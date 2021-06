Varios muertos, más de 150 desaparecidos y operaciones de búsqueda y rescate en curso: lo que sabemos de las víctimas del colapso del edificio en Miami

CNN - Spanish

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Equipos de rescate han llegado a la ciudad costera de Surfside, Florida, mientras las familias esperan noticias sobre sus seres queridos luego del colapso de un edificio de condominios el jueves.

Al menos nueve personas murieron, 152 están desaparecidas y 134 fueron contabilizadas en el colapso de Champlain Towers South el domingo por la noche, dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, durante una conferencia de prensa.

Los desaparecidos provienen de al menos nueve países, la mayoría de países de América Latina, así como de múltiples comunidades religiosas.

Rescatistas israelíes han llegado a la ciudad costera para ayudar a las agencias locales, estatales y federales en sus esfuerzos de búsqueda. Se espera que rescatistas de México lleguen este lunes. Durante el fin de semana, las cuadrillas pudieron cavar trincheras, contener un fuego de raíces profundas y excavar en el sitio del colapso para sacar a las víctimas mientras las cuadrillas sobre el suelo usaban perros, sonares y equipo pesado para localizar a los desaparecidos.

Los desaparecidos del edificio de Miami: los relatos de sus familiares

El domingo, familiares fueron trasladados en autobús desde el centro de reunificación al lugar del colapso para presentar sus respetos y presenciar los esfuerzos que están haciendo los rescatistas para encontrar a sus familiares.

El alcalde de Surfside, Charles Burkett, le dijo a Wolf Blitzer de CNN en el programa Newsroom que continuará apoyando las operaciones de búsqueda y rescate hasta que todos sean sacados de los escombros. «Espero que haya milagros. Estoy esperando muchos milagros», dijo.

Mientras tanto, el colapso ha llevado a otras ciudades a reconsiderar sus procesos de certificación y recertificación, con una ciudad a menos de kilómetros del colapso comenzando nuevas inspecciones el lunes.

Las víctimas del edificio colapsado

Hasta el momento se ha confirmado la muerte de al menos nueve personas tras el derrumbe, ocho de ellas identificadas por las autoridades a partir del domingo por la noche.

La primera víctima fue identificada el viernes como Stacie Fang, de 54 años. Es la madre de Jonah Handler, el niño que fue sacado vivo de los escombros, dijo su familia en un comunicado.

«No hay palabras para describir la trágica pérdida de nuestra amada Stacie», dijo la familia. «Las muchas y sinceras palabras de aliento y amor han servido como una fuente de fortaleza muy necesaria durante este tiempo devastador».

Personal de búsqueda y rescate busca sobrevivientes a través de los escombros con sus perros en Champlain Towers South en Surfside, Florida, el domingo 27 de junio de 2021.

Las autoridades identificaron a tres víctimas más el sábado como Antonio Lozano, de 83 años; Gladys Lozano, de 79, y Manuel LaFont, 54.

El domingo dieron a conocer las identidades de cuatro víctimas más: Leon Oliwkowicz, de 80 años; Luis Bermúdez, de 26 años; Anna Ortiz, de 46 años; y Christina Beatriz Elvira, de 74. Una víctima aún no ha sido identificada por las autoridades.

«El proceso de identificación de estas víctimas es muy difícil», dijo Levine Cava el sábado. «Vamos a depender de las pruebas de ADN. Y es por eso que ya hemos estado recolectando muestras de ADN de los miembros de la familia, por lo que todos participaron y proporcionaron ADN para ayudarnos en la investigación».

«Esto nos permite hacer pruebas rápidas de ADN en el sitio para detectar cuerpos», explicó.

Pero la espera se vuelve aún más insoportable para algunos, ya que los entierros, que tradicionalmente se hacen unos días después de la muerte en la tradición judía, no pueden ocurrir hasta que los muertos sean recuperados. La Federación Judía del Gran Miami se ofreció a ayudar a los miembros de la comunidad a organizar los servicios funerarios y de entierro.

Desaparecidos latinoamericanos

31 personas de seis países de Latinoamérica están desaparecidas, según las autoridades.

Argentina: 9 desaparecidos.

Paraguay: 6 desaparecidos.

