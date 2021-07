Con la variante delta en todo EE.UU., es hora de repensar el enfoque de «para todos» en la guía de uso de mascarilla, dice un experto

CNN - Spanish

Mariana Toro

(CNN) — Con tasas de vacunación desiguales en EE.UU. y una variante delta ahora detectada en los 50 estados, un experto en salud advierte que la guía de mascarillas del gobierno federal debería estar mejor enfocada.

«Parte del problema es que los CDC están tratando de usar una recomendación única para todos para el país en lugar de ser un poco más quirúrgico para identificar áreas de puntos calientes donde la transmisión se está acelerando», dijo el Dr. Peter Hotez a Jake Tapper de CNN el miércoles.

Hotez, quien es decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de Baylor College of Medicine, señaló que las personas en áreas donde las tasas de vacunación son bajas y el virus es más prevalente pueden no querer hacer las mismas actividades que las personas que viven en áreas donde la vacunación las tasas son altas y el virus está más contenido.

Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi y Wyoming tienen las tasas de vacunación más bajas del país, con menos del 35% de su población total completamente vacunada, según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

En el extremo opuesto del espectro, Connecticut, Maine, Massachusetts y Vermont han vacunado completamente a más del 60% de su población total, muestran los datos.

La guía actual de máscaras de los CDC, que dice que las personas completamente vacunadas no necesitan usar una máscara en interiores o exteriores, debe ser más específica con la variante delta en mente, dijo Hotez.

«Creo que eso es lo que necesitamos de los CDC es poder cortarlo un poco más fino, idear… un mapa de fuerza de infección que combine esas dos variables: las tasas de vacunación bajas, delta alta. Esos lugares corren un gran riesgo de mucha transmisión, incluidas algunas personas vacunadas que tendrán infecciones ‘disruptivas’».

Las infecciones ‘disruptivas’, aunque raras, ocurren cuando las personas vacunadas contraen covid-19. Un estudio reciente de los CDC mostró que cuando las personas vacunadas están infectadas, experimentan una enfermedad más leve que las personas no vacunadas.

El Dr. Anthony Fauci, que dirige el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo el martes que no espera que los CDC hagan cambios en la guía de las máscaras, pero advirtió que los estadounidenses deben tomar en serio la variante delta.

Fauci señaló que las vacunas hacen que los aumentos repentinos de casos de covid-19 sean «completamente evitables, completamente prevenibles».

Aumento de la variante delta replantea la cuestión del uso de mascarillas, incluso para los totalmente vacunados

Expertos: Los niños deben cubrirse con máscara, incluso alrededor de personas completamente vacunadas

Los niños menores de 12 años son otro grupo vulnerable frente a las variantes del nuevo coronavirus porque los funcionarios federales no los han autorizado para recibir una vacuna.

La Dra. Yvonne Maldonado, presidenta del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría, le dijo a CNN el miércoles que los niños que aún no han sido vacunados deben usar la máscara, incluso si están cerca de personas completamente vacunadas.

«La gran mayoría de las nuevas infecciones se producen entre personas no vacunadas y la creación de una ‘manada’ de personas vacunadas alrededor de los niños pequeños, así como mantenerlas con mascarilla y a distancia en entornos interiores y entre entornos abarrotados, será importante para mantenerlos seguros», dijo Maldonado en un correo electrónico a CNN. «Para estos niños no vacunados, se recomienda ponerles mascarilla, distanciarlos y evitar grandes multitudes».

Maldonado señaló que todavía no hay mucha información disponible sobre cómo la variante delta puede afectar a los niños.

Hotez se hizo eco de la postura de Maldonado sobre los niños con máscaras.

«Diría que en este momento, si tus hijos tienen la edad suficiente para usar máscaras, deberían hacerlo cuando estén en el interior, al menos hasta que podamos abrazar esta variante delta», dijo Hotez, y señaló que los padres deben tener en cuenta la tasa de vacunación de la zona y los niveles de variantes.

