., Alemania, Suecia y Suiza.

Rebecca Smith, vista en acción contra la japonesa Kozue Ando de Japón durante el partido de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2011 entre Japón y Nueva Zelanda en 2011. (Foto de Laurence Griffiths – FIFA/FIFA a través de Getty Images)

En Alemania, los medios de comunicación continuaron perpetuando los estereotipos estrechos y dañinos de las futbolistas, dijo, incluso cuando su equipo ostentaba tres veces el título de campeonas de Europa.

Pero en lugares como EE.UU. (donde el Título IX, la histórica ley de equidad de género aprobada como parte de las Enmiendas de Educación de 1972 prohibió la discriminación sexual en los programas educativos financiados con fondos federales), o en Suecia (donde la igualdad de género en todos los escenarios sociopolíticos y económicos es robusta), el lenguaje en torno a las mujeres en el deporte parecía estar mucho más concentrado en términos como “atletismo” y “fuerza”, dijo.

OPINIÓN | Los atletas de élite masculinos compiten en pantalones cortos y camisetas, las mujeres prácticamente en bikini

Smith luego analiza la difícil historia de Inglaterra con el fútbol femenino y explica que, aunque afirma ser el hogar de este deporte, a las mujeres se les prohibió esencialmente jugarlo en 1921, una medida que duró 50 años.

“Creo que eso realmente los dejó atrás tanto en el desempeño como en los atletas”, comentó Smith, “pero también en los comentarios y en cómo ven a los atletas y cómo ven a las mujeres”.

Agregó que esas prácticas aún prevalecen, señalando el hecho de que las niñas en edad escolar aún no pueden jugar o acceder a las mismas oportunidades de jugar al fútbol que los niños, y se anima a muchas a practicar el balonred o netball en su lugar.

Esta naturaleza segregada del deporte se observó en el estudio de Cambridge de 2016, que encontró que el único contexto en el que se menciona más a las mujeres en los informes es para delinear sus deportes como “otros”, lo que significa que el deporte masculino a menudo se considera la norma.

Pink se ofrece a pagar la multa que le pusieron al equipo femenino de balonmano de playa de Noruega por usar ahora pantalones cortos en vez de bikinis

El baloncesto, el golf, el fútbol y el ciclismo a menudo se llaman simplemente por sus nombres, mientras que los equipos femeninos se marcarán como “baloncesto femenino, golf femenino, fútbol femenino”.

Kyoung-yim Kim, profesor asistente de práctica de las ciencias sociales en el Boston College, explica que, en última instancia, estos problemas se derivan de una “estructura segregada por sexo” que se basa “en la comprensión sexista de las diferencias de género”.

“Es esta comprensión del género lo que causa esta cobertura mediática problemática de las niñas de las mujeres”, dijo Kim, y agregó que el marco infantilizante y “ambivalente de los logros de las mujeres” en el deporte se deriva de nuestra comprensión social del género.

Para cambiar este lenguaje, todo el sistema debe ser desafiado, señaló.

Este año, Tokio 2020 albergó 18 eventos mixtos.

Los atletas compiten en la final de relevos mixtos 4x400m durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Estadio Olímpico de Tokio el 31 de julio. (Foto por GIUSEPPE CACACE/AFP vía Getty Images)

Pero Kim sugiere que el COI tiene más trabajo por hacer, señalando el hecho de que no hay una delegación de un tercer género o intersexual, así como la regulación continua de la participación de las mujeres en el deporte a través de “pruebas sexuales”; prácticas que, según los defensores de los derechos humanos, incluyendo a Human Rights Watch, violan los derechos fundamentales a la privacidad y la dignidad.

“El COI y toda su estructura deportiva básicamente reproduce y encarna las formas binarizadas y jerárquicas de género”, dijo Kim.

¿Qué es el género no binario, como se identifican Elliot Page y Demi Lovato?

“Si quieren desafiar este lenguaje sexista y jerárquico, entonces debería haber discusiones, al menos, para hablar sobre cómo el COI puede ser una institución de primera línea que piense críticamente sobre esta noción binaria sobre la estructura deportiva en su conjunto”.

El COI le dijo a CNN Sport que está “comprometido con la inclusión en todo el Movimiento Olímpico y reconoce que todos los atletas, independientemente de su identidad de género o características sexuales, deben participar en una competencia segura y justa”, y que la guía actual sobre la elegibilidad para competir en hombres y la competencia femenina, emitida en 2015, se encuentra actualmente en revisión.

La primera participación de mujer transgénero en JJ.OO. 2:48

“Reconociendo que existe una tensión percibida entre equidad/seguridad e inclusión/no discriminación, y considerando los últimos desarrollos en muchos frentes, el COI decidió en octubre de 2019 trabajar en un nuevo enfoque integral y respetuoso de los derechos para abordar la complejidad de este problema.

Actualmente, el COI desarrolla una nueva guía para ayudar a garantizar que los atletas, independientemente de su identidad de género y/o características sexuales, puedan participar en una competencia segura y justa”, aseguró la organización.

Ha habido mucho debate sobre la inclusión de atletas transgénero en los Juegos, y el COI dijo que revisarán las pautas para los atletas trans después de Tokio 2020.

Levantadora de pesas de Nueva Zelandia será la primera atleta transgénero en los Juegos Olímpicos

“No soy del todo inconsciente de la controversia que rodea mi participación en estos Juegos”, dijo el lunes la levantadora de pesas neozelandesa Laurel Hubbard, quien se convirtió en la primera mujer transgénero en competir en los 125 años de historia de los Juegos Olímpicos.

“Y como tal, me gustaría agradecer especialmente al COI por, creo, afirmar realmente su compromiso con los principios del Olimpismo y establecer que el deporte es algo para todas las personas. Es inclusivo, accesible”.

Para Smith, que ahora trabaja como consultora, hay pasos claros que podemos tomar para impulsar este cambio, incluida la elevación de exatletas que pueden hablar desde una posición de experiencia y autoridad a roles de comentarista, así como invertir en más mujeres (y diversificar el talento) a nivel ejecutivo.

Tokio 2020: ¿Tienen los atletas transgénero una ventaja competitiva?

Sin ese compromiso, el ciclo continuará y la próxima generación no estará a la altura de su máximo potencial, indicó.

“Si constantemente les damos mensajes que no son de género igualitario, que son racistas u homofóbicos o no inclusivos, entonces creo que estamos educando a una generación que será ignorante y no inclusiva, y nosotros no va a ser la mejor forma de la raza humana que podamos ser”, dijo Smith.

Allyson Felix, la reina absoluta del atletismo 0:50

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.