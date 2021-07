El príncipe Harry publicará un libro de memorias

CNN - Spanish

Nueva York (CNN Business) — El príncipe Harry, una de las figuras de las que más se habla en el mundo, publicará un libro de memorias el próximo año que califica de “totalmente veraz”.

El duque de Sussex lanzará el libro a través de Penguin Random House a nivel mundial a fines de 2022, anunció la editorial el lunes. Agregó que el Príncipe Harry “por primera vez” compartirá “el relato definitivo de las experiencias, aventuras, pérdidas y lecciones de vida que lo ayudaron a moldearlo”.

“No escribo esto como el príncipe que nací siendo, sino como el hombre en el que me he convertido”, escribió el príncipe Harry en un comunicado el lunes. “Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora y emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que sea preciso y totalmente veraz”.

Harry donará las ganancias del libro a la caridad, dijo Penguin Random House.

Él y su esposa, Meghan, duquesa de Sussex, fueron noticia en todo el mundo con su decisión a principios de 2020 de separarse de la familia real y mudarse a Estados Unidos. Su historia alcanzó un punto álgido en la primavera, luego de una entrevista ampliamente vista en CBS con Oprah Winfrey en marzo. El especial promedió la asombrosa cifra de 17,1 millones de espectadores en Estados Unidos.

La entrevista tocó un nervio con el público que sigue la intriga del Palacio de Buckingham. Meghan, que estaba embarazada del segundo hijo de la pareja en ese momento, reveló que su vida como miembro de la realeza británica era tan solitaria que en un momento “ya no quería estar viva”.

La pareja se ha establecido en California y juntos están formando una potencia mediática. Firmaron un contrato de producción de varios años con Netflix en septiembre pasado que incluye series, docuseries, documentales, largometrajes y programación infantil. En abril, anunciaron su primer proyecto de Netflix (NFLX), “Heart of Invictus”.

