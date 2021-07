Ashton Kutcher y Mila Kunis dicen que no creen en bañar demasiado a sus hijos (ni ellos mismos se bañan tanto)

CNN - Spanish

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Parece que la familia Kutcher-Kunis está ahorrando dinero en jabón.

Ashton Kutcher y Mila Kunis aparecieron en un episodio del podcast Armchair Expert de Dax Shepard y la conversación se centró en el baño.

Después de que Shepard le dijo a la coanfitriona Monica Padman que usar jabón todos los días elimina los aceites naturales del cuerpo, Kutcher y Kunis estuvieron de acuerdo, diciendo que solo lavan lo fundamental todos los días.

Padman se sorprendió de estar en la minoría diaria de lavado de cuerpo completo y preguntó: “¿Quién les enseñó a no bañarse?”

“Yo no tenía agua caliente cuando era niña, así que no me duché mucho de todos modos”, dijo Kunis.

Aparentemente, eso ha continuado con ella y los dos hijos de Kutcher, Wyatt, de 6 años, y Dimitri, de 4.

“Nunca fui la madre que bañó a mis hijos recién nacidos”, dijo Kunis.

Y ahora que son mayores, Kutcher dijo que tienen un sistema.

“Si puedes ver la suciedad en ellos, límpialos”, dijo. “De lo contrario, no tiene sentido”.

Kutcher dijo que sí se lava “las axilas y la entrepierna todos los días y nada más”, y tiene tendencia a “arrojarme un poco de agua en la cara después de un entrenamiento para sacar todas las sales”.

Kunis dijo que se lava la cara dos veces al día.

