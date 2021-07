Así se ven los hospitales en los puntos críticos de covid-19 de EE.UU. en este momento

CNN - Spanish

(CNN) — El Dr. Sergio Segarra dice que cuando el número de pacientes con covid-19 en el hospital de Miami en el que trabaja bajó a 20 el mes pasado, comenzó a sentirse optimista.

“Recuerdo haber visto artículos en las noticias sobre hospitales en California con unidades covid vacías y anhelaba esa experiencia”, dijo Segarra, el director médico del Baptist Hospital de Baptist Health. “Es una experiencia hacia la que estábamos trabajando y que, lamentablemente, ha dado un giro bastante triste”.

En las semanas posteriores, el número de pacientes con covid-19 del hospital se ha más que triplicado, y el personal ahora atiende a más de 70 personas, un “crecimiento exponencial”, dijo, que no esperaban. Para adaptarse al creciente número de pacientes, el hospital reabrió recientemente dos unidades que habían cerrado anteriormente.

Pronto ocurrirá una “cantidad sorprendente de muertes” en EE.UU. debido al aumento de casos de covid-19, advierte un experto

La inmensa mayoría de los que se enferman de covid-19 no están vacunados, dijo Segarra. Muchos son jóvenes: personas de entre 20 y 30 años que se están poniendo “extremadamente, extremadamente enfermos” y algunos de ellos están muriendo.

Aproximadamente el 45% de las personas en Florida están completamente vacunadas, según datos estatales. Las bajas tasas de vacunación, junto con una variante peligrosa del coronavirus que ahora es la cepa dominante en Estados Unidos y las pautas relajadas de covid-19, son lo que Segarra dijo que cree que han llevado al aumento.

Suben los casos de covid-19 en EE.UU.: lo que preocupa 4:12

“Es muy triste ver como un profesional de la salud, ver que esta es generalmente una enfermedad evitable y prevenible y ver a tanta gente morir a causa de una enfermedad prevenible”, dijo. “Es desgarrador”.

Con el aumento de casos del virus en la mayor parte de Estados Unidos, impulsados por estadounidenses no vacunados y alimentados por la variante delta altamente contagiosa, las hospitalizaciones por covid-19 también están aumentando en otras partes del país, y los hospitales se están preparando nuevamente para otra ronda de devastación.

Y en los puntos críticos como Florida y Missouri, donde los pacientes están llenando rápidamente las unidades de covid-19, los expertos advierten que pronto podría seguir un aumento en las muertes.

Pacientes más jóvenes y saludables están recibiendo tratamiento

En el Texas County Memorial Hospital en Houston, Missouri, los líderes del hospital dicen que la mitad de las muertes por covid-19 que han visto desde el comienzo de este año, ocho en total, ocurrieron durante la semana pasada.

Un poco más del 23% de la población del condado ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19, según la portavoz del hospital Helania Wulff. Y el condado, ahora etiquetado como de riesgo “muy alto”, vio su tasa de prueba de positividad saltar del 9,5% la semana pasada a más del 30% esta semana, dijo Wulff.

Lauren Toman, directora de cuidados respiratorios del hospital, dijo que si bien durante las oleadas anteriores los pacientes tendían a ser mayores y tenían afecciones preexistentes, ahora los pacientes son más jóvenes y saludables, pero están llegando más enfermos y empeorando más rápidamente.

“empeoran rápidamente, muy rápido, y luego, incluso después de la intubación, los vemos empeorar rápidamente y, desafortunadamente, vemos que la gente fallece más rápido que antes”, dijo Toman a CNN.

Covid-19: alertan por aumento de mortalidad en EE.UU. 1:05

Todos los pacientes con los que ha trabajado en las últimas semanas no han sido vacunados, dijo Toman.

A una hora y media de distancia, Erik Frederick, el director administrativo del Mercy Hospital Springfield, le dijo a CNN que están viendo que el número de pacientes se acelera “a un ritmo que es casi increíble”.

EE.UU. envía equipo de apoyo de covid-19 al suroeste de Missouri tras aumento de casos y hospitalizaciones por variante delta

El hospital pasó de 26 pacientes con covid-19 el 1 de junio a más de 130 el sábado, una cifra más alto que en cualquier otro momento, incluido el repunte durante el invierno.

“El año pasado, nos llevó del 1 de septiembre a nuestro pico, el 28 de diciembre, pasar de 24 a 113 (pacientes)”, dijo Frederick. “Eclipsamos eso este año en 39 días”.

Hay una “línea directa”, dijo, entre las bajas tasas de vacunación que la comunidad ha visto y el aumento de casos y hospitalizaciones. Aproximadamente el 40% de los residentes en Missouri están completamente vacunados, según datos estatales, y algunos de los condados a los que atiende el hospital aún no han alcanzado la marca del 20%, dijo Frederick.