«Esto requiere que los padres, y realmente cualquier persona, tengan algún conocimiento de la situación de cómo se ve su región, cómo se ve su estado, cómo se ve su condado en términos de tasas de vacunación y variante delta», explicó.

Los funcionarios federales de salud planean analizar los datos de las vacunas para niños menores de 12 años en el próximo otoño o invierno, dijo el Dr. Peter Marks, quien dirige el Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA).

«Tiene sentido que tome un poco más de tiempo allí, porque tenía que haber una disminución de la dosis (uso de dosis más bajas, esencialmente una disminución de la dosis) y también queremos ver datos de seguimiento más largos para asegurarnos de que tenemos el tipo de seguridad en esa población», dijo durante un simposio conjunto de la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de Washington.

Más de 80 adolescentes y personal se contagiaron de covid-19 en campamento de verano en Illinois

Más investigaciones muestran que las vacunas funcionan y son altamente efectivas

Hasta el miércoles, el 46,7% de la población total de EE.UU. está completamente vacunada, según mostraron los datos de los CDC. En los últimos siete días, EE.UU. promediaron 26,6 nuevos casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes.

Aunque todavía está rezagada, la cobertura de vacunación entre los adultos jóvenes está mejorando, según muestran los datos de los CDC. Durante las últimas dos semanas, el grupo de edad de 18 a 24 años representó el 12,6% de los que se vacunaron por completo, dijeron los CDC.

La directora de los CDC, Dra. Rochelle Walensky, destacó el miércoles el creciente número de hospitalizaciones entre los jóvenes de 12 a 29 años.

«Lo primero que creo que es realmente importante reconocer es que las hospitalizaciones generalmente están disminuyendo para el covid en este país», dijo Walensky, pero desde mayo, las personas de 12 a 29 años han representado alrededor de un tercio de las hospitalizaciones, una proporción mayor que en el pasado.

«Entonces, aunque todas las hospitalizaciones están disminuyendo, la proporción atribuible a nuestra población joven en realidad está aumentando», dijo Walensky.

Mientras tanto, un nuevo estudio destaca la importancia de las vacunas y la protección que ofrecen.

Las muertes de niños por covid-19 en Brasil siguen aumentando

El estudio examinó a casi 4.000 trabajadores de salud y emergencias de primera línea y muestra que las vacunas de Pfizer / BioNTech y Moderna fueron 91% efectivas para prevenir infecciones de covid-19 después de dos dosis y 81% efectivas después de una sola dosis.

«Si te vacunas, alrededor del 90% de las veces no vas a contraer covid-19», dijo en un comunicado el Dr. Jeff Burgess de la Universidad de Arizona, que participó en el estudio. «Incluso si lo contraes, habrá menos virus en ti y es probable que tu enfermedad sea mucho más leve».

El equipo, dirigido por el epidemiólogo de los CDC Mark Thompson, evaluó a 3.975 miembros del personal de atención médica, personal de primeros auxilios y otros trabajadores esenciales y de primera línea.

Los participantes del estudio se sometieron a pruebas semanales de coronavirus desde el 14 de diciembre de 2020 hasta el 10 de abril de 2021.

Solo 1 de cada 10 personas en América Latina y el Caribe tiene el esquema completo de vacunación contra covid-19, dice la directora de la OPS

El virus se detectó en 204 participantes, de los cuales cinco estaban completamente vacunados, 11 parcialmente vacunados y 156 no vacunados, según el informe del New England Journal of Medicine.

Aquellos que fueron vacunados y se infectaron de todos modos tenían menos virus en sus cuerpos, un 40% menos, agregaron los investigadores. Las personas vacunadas tenían un 58% menos de probabilidades de tener fiebre. «Y la duración de la enfermedad fue más corta, con 2,3 días menos en cama», dijeron los investigadores.

Solo 39 de los trabajadores recibieron la vacuna de Johnson & Johnson y sus resultados no se incluyeron.

Sarah Braner, Jacqueline Howard, Virginia Langmaid, Maggie Fox, Naomi Thomas, Christina Bowllan y Lauren Mascarenhas de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.