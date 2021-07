Britney Spears solicita la destitución de su padre como administrador de su patrimonio

CNN - Spanish

(CNN)– El nuevo abogado de Britney Spears presentó este lunes una petición para destituir a Jamie Spears, padre de la cantante, como administrador de su patrimonio.

La petición presentada en la Corte Superior de Los Ángeles por el abogado Mathew Rosengart busca destituir a su padre como tutor y reemplazarlo con Jason Rubin, un contador público de Certified Strategies Inc. en Woodland Hills, California.

La petición califica de “preferencia objetivamente inteligente el nombramiento de un administrador fiduciario profesional altamente cualificado en esta circunstancia”.

La presentación dice que el patrimonio de Spears se compone de más de US$ 2,7 millones en activos en efectivo y US$ 56 millones en activos no monetarios.

Un representante de Jamie Spears no pudo ser contactado inmediatamente por CNN.

Jamie Spears está a cargo del patrimonio de su hija.

Jamie Spears se ha encargado de supervisar el patrimonio de su hija durante sus 13 años de tutela, que la cantante ha calificado de “abusiva”. En declaraciones al tribunal a principios de este mes, Britney Spears dijo que quería presentar cargos contra su padre por “abuso de la tutela” y calificó el acuerdo de 13 años de “maldita crueldad”.

“Si esto no es abuso, no sé qué es”, dijo la cantante. “Pensé que estaban tratando de matarme”.

La presentación se produjo el mismo día en que se celebró otra audiencia en el caso de la tutela de Spears en la Corte Superior de Los Ángeles. En esa audiencia se discutió si la tutora personal de la cantante, Jodi Montgomery, debía recibir seguridad adicional a raíz de las supuestas amenazas de muerte que ha recibido.

Los abogados de todas las partes solicitaron más tiempo para negociar un tope de gasto en seguridad adicional para Montgomery. La abogada Vivian Lee Thoreen dijo que Jamie Spears aprobaría el gasto de hasta US$ 50.000 mensuales en seguridad para Montgomery si su hija diera su consentimiento, a pesar de su objeción.

La próxima audiencia del caso está prevista para el 29 de septiembre.

