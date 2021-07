Influencer cubano envía mensaje en inglés a Biden pidiendo su intervención en la crisis de Cuba y su video se hace viral

CNN - Spanish

(CNN Español) — El influencer cubano Adrián Herrera, quien suele compartir con sus miles de seguidores su arte con el maquillaje y la moda, usó este miércoles sus plataformas digitales para enviar desde La Habana un mensaje en inglés a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, con el fin de pedir su intervención para alcanzar la libertad en Cuba.

El video del joven, quien relata que ha participado en protestas opositoras, ahora es viral en el marco de las históricas manifestaciones en ese país.

Durante el emotivo mensaje, Adrián manifiesta al presidente Biden que no le está pidiendo que los saquen de la isla, sino que ayude al pueblo a alcanzar la libertad.

“Estaremos en las calles cada día pidiendo libertad y no me importa si muero… Tú tienes el poder de hacernos libres”, agrega el influencer.

“No quiero una guerra, solo si ellos no quieren dejar el gobierno. No pedimos una intervención militar solo porque la queremos o porque deseamos que ellos desaparezcan, lo pedimos porque ellos están armados, están matando a la gente. Nos van a matar y el mundo no se va a enterar”, enfatiza el joven en otros fragmentos del mensaje de más de 11 minutos y medio de duración.

El audiovisual destaca el descontento de los opositores al gobierno cubano por los controles a redes sociales y uso del Internet, así como la imposibilidad de protegerse legamente de esas y otras violaciones a los derechos.

“Porque no tenemos ley”, lamenta Herrera.

Herrera dijo este sábado a CNN que, tras grabar el video, está procurando mayor seguridad personal, al agregar que conoce de casos en que influencers y otros opositores fueron arrestados por mostrar su inconformidad hacia el gobierno.

CNN ha invertido varios días tratando de obtener reacciones del gobierno cubano sobre estas denuncias, pero aún no hay respuesta para identificar a posibles portavoces de las instituciones competentes.

