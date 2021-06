Millones de puestos de trabajo y escasez de candidatos. Bienvenidos a la nueva economía

CNN - Spanish

(CNN) — Hay un problema en las granjas de pollos de James Hook y no tiene nada que ver con las aves de corral.

PD Hook, una planta de incubación que abastece a un tercio de los pollos vendidos en Reino Unido, debería seguir avanzando mientras la economía vuelve a la vida. Pero a la empresa le faltan unos 40 trabajadores agrícolas, el doble del número habitual de vacantes.

Al mismo tiempo, existe un grave déficit de conductores de camiones, lo que dificulta que PD Hook transporte sus aves a las fábricas donde se cortan, en porciones y son empaquetadas. Y cuando llegan las gallinas, también hay escasez de personal en las plantas de procesamiento.

«Todo se ha juntado en un momento en el que todos quieren más de todo», dijo Hook, director gerente de la empresa. «Es una tormenta perfecta».

Un problema en diversas economías

Los problemas no son exclusivos de PD Hook, su industria o del Reino Unido. En todo el mundo, las aerolíneas, los restaurantes y los hoteles no pueden cubrir los puestos vacantes, lo que obstaculiza los esfuerzos para capitalizar la recuperación de la demanda de los consumidores. Muchos trabajadores que se fueron a casa cuando la pandemia golpeó no han regresado a los astilleros, fábricas o sitios de construcción, afectando la producción y paralizando los proyectos. Incluso los restaurantes con estrellas Michelin y los bancos de Wall Street dicen que no pueden contratar a suficientes personas para satisfacer sus necesidades.

Un camarero limpia la mesa de un restaurante antes de la reapertura en Berlín, Alemania, el 21 de mayo de 2021.

En Estados Unidos, los legisladores republicanos han culpado al aumento de las ayudas por desempleo por alimentar el problema, mientras que los economistas de izquierda proponen una solución simple: pagar salarios más altos. En Reino Unido, los grupos de presión instan al gobierno del primer ministro Boris Johnson a revisar las reglas de inmigración posteriores al brexit para que los europeos puedan cubrir las vacantes, mientras que los líderes de Singapur y Australia están bajo presión para relajar las restricciones de viaje para que los trabajadores migrantes puedan regresar.

Lo que es cada vez más claro es que después de que la pandemia de coronavirus provocó un impacto sin precedentes en la economía global, dejando sin trabajo a decenas de millones de personas y desplazando a muchas otras, el mercado laboral nunca volverá a ser el mismo. Los trabajadores capacitados están atrapados en los lugares equivocados. Otros se han jubilado antes de tiempo, se muestran escépticos acerca de volver a trabajar ante los problemas de salud persistentes o tienen dificultades para obtener un cuidado infantil confiable.

La economía que emerge de la crisis también se ve diferente a la que la precedió. La demanda es mayor en algunos sectores y menor en otros. Los trabajadores han dejado puestos de trabajo de primera línea en algunas industrias por puestos que están menos expuestos al coronavirus, que no se verán afectados por nuevos cierres ni ofrecerán un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida. En Estados Unidos, un récord de cuatro millones de personas dejaron sus trabajos en abril, incluidos 649.000 trabajadores minoristas. Una encuesta reciente de EY a más de 16.200 empleados en todo el mundo encontró que más de la mitad consideraría deshacerse de su trabajo después de la pandemia si no se les ofreciera suficiente flexibilidad sobre dónde y cuándo trabajar.

«Este es un momento de cambio», dijo Erica Groshen, quien se desempeñó como comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. de 2013 a 2017. «No es tanto que sea una escasez general de mano de obra, sino una época de cambios estructurales [para la economía]».

‘Los desafíos son enormes’

En todo el mundo, las empresas están mencionando una preocupación similar: necesitan trabajadores. Los necesitan rápido. Y no siempre pueden encontrarlos.

Estados Unidos registró un récord de 9,3 millones de puestos de trabajo en abril. El Reino Unido vio cómo las ofertas de trabajo anunciadas aumentaron un 45% entre fines de marzo y mediados de junio, según Adzuna, un motor de búsqueda de empleo. El grupo de investigación IHS Markit informa que las empresas de la Unión Europea están sufriendo escasez de personal a medida que la actividad empresarial crece al ritmo más rápido en 15 años.

