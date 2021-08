Todo lo que debes sabes sobre las distintas misiones de exploración a Marte

CNN - Spanish

(CNN) — A continuación, algunos antecedentes e información sobre las distintas misiones de exploración a Marte. Estados Unidos, la Unión Soviética y China son los tres únicos países que han aterrizado una nave espacial en el planeta.

Datos

Los Estados Unidos han logrado aterrizar en Marte en nueve ocasiones: Viking 1 y Viking 2 (ambos en 1976), Pathfinder (1997), Spirit y Opportunity (ambos en 2004), Phoenix (2008), Curiosity (2012), InSight (2018) y Perseverance (2021).

Los otros país que aterrizó una nave espacial en Marte fueron la Unión Soviética, en 1971 y 1973, y China, en 2021.

Estados Unidos, la Unión Soviética, la Agencia Espacial Europea y la India han enviado con éxito naves espaciales para entrar en la órbita de Marte.

Cronología

1965 – El Mariner 4 pasa a unos 9.650 kilómetros de Marte y toma las primeras fotos de cerca de la superficie del planeta.

1969 – Los Mariner 6 y 7 pasan a unos 4.000 kilómetros del planeta y transmiten información sobre la superficie y la atmósfera del planeta.

3 de noviembre de 1971 – Lanzamiento del Mariner 9. Alcanza la órbita el 24 de noviembre, convirtiéndose en la primera nave espacial estadounidense que orbita un planeta distinto de la Tierra.

2 de diciembre de 1971 – El módulo de aterrizaje Mars 3 de la URSS realiza el primer aterrizaje con éxito en la superficie del planeta. Transmite datos durante 20 segundos antes de fallar.

Julio y agosto de 1973 – La URSS lanza con éxito las sondas Mars 4, 5, 6 y 7. Cada nave espacial tarda unos siete meses en alcanzar la órbita del planeta. Sólo la Mars 6 aterriza.

1975 – Se lanzan las naves Viking 1 y Viking 2.

20 de julio de 1976 – El módulo de aterrizaje de la Viking 1 alcanza la superficie de Marte.

3 de septiembre de 1976 – El módulo de aterrizaje del Viking 2 llega a Marte.

25 de septiembre de 1992 – Estados Unidos lanza el Mars Observer. El contacto se pierde definitivamente en agosto de 1993.

Noviembre de 1996 – Se lanza el Mars Global Surveyor. Llega a Marte en septiembre de 1997 y comienza su órbita. La última vez que se sabe de él es el 2 de noviembre de 2006.

4 de julio de 1997 – El Mars Pathfinder, tras seis meses de viaje, aterriza en Marte. Durante cuatro meses el rover Sojourner explora la superficie del planeta y devuelve fotos a la Tierra.

11 de diciembre de 1998 – Se lanza el orbitador Mars Climate, pero se pierde a su llegada en septiembre de 1999.

3 de enero de 1999 – Se lanza el aterrizador Mars Polar. El 3 de diciembre, no logra establecer contacto con el control de tierra. La NASA cree que el módulo de aterrizaje se destruyó al impactar con Marte.

7 de abril de 2001 – Se lanza el orbitador Mars Odyssey, que llega a Marte el 24 de octubre.

2 de junio de 2003 – La Agencia Espacial Europea lanza el orbitador Mars Express y el módulo de aterrizaje Beagle 2. El Beagle 2 estaba programado para aterrizar en Marte el 25 de diciembre de 2003, pero nunca hace contacto. El Mars Express es guiado con éxito a una órbita alrededor del Planeta Rojo, donde estudiará Marte durante dos años.

10 de junio de 2003 – Se lanza el rover apodado Spirit.

7 de julio de 2003 – Se lanza desde Cabo Cañaveral el rover llamado Opportunity. Tanto Spirit como Opportunity forman parte de la misión Mars Exploration Rover de la NASA.

3 de enero de 2004 – Aproximadamente a las 11:35 p.m. ET, el Spirit aterriza en Marte e inmediatamente comienza a enviar imágenes de la superficie.

15 de enero de 2004 – El rover Spirit sale de su módulo de aterrizaje y comienza la siguiente fase de su misión para estudiar las rocas y el suelo de la superficie marciana en busca de signos de agua.

