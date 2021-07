Cientos de personas murieron en la ola de calor del oeste de EE.UU. la semana pasada. Y ahora se está gestando otra

CNN - Spanish

(CNN) — Se espera que el calor implacable continúe en el oeste de Estados Unidos después de la ola de fines de junio que dejó cientos de muertos en el noroeste del Pacífico y la Columbia Británica. Este fin de semana podrían volver a registrarse récords a medida que las temperaturas suban muy por encima de lo normal.

El número de habitantes de Oregon que murieron por enfermedades relacionadas con el calor durante la ola histórica de fines de junio se elevó a 107, dijo el martes el médico forense estatal en un comunicado actualizado. Si bien se reportaron muertes en todo el estado, casi dos tercios ocurrieron en el condado de Multnomah, donde se encuentra la ciudad de Portland.

A muchos de los que murieron se los encontró solos, sin aire acondicionado ni ventilador, dijeron funcionarios del condado.

El número de fallecidos es superior al de años anteriores. Entre 2017 y 2019 se reportaron en todo el estado 12 muertes por hipertermia, que es cuando el cuerpo se sobrecalienta, según habían informado previamente las autoridades.

A esta ola de calor se le atribuyen al menos 13 muertes en el área de Seattle. Y en la Columbia Británica hubo 486 muertes súbitas durante la ola, casi el triple del número habitual, dijo la oficina del forense. En el país se batió el récord de la temperatura más alta de la historia.

La gobernadora de Oregon, Kate Brown, dijo el domingo que la ola de calor “horripilante” es “un presagio de lo que está por venir” a medida que el cambio climático intensifica las condiciones meteorológicas extremas y la sequía. Brown dijo que el estado está realizando una revisión de su respuesta a la ola de calor mortal y pidió apoyo del Gobierno federal para las tareas de prevención de incendios forestales.

El calor prolongado y sin precedentes empeora y se vuelve más frecuente debido al cambio climático, explicaron expertos a CNN.

Aumento de las temperaturas a mediados de la semana

Una semana después, una cresta de presión alta se está fortaleciendo nuevamente en el oeste el martes y miércoles, con temperaturas que superarían los 37 grados más adelante en la semana.

“El calor excesivo y opresivo continuará al menos durante la primera mitad de la semana en el noroeste, donde las temperaturas máximas diurnas subirán para situarse entre los 35 y los 40,5 grados Celsius, según el Centro de Predicción del Tiempo. “Los máximos históricos diarios, una vez más, podrían romperse el martes y miércoles en partes de la Gran Cuenca y el norte de California”.

El este de Oregon, Nevada e Idaho podrían batir récords diarios de temperaturas altas de nuevo a medida que las temperaturas diurnas alcancen el entorno de los 38 grados Celsius.

Las temperaturas en el oeste aumentarán durante la semana. Aquí se pueden ver los pronósticos expresados en grados Fahrenheit.

“Esto traerá temperaturas casi récord y posiblemente podría ser el día más caluroso del año hasta ahora”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en Boise (NWS, por sus siglas en inglés).

Boise ya ha tenido una semana calurosa. Batió el récord de la racha más larga de temperaturas mínimas por encima de los 21, que se mantuvieron durante nueve días seguidores, rompiendo el récord anterior de cinco días en 2015, según el NWS.

Estos mínimos calurosos se combinan con una racha de siete días con temperaturas altas de más de 37,8 grados. Se pronostica que Boise alcanzará los 37,8 en los próximos tres días, lo que rompería el récord de seguidilla de nueve días con temperaturas superiores a esa cifra.

If your wondering how many consecutive days of Max Temperatures of 100 F or greater in #Boise, as of July 4th, it’s been 7 days. We could break the all-time record of 9 days on Wednesday which is currently forecast to reach 101 F. #idwx #orwx pic.twitter.com/NX0UIOzYvw — NWS Boise (@NWSBoise) July 5, 2021

Advertencias de calor vigentes

Hay advertencias de calor excesivo vigentes para gran parte del este de Oregon y el oeste de Idaho el martes, que estarán en efecto hasta la noche.

El norte de Nevada, el norte de California y el sur de Oregon tienen avisos de calor vigentes. Allí las temperaturas se situarán por encima de los 37,8 grados.

Advertencias vigentes en el oeste.

El NWS en Pocatello, Idaho, dice que es probable que haya más alertas y advertencias de calor para el sur de Idaho el martes. Las advertencias de bandera roja también están vigentes para el viernes, cuando las temperaturas comiencen a aumentar nuevamente, con la posibilidad de tormentas eléctricas dispersas que a su vez elevan el riesgo de incendios forestales.

El calor alcanzará su punto máximo el martes y miércoles en la mayor parte de la región. El jueves un frente aliviará la zona: las temperaturas seguirán estando por encima del promedio, pero más cerca de los valores normales.

Después del jueves, el calor aumentará hacia el fin de semana en algunas partes del oeste.

Ola de calor preocupante el fin de semana

Otra cresta de presión alta centrada sobre Nevada comenzará a formarse al final de la semana y hacia el sábado, y las temperaturas máximas diarias se dispararán nuevamente por encima de los 37,8 grados.

“La cordillera costera a lo largo de la Gran Cuenca hasta el norte de las Montañas Rocosas registraría máximos de 5,5 a 8 grados Celsius por encima de lo normal todos los días, con posibles temperaturas más altas a nivel local. Varios récords diarios de temperaturas máximas podrían volver a superarse todos los días, principalmente en la Gran Cuenca, con un ligero movimiento hacia el oeste a California este fin de semana mientras el eje de la cresta se desplaza hacia el oeste”, dijo el WPC.

The new 6 to 10 day temperature outlook builds more heat across the interior NorCal region with next weekend trending very hot. #cawx #caheat pic.twitter.com/zT5H9Zusez — NWS Sacramento (@NWSSacramento) July 5, 2021

En el este de Washington, Oregon e Idaho se podrían volver a romper los récords de máximas diarias nuevamente el fin de semana. Las temperaturas máximas en el norte de California también aumentarán, superarán los 37,8 grados Celsius y en algunos casos incluso los 43.

“Cabe destacar que la última mezcla nacional de modelos (para la predicción del tiempo) ya le da a Redding un 60% y un 73% de posibilidades de exceder los 43 grados el sábado y el domingo del próximo fin de semana respectivamente. Redding ya 10 días consecutivos en o por encima de los 37,8 grados, y parece que fácilmente agregaremos al menos ocho días más a la racha actual “, dijo el NWS en Sacramento, California.

Este verano ya ha demostrado ser abrasador para el oeste. Las condiciones de sequía se han agravado y el tiempo proclive a los incendios está empeorando significativamente los incendios grandes en lugares como California. El humo sobre la Gran Cuenca de los incendios en California generará molestia durante toda la semana.

Incendios en California

En el norte de California están ardiendo múltiples incendios de grandes dimensiones, incluidos los incendios de Salt y Lava que arrasaron con más de 12.000 hectáreas, según InciWeb, están ardiendo en el norte de California. El humo del fuego está impactando áreas del sur de Washington y el oeste de Idaho.

La humedad del monzón este fin de semana ha demostrado ser útil para Arizona y Nuevo México, pero dejó resecas las regiones que más la necesitan en el noroeste.

Se espera que la ola de calor del fin de semana dure a lo largo de la próxima semana. Las condiciones prolongadas de calor con poco alivio durante la noche preparan el terreno para otra semana peligrosa en el oeste.

Jon Passantino de CNN contribuyó a este reporte.