«Definitivamente hay una escasez de personas que buscan empleo», dijo Andrew Hunter, cofundador de Adzuna. «Tienes todos estos trabajos en el mercado, pero nadie realmente los solicita».

El problema es particularmente grave en la industria hotelera. Jack Kennedy, economista del Reino Unido en el sitio de trabajo Indeed, dijo que las ofertas de trabajo en preparación de alimentos y servicios se dispararon un 507% entre fines de febrero y principios de junio, y que «la disponibilidad de candidatos no ha seguido el ritmo».

Darden Restaurants, propietaria de la cadena Olive Garden, Chipotle y McDonald’s, está aumentando los salarios en un intento por atraer nuevos empleados. Laura Harper-Hinton está probando un enfoque diferente para cubrir 150 vacantes. Su cadena de restaurantes de Londres, Caravan, ha comenzado a ofrecer bonificaciones por recomendación a los clientes.

«Los desafíos son enormes», dijo Harper-Hinton.

No se trata solo de restaurantes y cafés. El Reino Unido, por ejemplo, también necesita decenas de miles de camioneros más, así como carniceros en las plantas procesadoras de carne y trabajadores en las obras de construcción.

Los conductores de camiones cruzan un estacionamiento de camiones de transporte en el puerto de Dover el 1 de junio de 2021. Casi un tercio de las empresas de logística del Reino Unido esperan enfrentar escasez de camiones este año, y el 10% dice que los problemas de contratación representan una «barrera extrema» para la recuperación de la pandemia.

Iain McIlwee, director del grupo comercial que representa a las empresas británicas involucradas en la instalación de techos, paredes y revestimientos, dijo que más del 60% de los miembros están preocupados por la dotación de personal durante un verano ajetreado.

¿Dónde están los trabajadores?

Hay muchas razones por las que las empresas no pueden encontrar suficientes trabajadores para cubrir los puestos vacantes. Pero un elemento es bastante sencillo: hay una falta de coincidencia de ubicación.

La pandemia desencadenó un movimiento masivo de personas que abandonaron las ciudades cuando se recortaron empleos y se evaporaron las ventajas de la vida urbana. No todo el mundo ha regresado. Muchos estudiantes que normalmente serían contratados para trabajos de hostelería en ciudades como Nueva York o Londres todavía viven en casa, mientras que otros están considerando mudarse permanentemente fuera de los centros urbanos.

El ritmo desigual de la flexibilización de las restricciones al coronavirus ha animado a algunos trabajadores a trasladarse a nuevos lugares. Sandra Warden, directora general de Dehoga, que representa al sector hotelero de Alemania, dijo que la industria perdió trabajadores en Austria o Suiza, donde los restaurantes reabrieron mucho antes.

Los límites estrictos al movimiento internacional también están afectando lugares como Singapur, donde los trabajadores migrantes representan alrededor del 38% de la fuerza laboral, según Nilim Baruah, un especialista en migración que se centra en el sudeste asiático en la Organización Internacional del Trabajo.

El mes pasado, el Ministerio de Mano de Obra de Singapur reconoció que la ciudad-estado «no ha podido reemplazar adecuadamente a quienes abandonaron Singapur» debido a los controles fronterizos destinados a detener la propagación del covid-19. La entrada desde el sur de Asia se detuvo por completo en mayo.

Un trabajador migrante trabaja en un sitio de construcción el 29 de mayo de 2021 en Singapur.

Sembcorp Marine, una empresa con sede en Singapur que opera astilleros, dijo a principios de este mes que está buscando nuevas estrategias de contratación. Dijo que controles fronterizos más estrictos han «afectado la ejecución y finalización programada» de algunos proyectos.

«Los empleadores han estado aceptando trabajadores anualmente», dijo Baruah. «Ese despliegue no ha podido llevarse a cabo debido a restricciones de movimiento».