24-25 de enero de 2004 – El rover Opportunity aterriza en Marte. (Las fuentes no coinciden en la fecha. La NASA utiliza tanto el Universal/ET como el PT, lo que cambia la fecha de las 21:05 horas del 24 de enero a las 12:05 horas del 25 de enero).

2 de febrero de 2004 – Por primera vez, tanto Spirit como Opportunity están plenamente operativos. Los rovers, a 6.600 millas de distancia (10.620 km), recogen muestras del suelo y toman fotografías de la superficie marciana. Ambos exploradores encuentran pruebas de antiguos entornos marcianos que fueron intermitentemente húmedos y habitables.

12 de agosto de 2005 – Se lanza el orbitador Mars Reconnaissance . Explorará el planeta en busca de más indicios de agua.

10 de marzo de 2006 – El orbitador Reconnaissance llega a Marte y establece su órbita. Lleva la cámara más potente que jamás haya salido de la Tierra, llamada HiRise. La cámara toma sus primeras cuatro imágenes el 23 de marzo, mientras el orbitador rodea Marte a una distancia de entre 600 y 2.500 millas (900 a 4.000 kilómetros). Esta fase inicial de exploración dura dos semanas.

24 de enero de 2007 – En el tercer aniversario de su aterrizaje, el Opportunity continúa su misión de exploración del terreno marciano, 33 meses más de lo previsto inicialmente.

4 de agosto de 2007 – Se lanza con éxito la sonda con módulo aterrizador Phoenix Mars de la NASA. Su cohete despega en la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, en Florida, y tarda unos 10 meses en llegar a Marte. Phoenix, que forma parte del programa Scout de la NASA de naves espaciales más pequeñas y de menor coste, está diseñada para analizar muestras de suelo y escanear la atmósfera marciana tras aterrizar cerca de su polo norte.

25 de mayo de 2008 – El aterrizador Mars Phoenix completa un viaje de 296 días y 422 millones de millas, aterrizando cerca del polo norte del planeta.

Noviembre de 2008 – El aterrizador Mars Phoenix cesa sus comunicaciones tras completar su misión. Aunque se esperaba que durara 90 días solares marcianos, el módulo de aterrizaje realizó investigaciones científicas durante 149 días de los 152 días solares que duró su misión.

22 de marzo de 2010 – Se escucha la última comunicación del Spirit. El proyecto sigue vigilando para ver si hay más comunicaciones. Opportunity sigue en funcionamiento.

10 de septiembre de 2010 – Los científicos publican datos del aterrizador Mars Phoenix que sugieren que el agua ha estado erosionando la superficie de Marte a lo largo de la historia. Los datos también sugieren que la atmósfera de dióxido de carbono de Marte se ha visto reabastecida por erupciones volcánicas geológicamente recientes, proporcionando pruebas de lo que podría ser una actividad en curso.

6 de abril de 2011 – Se presenta el rover apodado Curiosity. Es mucho más grande que el Spirit y el Opportunity, pesa aproximadamente 900 kilogramos y tiene el tamaño de un coche Mini Cooper.

25 de mayo de 2011 – Los científicos de la NASA ponen fin a los intentos de recuperar el contacto con Spirit.

26 de noviembre de 2011 – El rover Curiosity se lanza desde Cabo Cañaveral a las 10:02 a.m. ET, a bordo de un cohete Atlas V con destino a Marte. El viaje está previsto que dure aproximadamente 8,5 meses.

6 de agosto de 2012 – Curiosity aterriza con éxito en Marte a la 1:32 a.m. ET.

26 de septiembre de 2013 – La revista Science publica cinco artículos relativos a Marte, revelando datos brutos que indican que la superficie marciana contiene alrededor de un dos por ciento de agua en peso.

21 de septiembre de 2014 – La nave MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission, en inglés) de la NASA llega a la órbita de Marte tras recorrer 442 millones de millas en el transcurso de 10 meses para llegar hasta allí. Es la primera misión dedicada a estudiar la atmósfera superior marciana como clave para entender la historia del clima, el agua y la habitabilidad de Marte.