Colombia: 6 desaparecidos.

Venezuela: 6 desaparecidos.

Uruguay: 3 desaparecidos.

Chile: un desaparecido.

Lo que sabemos sobre la investigación del colapso del edificio de Miami hasta este lunes

Equipos de búsqueda y rescate

Equipos de rescate de otros países están viajando a Florida para ayudar a los lugareños con las operaciones de rescate ya que la escena continúa siendo una situación desafiante.

Un equipo de diez rescatistas de Israel llegó el domingo por la mañana, dijo a CNN Kevin Guthrie, director de la División de Manejo de Emergencias de Florida.

Fueron a la escena del colapso y «estuvieron en el lugar casi todo el día», dijo Guthrie

Burkett dijo que se espera que llegue un equipo de rescate de México el lunes.

Las cuadrillas han estado trabajando sin parar desde el colapso el jueves por la mañana temprano, y los rescatistas cambiaron de turno a medida que el clima y los incendios complicaron sus esfuerzos.

El humo de un incendio profundo dificultó los primeros días de la operación de rescate, ya que la visibilidad era pobre y las temperaturas altas, según Burkett.

Alan Cominsky, Jefe de Bomberos de Miami-Dade, calificó las condiciones en el sitio como «horribles».

«Es difícil de describir. No tenemos los vacíos que esperamos», dijo Cominsky el domingo. «Todavía estamos buscando. Así que eso es lo que quiero decir con horrible. Es simplemente una situación difícil, difícil».

Levine Cava dijo que los rescatistas están usando un enfoque de búsqueda de cuadrícula en la pila de escombros y continúan utilizando sonar, cámaras y recursos K9.

El problema no son los recursos, sino la suerte, según Burkett.

«Tenemos un equipo completo de gente de búsqueda y rescate con mucha experiencia. Tenemos oleadas de ellos pasando por encima de ese montón de escombros en este momento», dijo Burkett a CNN el domingo.

«Tenemos todo lo que necesitamos y más, solo necesitamos un poco de suerte y la tuvimos», explicó.

«Estábamos teniendo las lluvias, estábamos teniendo el incendio. Ambas han disminuido y ahora se enfoca al 100% en sacar a la gente de allí», dijo Burkett. «Estamos haciendo exactamente eso. Tenemos ejércitos listos para funcionar las 24 horas del día, los siete días de la semana. No se detendrá hasta que saquemos a todos».

El informe estructural mostró problemas importantes en 2018

Ya se veían problemas estructurales en el edificio en informe de 2018 4:49

Si bien los rescatistas continúan con sus esfuerzos en la escena del colapso, están saliendo a la luz nuevos detalles sobre la integridad de la estructura señalada en un informe de ingeniería hace más de dos años.

Un informe de 2018 completado por Morabito Consultants, una firma de ingeniería estructural, «detalló grietas y roturas significativas en el concreto», dijo el sábado un comunicado de la firma.

El grupo dijo que proporcionó un presupuesto para «hacer las reparaciones extensas y necesarias» a la asociación de condominios.

El informe no indicó si la estructura estaba en riesgo de colapso.

Morabito fue nuevamente contratado por la asociación de condominios en junio de 2020 para el proceso de reparación y restauración de 40 años del edificio, según el comunicado.

En el momento del colapso, se estaban realizando reparaciones en el techo, pero la restauración del concreto no había comenzado, dijo la firma, agregando que «brinda exclusivamente» servicios de consultoría de ingeniería y no brinda servicios relacionados con la construcción.

«Estamos profundamente preocupados por el derrumbe de este edificio y estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades investigadoras para comprender por qué falló la estructura. Mientras lo hacemos, también continuamos orando por todos los afectados por este trágico evento», dijo la firma en el declaración.

Según un informe de NPR, Rosendo Prieto, quien trabajaba como funcionario de construcción de la ciudad en ese momento, aseguró a los residentes de Champlain Towers South que su edificio estaba «en muy buenas condiciones» en una reunión de noviembre de 2018. NPR citó las minutas de la reunión que obtuvo.

Dos días antes de la reunión, Mara Chouela, miembro de la junta del condominio, envió una copia del informe de un ingeniero estructural a Prieto que advirtió de «daños estructurales importantes», según un correo electrónico difundido por la ciudad el sábado.