Los pacientes allí también tienden a ser más jóvenes. Aproximadamente el 91% de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos usan ventiladores, y entre ellos hay pacientes jóvenes, en sus 20, 30 y 40 años, dijo.

Si bien Missouri está emergiendo rápidamente como un nuevo punto crítico de covid-19, las autoridades de salud en otras partes de Estados Unidos informan patrones similares. El Dr. Jeffrey Chapman, director médico del Cheyenne Regional Medical Center de Wyoming, dice que el aumento de pacientes con covid-19 en el hospital incluye un grupo demográfico más joven que está abrumadoramente sin vacunar y se “deteriora” más rápido”.

En Mississippi, donde menos del 34% de la población está completamente vacunada, el principal funcionario de salud del estado advirtió que el aumento de la variante delta ha llevado a que siete niños sean tratados por covid-19 en unidades de cuidados intensivos estatales, incluidos dos con respiradores.

Prácticamente todos los casos en el estado involucraban la variante delta, dijo en Twitter el Dr. Thomas Dobbs, funcionario de salud estatal de Mississippi, y agregó que la “gran mayoría” de casos, hospitalizaciones y muertes ocurrieron entre estadounidenses no vacunados.

También un mayor riesgo para los estadounidenses vacunados

En Kansas, el Sistema de Salud de la Universidad de Kansas registró varios días con sólo dos o tres pacientes de covid-19 a finales de mayo. Ahora, atiende a más de tres docenas de pacientes, según el Dr. Steven Stites, el jefe médico.

Más del 80% de los pacientes nuevos no están vacunados, aunque otros han sido vacunados, dijo.

“Cuando investigas a esos pacientes, lo que ves es que todos son pacientes con enfermedades crónicas graves”, dijo. “La vacunación no es un pase de libertad al completo. Mejora mucho las cosas, pero no hace que desaparezca”.

Los expertos dicen que si bien las vacunas son muy efectivas, no son perfectas, y los estadounidenses que han sido completamente vacunados deben considerar los niveles de transmisión y el tipo de entorno en el que se encontrarán al decidir si usar una mascarilla o no. Y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han dicho que las personas inmunodeprimidas o las que padecen enfermedades crónicas deben consultar con sus médicos antes de quitarse las máscaras.

Cinco grupos subvacunados contra el covid-19 ponen en riesgo a todo Estados Unidos

“Estoy un poco nervioso acerca de la sociedad abierta y la gente que piensa que todo es normal cuando no lo es y especialmente cuando tienes una enfermedad más crónica, todavía necesitas mantener tu máscara puesta”, dijo Stites.

En Mississippi, Dobbs dijo en Twitter que el 7% de las muertes por covid-19 en el estado ocurrieron en personas vacunadas, y calificó ese número de “preocupante”.

“Estamos permitiendo que delta circule demasiado y llegue a nuestros más vulnerables”, escribió.

‘La única forma en que vamos a detener a este monstruo’

Los líderes del hospital dicen que el último aumento de pacientes se produce cuando el personal ya está exhausto y traumatizado por una batalla con el virus que ha durado más de un año.

En el condado de Texas, Toman dijo que le preocupa que vean un aumento continuo, impulsado por las festividades del 4 de julio y las reuniones de verano en curso, que “abrumarán todos los hospitales de Missouri”.

“Lo que temo es, ¿podemos sobrevivir a esto de nuevo? ¿Podemos mantener una actitud positiva, podemos todos mantener nuestra moral alta?”, dijo. “Nos esforzamos por estar el uno para el otro, pero estamos cansados y asustados”.

Dijo que si bien comprende las dudas que algunos miembros de la comunidad pueden tener sobre la vacuna, aumentar las cifras de vacunación del estado será “la única forma en que vamos a detener a este monstruo”.

Segarra, en Miami, dijo que está de acuerdo.

“No hemos logrado el progreso que deseamos en términos de tratar el covid, no tenemos esa bala mágica en términos de tratar el covid, pero bueno, hemos estado muy cerca de esa bala mágica… y ver que no se usa es muy frustrante”, dijo.

El país no alcanzó el objetivo del presidente Joe Biden de vacunar al menos parcialmente al 70% de los adultos estadounidenses antes del Día de la Independencia a principios de este mes. Más de una semana después, alrededor del 67,7% de los adultos estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19 y casi el 59% están completamente vacunados, según datos de los CDC.

“Estamos lidiando con una situación de salud pública que va más allá de nuestras necesidades personales, por lo que debemos ser un poco más altruistas en lugar de egoístas”, dijo Segarra.

“Entonces, si no sabe si se vacunará o no … piense en lo bueno que traerá a su sociedad, que traerá a su comunidad, porque la vacuna no solo lo previene de enfermarse, le impide enfermar a otros”.