24 de septiembre de 2014 – La misión del orbitador Mars de la India entra con éxito en la órbita de Marte, convirtiéndose en la primera nación en llegar en su primer intento, y en el primer país asiático en llegar al Planeta Rojo.

16 de enero de 2015 – La NASA anuncia que el Beagle 2, desaparecido durante 11 años, ha sido visto en Marte. Al parecer, los paneles solares del módulo de aterrizaje no se abrieron completamente al aterrizar, lo que dificultó la comunicación.

Marzo de 2015 – El orbitador Mars de la India completa su misión de 160 días. Continúa operando.

28 de septiembre de 2015 – Científicos de la NASA afirman que el agua potencialmente vital aún fluye por la superficie de Marte de vez en cuando, un descubrimiento que puede significar un avance tanto en la búsqueda de vida más allá de la Tierra como en las esperanzas humanas de viajar allí algún día.

14 de marzo de 2016 – La Agencia Espacial Europea lanza un módulo con destino a Marte con su orbitador de gases Traza ExoMars. El módulo, llamado Schiaparelli, tiene previsto entrar en la órbita de Marte y aterrizar el 19 de octubre, pero se estrella al aterrizar. La nave fue creada para detectar gases atmosféricos que podrían significar que hay vida biológica activa en Marte.

29 de septiembre de 2017 – Durante una presentación en el Congreso Internacional de Astronáutica en Australia, Elon Musk dice que su compañía de cohetes, SpaceX, tiene como objetivo aterrizar al menos dos naves de carga en el Planeta Rojo en 2022 con el fin de colocar allí sistemas de energía, minería y soporte vital para futuros vuelos. Las naves que lleven tripulación llegarían en 2024, añadió.

5 de mayo de 2018 – La NASA lanza InSight, el primer explorador robótico del espacio exterior que estudiará el interior de Marte durante una misión de dos años. InSight —abreviatura de Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport— aterrizaría justo al norte del ecuador marciano el 26 de noviembre, uniéndose a otras cinco naves espaciales de la NASA que operan en y sobre Marte.

7 de junio de 2018 – La NASA anuncia que se ha encontrado materia orgánica en Marte en muestras de suelo tomadas en la piedra de barro de 3.000 millones de años de antigüedad en el cráter Gale por el rover Curiosity. El rover también ha detectado metano en la atmósfera marciana.

10 de junio de 2018 – Se escucha la última comunicación de Opportunity en el Valle de la Perseverancia.

25 de julio de 2018 – Investigadores de la Agencia Espacial Italiana publican un estudio que indica que se ha detectado un lago de agua líquida bajo los casquetes polares del sur de Marte utilizando el instrumento MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding, en inglés) de la Agencia Espacial Europea.

26 de noviembre de 2018 – InSight aterriza en Marte y comienza a enviar señales a la NASA minutos después, incluyendo una foto de la superficie donde aterrizó.

13 de febrero de 2019 – La NASA declara terminada la misión del Opportunity y dice que ya no pueden contactar con el rover.

6 de marzo de 2020 – El rover Curiosity de la NASA completa una escalada récord al rodar por su colina más empinada hasta la fecha. Se llama Pedimento Greenheugh y la desafiante colina creó una inclinación de 31 grados para el rover.

30 de julio de 2020 – La NASA envía al espacio el rover Perseverance y su helicóptero Ingenuity.

18 de febrero de 2021 – Perseverance aterriza con éxito en el cráter Jezero de Marte e inmediatamente comienza a tomar fotografías. El rover explorará el cráter, el lugar de un antiguo lago que existió hace 3.900 millones de años, y buscará microfósiles en las rocas y el suelo del lugar. Las misiones de seguimiento devolverán a la Tierra muestras de este lugar recogidas por el Perseverance en la década de 2030.

19 de abril de 2021 – El helicóptero Ingenuity completa con éxito el primer vuelo motorizado y controlado en otro planeta.

14 de mayo de 2021 – China aterriza con éxito su rover, Zhurong, en Marte, según los medios estatales, convirtiéndose en el segundo país en tener un rover en el planeta. Fue transportado por la sonda Tianwen-1.

25 de julio de 2021 – Durante el décimo vuelo de Ingenuity, el helicóptero completa su primera milla y alcanza un nuevo récord de altura.