«El informe del ingeniero estructural fue revisado por el señor Prieto», decía el acta citada por NPR, en una aparente referencia al informe de 2018 del ingeniero estructural Morabito Consultants. «Parece que el edificio está en muy buenas condiciones», señala el acta, según NPR.

Prieto ya no trabaja para Surfside y actualmente se desempeña como funcionario de construcción interino para Doral, otra ciudad en el condado de Miami-Dade, según el sitio web de Doral y un documento del condado. Prieto no ha respondido a las solicitudes de comentarios de CNN.

Eliana Salzhauer, una de las tres comisionadas de la ciudad de Surfside, Florida, le dijo a CNN el domingo por la noche que los sobrevivientes del colapso que encontró han dicho que se sintieron temblando durante la construcción de un edificio cercano en los últimos años.

Salzhauer dijo que algunos de los sobrevivientes le dijeron que estaban molestos por el temblor de su edificio que ocurrió mientras se construía un rascacielos al lado. Le dijeron que había temblores, grietas y goteras de agua en el garaje, dijo.

«Estaban muy traumatizados y conmocionados», dijo Salzhauer, y agregó que escuchó a la gente decir que el edificio «temblaba todo el tiempo» durante la construcción.

Salzhauer también dijo que el informe de 2018 completado por ingenieros estructurales era alarmante.

«En retrospectiva, leer ese informe es muy condenatorio. Si lees ese informe, dices: ‘Dios mío. ¿Cómo pudieron no darse cuenta de esto?’», dijo Salzhauer.

Magaly Ramsey, hija de una de las desaparecidas, Magaly Delgado, le dijo a Wolf Blitzer de CNN el sábado que su madre había estado preocupada por los temblores de la construcción cercana.

«Cuando se estaba construyendo el otro edificio contiguo, que es relativamente nuevo, se quejó de muchos temblores y de cosas que se le estaban haciendo al otro edificio, que a veces le preocupaba lo que pudiera estar sucediendo en su edificio». Ramsey explicó.

Delgado no fue la única que expresó su preocupación. En un correo electrónico a Prieto en 2019, Chouela, miembro de la junta del condominio, dijo que le preocupaba que la construcción cercana estuviera «cavando demasiado cerca de nuestra propiedad».

«Tenemos preocupaciones con respecto a la estructura de nuestro edificio», dijo Chouela.

Líderes locales que revisan los protocolos de construcción

El colapso mortal llevó a las ciudades y pueblos cercanos a revisar sus protocolos de recertificación de edificios.

A menos 10 kilómetros al norte de Surfside, la ciudad de Sunny Isles Beach comenzará a enviar equipos para inspeccionar edificios el lunes después de anunciar el sábado que modificarían el proceso existente para recertificaciones de edificios por 40 años, dijo a CNN la vicealcaldesa Larisa Svechin.

«Cuanto más ven los residentes lo que estamos haciendo, mejor es para todos», explicó Svechin.

El viernes, la ciudad de Miami envió una carta instando a los edificios que tienen más de seis pisos y más de 40 años a obtener una inspección de un ingeniero estructural calificado, dijo a CNN Stephanie Severino, directora de comunicación de la ciudad de Miami. Se les pide que respondan en un plazo de 45 días con cualquier posible inquietud estructural.

El alcalde de Boca Ratón, Scott Singer, le dijo a CNN en un correo electrónico el domingo que su ciudad está creando «estándares más estrictos para las certificaciones de edificios» luego del colapso de Surfside.

«Nuestro personal del edificio ha estado trabajando con otras jurisdicciones para determinar las mejores prácticas», dijo Singer en el correo electrónico. «Varios de nuestros condominios han estado trabajando en restauraciones integrales. Podemos esperar más de estos esfuerzos y mayores pasos para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros residentes».

— Brian Todd, Amanda Watts, Gregory Lemos, Ryan Young, Bonney Kapp, Carolyn Sung, Keith Allen, Chuck Johnston, Sara Weisfeldt, Rosa Flores, Pamela Kirkland, Isabel Rosales, Denise Royal, Casey Tolan y Roxanne García de CNN contribuyeron con este reporte.

