Las 5 cosas que debes saber este 14 de julio: Más de 100 detenidos en Cuba

CNN - Spanish

Ángela Reyes

Así fue la persecución tras el magnicidio en Haití. Britney Spears regresa a la corte. ¿Por qué es tan difícil comprar una casa en EE.UU.? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Hay más de 100 detenidos o desaparecidos en Cuba, según activistas

Los activistas antigubernamentales de Cuba afirman que más de 100 personas han sido detenidas o están desaparecidas en la isla tras las amplias protestas del domingo. El Movimiento San Isidro, que aboga por una mayor expresión artística en Cuba, publicó una lista de activistas que, según dijo, habrían sido detenidos por las autoridades.

Deportistas cubanos se pronuncian sobre la situación en la isla Allá vamos: Manifestaciones sin precedentes piden libertad en Cuba, una isla entre la miseria y el covid-19 Las protestas en Cuba y el recuerdo del “Maleconazo”: ¿puede compararse la actual situación con lo que ocurrió en 1994? En qué consiste el embargo de EE.UU. a Cuba y cómo ha afectado la economía de la isla

Cuba pide libertad y se levanta contra el régimen 2:45

2

Trump dijo que quien ‘filtró’ información debería ser ‘ejecutado’, según un nuevo libro

El entonces presidente Donald Trump dijo a varios de sus asesores en 2020 que quien había filtrado información sobre su estancia en el búnker de la Casa Blanca en mayo de ese año había cometido traición y debía ser ejecutado por compartir detalles sobre el episodio con la prensa, según extractos de un nuevo libro, obtenido por CNN, del periodista del diario The Wall Street Journal Michael Bender.

Trump llama falsos a los sondeos que no lo favorecen 0:41

3

El cambio climático produce olas de calor mortales. ¿Por qué no lo vemos como una crisis?

Es probable que cientos de personas hayan muerto durante los varios días de calor sin precedentes en Estados Unidos, y el número sigue elevándose. A pesar de las estadísticas alarmantes, no hay una sensación evidente de urgencia en torno a la tragedia: nada parecido a un huracán que toca tierra, un atacante que abre fuego en un club nocturno o un incendio forestal que destruye una ciudad.

Incendios en el oeste ya quemaron un área que equivale a 4 veces el tamaño de Nueva York

Muerte masiva de mejillones en la playa por ola de calor 0:44

4

¿Por qué es tan difícil comprar una casa en EE.UU.?

Frente a ofertas en efectivo que no pueden igualar y la violenta competencia en cada casa que visitan, muchos compradores se están saliendo del mercado y optando por esperar y reevaluar sus opciones.

Tras el derrumbe, los cambios en el mercado inmobiliario 1:26

5

Así fue la persecución tras el magnicidio

El complot para asesinar al presidente de Haití supuestamente abarcó varios países e involucró a ex oficiales militares con mucha experiencia y meses de planificación, según funcionarios locales. Sin embargo, los principales sospechosos del caso parecen no haber estado preparados para una feroz persecución por parte de las fuerzas de seguridad haitianas. Exclusivo CNN.

Exclusivo: así persiguieron a los supuestos asesinos de Moïse 3:54

A la hora del café

Britney Spears regresa a la corte: esto es lo que se espera

Lee aquí todo lo que ha pasado en el caso de Britney Spears desde su primera aparición virtual en la corte.

¿Qué es una tutela legal? Aquí los pros y contras 4:21

Roger Federer no participará en los Juegos Olímpicos

Roger Federer, cuatro veces olímpico, anunció el martes que no representaría a Suiza en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y explicó que un reciente revés con la rodilla lo obligó a tomar la decisión.

Se desvanece el sueño olímpico de Roger Federer 0:53

Así es la vida en un pueblo pesquero de Japón

Rebecca Saunders experimentó un estilo de vida en peligro de desaparecer: una vida tranquila, en un pequeño pueblo pesquero de Japón.

La cifra del día

US$ 1,5 millones

Una copia de ‘Super Mario 64’ se vendió por más de US$ 1,5 millones, lo máximo que se ha pagado por un videojuego.

La cita del día

“Si no está desaparecido, por qué no hay un comunicado oficial y me dicen dónde está”.

El padre del opositor venezolano Freddy Guevara habló tras la detención de su hijo, acusado por el régimen de Nicolás Maduro de terrorismo, entre otros delitos.

A Freddy lo secuestraron, dice padre de diputado Guevara 1:31

Selección del día

¿Es Kindle el mejor e-reader de 2021?

Probamos distintos lectores electrónicos y evaluamos su comodidad, precio, batería y diseño. Estos fueron los resultados.

Y para terminar…

Esta vaca compite por ser la más pequeña y podría romper un récord mundial

Esta vaca compite por ser la más pequeña del mundo 1:26

Una vaca en miniatura llamada Rani mide nada más que 51 centímetros de alto y 66 centímetros de largo. Los gerentes de la granja donde la cuidan en Bangladesh ya pidieron los récords mundiales Guinness para averiguar si este pequeño animal de 26 kilogramos es realmente el más pequeño de su especie en todo el mundo. ¿Romperá el récord? Sorpréndete y conócela en el video.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.