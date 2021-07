Tras las protestas históricas, los cubanos se enfrentan a juicios en masa

CNN - Spanish

Mariana Toro

La Habana, Cuba (CNN) — Tras las protestas más generalizadas desde la revolución de Fidel Castro de 1959, los cubanos ahora se están preparando para una nueva réplica que sacudirá la isla dirigida por comunistas: los juicios en masa de quienes se atrevieron a salir a las calles para pedir un cambio.

A menos de tres semanas del comienzo de las manifestaciones antigubernamentales sin precedentes, los juicios ya están en marcha. No es de extrañar que esos procedimientos conduzcan a condenas rápidas.

El fotógrafo Anyelo Troya dijo que estaba haciendo recados cuando miles de cubanos salieron a las calles de La Habana este mes, muchos gritando “libertad” y “patria y vida”, una referencia a una canción viral contra el Gobierno. Troya, que ya había provocado la ira de los funcionarios cubanos por filmar parte del video musical de ese abrasador himno de la oposición, corrió hacia las protestas con su cámara.

“Fue arrestado de inmediato”, le dijo a CNN su madre Raisa González. “Ni siquiera tuvo la oportunidad de tomar una foto”.

Miles de cubanos hicieron parte de las protestas históricas contra el Gobierno cantando “Abajo la dictadura” y “Queremos libertad”.

La semana siguiente, Troya fue juzgado con una docena de manifestantes más y condenado por instigar disturbios. En su sentencia, donde le dieron un año de prisión, la madre de Troya dijo que pidió dirigirse a los jueces.

Su madre dijo que él le dijo a la corte que no hizo nada malo y preguntó: “¿Cómo es esto cuando ni siquiera he visto a un abogado y soy inocente?”. Y Raisa González agregó: “Inmediatamente vino uno de los policías vestidos de civil y lo esposó. Le dije: ‘Mi amor, cálmate, no estás solo'”.

Los funcionarios cubanos se han negado a decir cuántas personas fueron detenidas después de las amplias protestas en la isla, que se produjeron mientras el gobierno cubano lucha por hacer frente a la creciente escasez de productos básicos y el aumento de los casos de coronavirus.

Según el grupo de exiliados Cubalex que ha rastreado las detenciones, al 26 de julio, cerca de 700 cubanos han sido detenidos desde que comenzaron las protestas. Funcionarios cubanos han dicho que algunos manifestantes que fueron arrestados están siendo liberados. Cubalex pone el número de liberados en 157.

Las familias de algunos manifestantes, que no quisieron ser identificados, dijeron a CNN que sus familiares fueron arrestados simplemente por estar en la calle mientras se desarrollaban las protestas o simplemente por filmar las manifestaciones. Muchos jóvenes en Cuba no habían visto protestas de tal magnitud en su vida.

Picados por las críticas de que su represión contra los manifestantes muestra un flagrante desprecio por las libertades civiles básicas, los funcionarios cubanos dijeron que se estaba siguiendo el debido proceso y que algunos manifestantes habían destruido propiedades y atacado a la policía.

“Tener opiniones diferentes, incluidas las políticas, no constituye un delito”, dijo Rubén Remigio Ferro, presidente de la Corte Suprema del Pueblo de Cuba, en conferencia de prensa. “Pensar diferente, cuestionar lo que está pasando. Manifestarse no es un delito, es un derecho que otorga la constitución… No somos trogloditas”.

Pero en la práctica, los funcionarios tratan cualquier llamado a cambiar el monopolio comunista del poder en Cuba, donde los partidos de oposición están prohibidos, como una amenaza existencial.

Las protestas antigubernamentales han ganado impulso a través del crecimiento del Internet móvil en Cuba.

El rápido crecimiento de Internet móvil en Cuba ha abierto el camino para que los cubanos se organicen y compartan rápidamente imágenes de protestas. Los activistas en los últimos años han intentado realizar manifestaciones de protesta por la censura artística; a favor de los derechos LGBTQ; y exigiendo una ley que prohíba la crueldad animal. Pero la policía cubana, la seguridad del Estado vestida de civil y las ‘brigadas de respuesta rápida’ armadas con porras han acabado rápidamente con esas raras demostraciones de desafío.

Solo cuando miles de personas salieron a las calles en julio, el aparato de seguridad de Cuba pareció brevemente abrumado.

Los funcionarios cubanos justificaron la represión de los manifestantes diciendo que las manifestaciones habían sido fomentadas por el némesis de Cuba en la Guerra Fría, Estados Unidos.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canal, ha culpado a Estados Unidos por las protestas sin precedentes en la isla.

“Cuando se intenta hacer un movimiento organizado desde el exterior y se pretende intentar crear el tipo de situación que el gobierno de Estados Unidos utilizará como justificación para una mayor agresión contra Cuba, eso naturalmente no está permitido”, dijo a CNN Carlos Fernández de Cossio, jefe de asuntos estadounidenses en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. “Eso puede poner en peligro la seguridad nacional de nuestro país”.

Artistas, escritores y músicos cubanos han denunciado las detenciones y han pedido una amnistía para los manifestantes no violentos. Frente a fuertes críticas, el Gobierno, al menos en algunos casos, parece estar echándose para atrás.

Tras su condena, Anyelo Troya fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario mientras presenta una apelación. “Debería ser 100% libre”, escribió Troya a CNN en un mensaje.

Es posible que otros no tengan tanta suerte.

Cuando los manifestantes tomaron las calles el 11 de julio en el barrio obrero de La Güinera, la ama de casa Odet Hernández Cruzata y su esposo Reinier Reinosa Cabrera, quienes antes de la pandemia trabajaban en clubes nocturnos, se sumaron, según sus familiares en Cuba y en el extranjero.

Odet transmitió las protestas en vivo en Facebook.

En su video de 22 minutos de duración, se puede escuchar a la multitud gritando “patria y vida” y “¡el pueblo unido jamás será vencido!”

Pero cuando la multitud se acerca a lo que dicen que es una estación de policía, la gente grita que les están disparando y que se pongan a cubierto.

El gobierno cubano dijo más tarde que un manifestante fue asesinado en el vecindario por funcionarios, quienes afirman que el manifestante intentó atacarlos.

Según sus familiares, Odet y Reinier protestaron pacíficamente y regresaron a casa.

“No fueron violentos, no arrojaron piedras a nadie”, dijo el primo de Odet, Angelo Padrón, quien vive en Francia pero se ha mantenido en estrecho contacto con familiares en la isla. “No cometieron ningún tipo de violencia. Luego vinieron tropas especiales a buscarlos a su casa. Un comando con muchos policías”.

Padrón dijo que la pareja ahora está bajo arresto y enfrenta cargos graves que incluyen agresión, alteración del orden público, daños a la propiedad pública e instigación. CNN no ha podido verificar de forma independiente los cargos.

Los familiares están tratando de encontrar un abogado para la pareja mientras cuidan a la hija de cinco años de Odet, dijo Padrón. Ninguno de los dos ha tenido arrestos previos, agregó.

Si bien su familia afirma que la pareja no parece representar una gran amenaza, el gobierno cubano parece cada vez más cauteloso con los cubanos desafiantes y conocedores de la tecnología.

Quizá porque, hasta el momento, el video de la protesta que Odet transmitió en vivo a Facebook ha tenido más de 124.000 visitas.

