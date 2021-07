Esgrimista argentina recibe propuesta de matrimonio tras perder su combate en los Olímpicos

CNN - Spanish

urielblanco

(CNN) — La esgrimista argentina María Belén Pérez Maurice perdió la oportunidad de obtener una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio este lunes. Después de su combate, su novio tenía una sorpresa.

La esgrimista, de 36 años, se marchará de los Olímpicos con un anillo, tras aceptar una propuesta de matrimonio sorpresa de su entrenador y pareja.

Pérez Maurice estaba en medio de su entrevista posterior al partido, tras su derrota por 15-12 ante la húngara Anna Marton en el sable individual femenino, cuando Lucas Guillermo Saucedo le propuso matrimonio con una gran nota manuscrita que decía “¿Quieres casarte conmigo?”.

En las imágenes que se compartieron en Internet, se ve cómo se da la vuelta, ve el mensaje y grita antes de aceptar rápidamente la propuesta de matrimonio de su pareja desde hace 17 años, quien se puso de rodillas. La pareja se abrazó y compartió un beso.

“Ellos (la prensa) me dijeron que me diera la vuelta, y él tenía la carta. Me olvidé de todo. Me quedé en plan ‘oh, Dios mío'”, dijo Pérez Maurice a los periodistas.

“Estamos muy contentos. Somos muy buenos compañeros. Por supuesto, tenemos peleas, pero disfrutamos el uno del otro. Nos queremos mucho y queremos pasar la vida juntos”.

María Belén Pérez Maurice abraza a su entrenador y pareja, Lucas Guillermo Saucedo, después de que él le propusiera matrimonio al margen de la competición olímpica de esgrima en Chiba, Japón, el 26 de julio de 2021.

Pérez Maurice —que ganó el oro en los Panamericanos de 2014 y compitió en Londres 2012 y Río 2016— dijo que la pareja tenía la intención de celebrar su compromiso en “Buenos Aires con un gran asado”.

Saucedo reveló que anteriormente había pedido la mano de Pérez Maurice en matrimonio en París después de los Campeonatos Mundiales de Esgrima de 2010, pero ella se negó, diciendo en ese momento: “Soy joven”.

Y añadió: “La quiero, y cuando perdió el combate (contra Marton) se puso muy triste, así que quizás esta propuesta debería cambiar su mentalidad. Escribí en el papel en el momento. Si ella hubiera ganado, no, habría esperado el momento”.

