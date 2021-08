Elon Musk dice que el biógrafo de Steve Jobs escribe un libro sobre él

CNN - Spanish

(CNN) — Elon Musk dice que va a tener una nueva biografía.

El CEO de Tesla y de SpaceX tuiteó el miércoles que el biógrafo Walter Isaacson escribirá el libro. No dijo cuándo se publicaría.

“Si tienes curiosidad por Tesla, SpaceX y mis andanzas en general, @WalterIsaacson escribe una biografía”, dijo Musk en Twitter.

If you’re curious about Tesla, SpaceX & my general goings on, @WalterIsaacson is writing a biography — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2021

Isaacson, profesor de historia en la Universidad de Tulane, ha escrito las biografías de Benjamin Franklin, Henry Kissinger y Steve Jobs. Su más reciente libro, “The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race”, trata sobre la bioquímica ganadora del Premio Nobel que desarrolló la tecnología de edición de genes CRISPR.

Anteriormente, Isaacson fue editor de la revista Time, director general del Instituto Aspen, y director general y presidente de CNN. Asimismo, es colaborador de “Amanpour”, el programa de entrevistas sobre asuntos mundiales de CNN International.

No respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Simon & Schuster, que ha publicado varios libros de Isaacson, tampoco respondió inmediatamente a una pregunta sobre si participa en una biografía de Musk.

Musk —el multimillonario conocido por su estilo atrevido y su actitud directa— es un tema muy popular para un libro.

Otros libros sobre Elon Musk

Esta semana, el periodista del Wall Street Journal Tim Higgins publicó un libro sobre Musk titulado “Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century”.

El libro incluye una anécdota en la que se afirma que Musk sugirió en una ocasión al CEO de Apple, Tim Cook, que lo nombrara CEO de la poderosa empresa tecnológica estadounidense.

Elon Musk le pidió a Tim Cook que lo nombrara CEO de Apple, afirma un nuevo libro

En un tuit, Musk negó que esa interacción se produjera, añadiendo que él y Cook “nunca han hablado ni se han escrito”.

Cook & I have never spoken or written to each other ever. There was a point where I requested to meet with Cook to talk about Apple buying Tesla. There were no conditions of acquisition proposed whatsoever. He refused to meet. Tesla was worth about 6% of today’s value. — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021

Higgins, el autor, respondió diciendo que al fundador de Tesla se le dieron “muchas oportunidades” para comentar, añadiendo que la anécdota provenía del “propio relato de Musk de la conversación, según personas que escucharon la narración en ese momento”.

Musk was given plenty of opportunities to comment on this. He didn’t. This anecdote comes from Musk’s own account of the conversation, according to people who heard the retelling at the time. https://t.co/GRKZRBsaeR — Tim Higgins (@timkhiggins) July 30, 2021

La biografía de Musk de 2015 “Elon Musk: Tesla, SpaceX and the Quest for a Fantastic Future”, de la periodista Ashlee Vance, también incluía una anécdota explosiva. Vance afirmaba, con base en un empleado anónimo de Tesla, que el empresario tecnológico regañó en una ocasión a un trabajador que decidió asistir al nacimiento de su hijo en lugar de a un evento laboral. Musk negó en su momento que tal evento tuviera lugar.

Clare Duffy y Charles Riley contribuyeron a este informe.