Los controles fronterizos obstaculizan

Las empresas australianas también se quejan de la escasez, atribuible en parte a los estrictos controles fronterizos. La Oficina de Estadísticas de Australia dijo la semana pasada que el 27% de las empresas australianas «tienen dificultades para encontrar personal adecuado». Según su encuesta, el 74% cita la falta de solicitantes, mientras que el 32% apunta a cierres de fronteras.

Parte de la tensión puede resultar temporal. Se espera que los trabajadores migrantes que enfrentan oportunidades limitadas de empleo en el hogar regresen a centros imanes como Singapur a medida que aumenten las tasas de vacunación y eventualmente disminuyan las restricciones. Lo mismo ocurre con los trabajadores más calificados que pueden estar posponiendo mudanzas.

Pero en algunos lugares, la escasez de trabajadores podría resultar más inmanejable. A finales de 2019, había al menos 2,3 millones de ciudadanos de la UE trabajando en Reino Unido, según estimaciones de la Oficina de Estadísticas Nacionales. Pero cuando ocurrió la pandemia, muchos se fueron a casa y, desde entonces, el gobierno del Reino Unido ha introducido nuevas reglas de visado que dificultan la entrada de estos trabajadores al país. (Además, los datos recientes indican que el número real de ciudadanos de la UE que trabajan en Gran Bretaña puede haber sido mucho mayor).

«Desde el Brexit, mucha gente ha regresado a sus países de origen y no estamos logrando que la gente nueva vuelva a cruzar», dijo Hook, quien dirige el negocio de las plantas de incubación. Dijo que PD Hook ha tenido que reducir la producción en un 10% para ayudar a los procesadores de carne a enfrentar el problema.

Los trabajadores contratados más cerca de casa podrían teóricamente cubrir algunos de los puestos vacantes. Pero la capacitación no sucederá de la noche a la mañana, especialmente después de que covid-19 interrumpiera el aprendizaje en el trabajo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estimó en un informe reciente que las oportunidades de capacitación en el lugar de trabajo en los países miembros disminuyeron en un promedio del 18% «durante los cierres generalizados». La Asociación de Transporte por Carretera de Reino Unido, que dice que la industria ha perdido 15.000 conductores de la UE desde enero, tuvo que cancelar 30.000 pruebas de conducción el año pasado debido al distanciamiento social.

Grandes cambios en marcha

Los efectos de la dislocación deberían desaparecer con el tiempo, al igual que otros factores que contribuyen a la escasez de trabajadores, incluidos los beneficios de la era de la pandemia que pueden mantener a algunos al margen, los esfuerzos para encontrar cuidado infantil y las preocupaciones sobre la exposición de miembros vulnerables de la familia al covid-19.

Pero la pandemia ha fomentado cambios más importantes en el mercado laboral, ya que las personas reconsideran qué tipos de trabajos quieren tener y en qué condiciones. Eso está provocando una reasignación de trabajadores entre industrias que podría tener consecuencias a largo plazo.

Según Warden of Dehoga, muchos trabajadores de la hostelería en Alemania se han cambiado a empleadores con menos probabilidades de tener que cerrar en el futuro, como tiendas de comestibles como Aldi y Lidl. Otros han asumido trabajos en centros logísticos de entrega, que han necesitado más trabajadores gracias a la explosión de las compras en línea.

«Sabemos por nuestros miembros y también por los empleados que muchos de ellos están esperando volver [a trabajar], que estarán felices de volver a trabajar en los restaurantes y los hoteles, pero también creemos que hay empleados que no lo volverán», dijo Warden. «Encontraron otros trabajos».

Una mujer aspira el pasillo de un hotel el 31 de mayo de 2021 en Hamburgo. Desde el 1 de junio, los hoteles de Hamburgo han podido volver a recibir huéspedes al 60% de su capacidad.

Una encuesta de enero de más de 31.000 empleados globales encargada por Microsoft encontró que más del 40% estaban considerando dejar su empleador este año. La gente también está comenzando sus propios negocios. En los Estados Unidos, en mayo de 2021 se presentaron 2,5 millones de nuevas solicitudes comerciales. Para mucha gente, lo más importante son las condiciones laborales.

«A la altura del dinero está … la situación laboral y la dinámica», dijo Allison Hemming, directora ejecutiva de la firma de reclutamiento con sede en Nueva York The Hired Guns. «¿Cuál es su estrategia de regreso al trabajo?»

