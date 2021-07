Esta ciclista cruzó la meta en los Juegos Olímpicos de Tokio y pensó que había ganado el oro. Pero no fue así

CNN - Spanish

(CNN) — Annemiek van Vleuten, ciclista de Países Bajos, levantó los brazos, con una cara de éxtasis y alegría.

Eso es lo que se hace cuando se cree que se ha ganado el oro olímpico… excepto que ella no lo había ganado.

Ese honor fue para la austriaca Anna Kiesenhofer, que aprovechó la confusión de su rival en la carrera de ciclismo de ruta femenino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para conseguir una sorprendente victoria.

“Cuando crucé la meta, pensé que había ganado”, dijo Van Vleuten, medallista de plata.

Kiesenhofer ofreció la actuación de su vida para eclipsar a un grupo de grandes nombres y ganar la carrera, terminando en poco menos de cuatro horas.

La austriaca, de 30 años, se separó del grupo de cabeza a más de 40 kilómetros del final y aguantó el exigente recorrido de 147 kilómetros bajo un intenso calor para ganar la primera medalla de oro de Austria en ciclismo desde 1896.

¿Qué pasó?

Kiesenhofer pasó gran parte del resto de la carrera tan lejos del pelotón que la perseguía que se perdió de vista de las demás ciclistas.

Anna Kiesenhofer, ganadora del oro olímpico en Tokio. (Foto: Tim de Waele/Getty Images)

Los ciclistas corren sin auriculares en los Juegos Olímpicos y eso influyó en la confusión de Van Vleuten, según la neerlandesa de 38 años.

“Este es un ejemplo (de lo que ocurre) si se corre una carrera importante como esta sin comunicación. Todas las carreras del World Tour tienen comunicación, y ahora estamos las tres aquí preguntándonos quién ganó realmente”, añadió Van Vleuten, refiriéndose a sus compañeras de equipo Marianne Vos y Anna van der Breggen.

“Estoy destrozada por eso, por supuesto”, dijo Van Vleuten. Pero también se alegró de obtener una medalla después de haber sufrido una terrible caída durante la carrera de ciclismo de ruta en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

“Estoy muy orgullosa de la medalla, porque no tenía una medalla olímpica. También es una medalla de plata con brillo, porque hoy me sentí muy bien”, comentó Van Vleuten.

“Mi objetivo era estar a mi mejor nivel aquí, y creo que lo conseguí. No es el resultado que esperábamos, pero, personalmente, creo que hice una muy buena carrera”.

Annemiek van Vleuten se llevó la plata en la carrera femenina de ciclismo de ruta en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Cero energía en mis piernas”, dice la ciclista que ganó el oro

Kiesenhofer, que actualmente no tiene un contrato profesional, no empezó a practicar este deporte hasta 2014, convirtiéndose en profesional tres años después.

Según el sitio web de los Juegos Olímpicos, la austriaca dijo que su ambición era “competir en los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio.” Sin duda, consiguió eso y mucho más.

Kiesenhofer no es solo una ciclista consumada: tiene un máster en Matemáticas por la Universidad de Cambridge (Inglaterra) y un doctorado en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona (España).

“Mis piernas estaban completamente agotadas. Nunca me había agotado tanto en toda mi vida. Ya casi no podía pedalear. Sentía como si hubiera cero energía en mis piernas”, dijo Kiesenhofer tras su éxito en la medalla de oro.

“No podía creerlo. Incluso cuando crucé la línea de meta, fue como si dijera: ‘¿Ya está hecho? ¿Tengo que seguir pedaleando?’. Increíble”, añadió.

“Realmente he sacrificado mucho para hoy. No esperaba acabar así. Lo he sacrificado todo, incluso por un puesto entre los 15 primeros, y ahora conseguir esto, por los sacrificios, es una recompensa tan grande, es increíble”, agregó.

La neerlandesa Annemiek Van Vleuten (izquierda), medalla de plata; la austriaca Anna Kiesenhofer (centro), ganadora del oro; y la italiana Elisa Longo Borghini (derecha), medalla de bronce, celebran en el podio durante la ceremonia de entrega de medallas de la carrera de ciclismo de ruta femenina.

La italiana Elisa Longo Borghini, que finalizó tercera, también se mostró sorprendida por el desarrollo de la carrera.

“Pensaba que Países Bajos lo tenía todo en sus manos, pero al final, a veces, cuando juegas demasiado a la táctica y te crees la más fuerte, pierdes la carrera”, dijo Borghini, al ganar el bronce por segunda olimpiada consecutiva.