Nuevas condiciones

Es posible que algunas personas que abandonaron el mercado laboral o que se vieron obligadas a abandonar el mercado laboral cuando llegaron los bloqueos por coronavirus nunca regresen. Se estima que 1,1 millones de trabajadores mayores abandonaron la fuerza laboral de Estados Unidos entre agosto de 2020 y enero de 2021, según el Centro Schwartz de Análisis de Políticas Económicas de The New School.

Incluso antes de la pandemia, los economistas y los legisladores estaban preocupados por los cambios demográficos en las próximas décadas, y señalaron que no habría suficientes trabajadores más jóvenes para reemplazar a los jubilados mayores. El mes pasado, China dijo que permitirá que las parejas tengan hasta tres hijos, un intento de abordar la caída de las tasas de natalidad que podría afectar su rápido crecimiento económico.

En un informe a principios de este mes, el Centro para el Desarrollo Global dijo que habrá 95 millones menos de personas en edad laboral en Europa en 2050 que en 2015, y que ni la automatización ni el aumento de la participación de las mujeres o los trabajadores mayores en la fuerza laboral cerrarán el hueco. En cambio, la región debería centrarse en impulsar la inmigración, potencialmente de África.

Clave para la recuperación

La rapidez con la que las personas regresen a la fuerza laboral y los trabajos que elijan ocupar determinarán cómo se desarrollará la recuperación más amplia.

Esto se debe a que la escasez de empleados podría conducir a un fuerte aumento de los salarios, que se vio afectado en 2020. La Organización Humanitaria para la Economía de la Migración, un grupo de defensa en Singapur, dijo que los trabajadores migrantes allí generalmente no reciben un salario más alto y están trabajando días de 14 a 16 horas para completar tareas con menos personas. En países como Estados Unidos, sin embargo, la demanda de trabajadores está dando ventaja a algunos empleados, lo que les permite negociar mejores salarios, beneficios y condiciones.

«Es un mercado de personas que buscan empleo», dijo Joe Doiron, director de desarrollo de la fuerza laboral de la Oficina de Oportunidades para la Fuerza Laboral de New Hampshire. «Hay incentivos que ofrecen las empresas privadas para bonificaciones por inicio de sesión, bonificaciones por referencias. Están ofreciendo horarios flexibles».

Un cartel de contratación se ve en la ventana de un pub en Westminster el 4 de junio de 2021 en Londres, Inglaterra. La demanda de trabajadores en el sector de la hospitalidad ha aumentado significativamente después de la flexibilización de las restricciones al coronavirus, pero muchas empresas están luchando por encontrar personal.

Pero el crecimiento de los salarios también es un componente clave de la inflación, que los bancos centrales de todo el mundo supervisan de cerca. Si los precios aumentan demasiado rápido, los responsables de la formulación de políticas se verán obligados a retirar el apoyo a la economía en la era de la crisis antes de lo esperado.

«Si esta escasez de mano de obra persiste durante mucho tiempo, o se generaliza en toda la economía, es de esperar que el crecimiento de los salarios repunte, lo que provocaría un repunte de la inflación», dijo Paul Dales, economista jefe de Capital Economics en Reino Unido.

Eso podría obligar al Banco de Inglaterra, junto con sus pares en la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de la Reserva de Australia, a subir las tasas de interés.

Algunos empleadores informan que están aumentando el salario para cubrir vacantes. Nick Allen, director ejecutivo de la Asociación Británica de Procesadores de Carne, dijo que las empresas de su sector están pagando al menos un 10% más. Kennedy, economista británico de Indeed, dijo que los aumentos salariales en el sector de preparación de alimentos han sido más modestos.

Los últimos datos generales sobre el crecimiento salarial parecen «en general moderados», según un análisis de Capital Economics de los 19 países que utilizan el euro, el Reino Unido y Estados Unidos. Pero Goldman Sachs predice que la presión aumentará levemente «en el corto plazo».

«Es absolutamente crucial y realmente definirá cómo se desempeñará la economía durante los próximos dos o tres años», dijo Dales.

