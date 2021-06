Estrenos de la semana: David Bisbal y Luis Fonsi presentan «Dos veces»; Rauw Alejandro da a conocer «Vice versa» y más

CNN - Spanish

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) — Esta semana de estrenos musicales está liderada por David Bisbal y Luis Fonsi quienes presentan su segunda colaboración titulada «Dos veces».

También figuran Sofía Reyes y Pedro Capó quienes lanzan «Casualidad», Rauw Alejandro con su disco «Viceversa» y más.

En Zona Pop CNN recopilamos algunos de los estrenos más notables. Mira la lista, junto a sus videos musicales, de la cuarta semana de junio de 2021.

Estrenos musicales de la semana:

David Bisbal y Luis Fonsi «Dos veces»

David Bisbal y Luis Fonsi presentaron el jueves “Dos veces”, que coincide con la segunda vez que ambos artistas colaboran en una canción.

Según Universal Music, disquera de ambos intérpretes, este es el “primer paso” de un proyecto discográfico entre ambos.

Rauw Alejandro, «Viceversa»

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro presentó este viernes «Viceversa», su segunda producción discográfica.

La misma llega luego del éxito «Todo de ti», que escaló posiciones en las listas globales de Spotify y cuyo video tiene más de 179 millones de reproducciones.

«Es un disco muy personal. (Es) un álbum lleno de contrastes, reflejando la montaña rusa de emociones que he experimentado a través de mi vida. Mi deseo era expresar todo eso en un disco como una manera de conectar profundamente con mis fans», dice Rauw Alejandro a través de un comunicado emitido por su disquera, Sony Music.

Sofía Reyes y Pedro Capó, «Casualidad»

También llega a nuestra lista de estrenos musicales semanales esta colaboración entre Sofía Reyes y Pedro Capó, «Casualidad».

El tema fue compuesto por Sofía Reyes junto a Jon Leone, Nicole Zignago, Daremola y Pedro Capó.

«Yo no creo en casualidades y me gusta pensar en que el universo siempre está a nuestro favor. Que bonito poder ver y disfrutar estas casualidades, ya que es lo que tenemos en ese momento. Esta canción habla de eso, de dos personas que se encuentran y no tienen miedo a lo que pase después… para mí eso es vida», dijo Sofía Reyes a través de un comunicado.

Manuel Medrano, «Nenita»

El cantautor colombiano presentó este viernes «Nenita», un tema inspirado en uno de sus más grandes amores. Este es el segundo adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio.

La canción fue escrita por Medrano y producida por su acostumbrado colaborador Juan Pablo Vega. Según Warner Music, disquera del ganador del Latin Grammy, el video fue rodado en Bogotá, Medellín y Cartagena.

Mya, Tini y Duki, «2:50» (remix)

A inicios de semana recibimos este estreno musical, el remix del «2:50» del dúo argentino Mya. Para esta versión reclutaron a sus compatriotas Tini Stoessel y Duki.

Esta es la primera vez que Mya colabora con los artistas, según Sony Music.

«En una noche de amigos y guitarra, empezamos a cantarla y Duki sin pensarlo se sumó con un freestyle único, dando vida a la idea de hacer esta versión 2.0. Después pensamos en cómo quedaría una voz femenina y sin dudarlo se la enviamos a Tini, con la cual ya veníamos intercambiando ideas para hacer algo juntos. A los días, nos envió lo que había escrito ella y… ¡nos encantó!», dijo Mya a través de un comunicado.

Anthony Ramos presenta «Love and lies»

Anthony Ramos presentó esta semana su primera producción discográfica, «Love and lies». De la misma se desprende el sencillo «Lose my mind».

Ramos es también conocido por sus papeles en Broadway en obras como «Hamilton» (John Laurens, Philip Hamilton) y su papel de Usnavy (cine) y Sonny de la Vega (teatro) en «In the Heights».

«A veces, es difícil diferenciar las cosas que amas de las mentiras que son, y viceversa. Algo puede parecer mentira, pero es verdadero amor. Y piensas: ‘Te amo, pero tengo que ser honesto conmigo mismo, porque me estoy diciendo que esto funcionará, cuando es imposible’. Hay una línea difusa, así que te cuestionas a quién debes poner primero, si a ti mismo o a esa otra persona. En ese momento, estás atrapado entre el amor y las mentiras y de eso se trata este disco», dijo Ramos a través de un comunicado.

Elena Rose, «Picachu»

La cantautora venezolana puertorriqueña presentó este viernes «Picachu».

«La canción es una oda a todos los tipos de amor y una celebración de nuestra otra mitad, de nuestra persona favorita y de esa conexión especial que se da entre dos personas una vez en la vida y que trasciende el tiempo y el espacio», dice un comunicado de prensa.

Llane, «Presente y futuro» (orgánico)

Llane llega a nuestros estrenos musicales de esta semana con la versión ‘orgánica’ de «Presente y futuro». La versión original de esta canción se dio a conocer en abril y habla principalmente de superar los miedos.

El video fue grabado en la Ciudad de México, algo que no fue fortuito. Según dijo Llane en un post en su cuenta oficial de Instagram, «la razón por la cual grabé este video en México es porque voy actuar en una de las series más importantes de Amazon Prime, ‘Como sobrevivir soltero’».

Mariah Angeliq llega a nuestros estrenos con «Bobo» junto a Bad Gyal y María Becerra

La cantante estadounidense Mariah Angeliq se inspira en un éxito de los noventa para su nuevo tema, «Bobo».

Según Universal Music, su disquera, el sencillo se inspira en el éxito global «Scrubs» del trío de R&B oriundo de Atlanta, TLC.

«Piensa en la última vez que has oído hablar de tres mujeres colaborando en una canción… no es tan común. La industria está llena de colaboraciones masculinas y normalmente nos vemos en la necesidad de colaborar con ellos. Esta canción es especial para mí porque, aparte de ser una nueva versión de ‘No Scrubs’, es uno de mis grupos favoritos – TLC, y siento que la canción es una declaración utilizada para empoderarse unas a otras», comentó la cantante en un comunicado.

Adriana Ríos estrena «Contundente»

Adriana Ríos presentó su álbum debut «Contundente». Del disco se desprente «La que sigue de mi», el sencillo que presenta la producción.

El álbum tiene 10 canciones, seis de ellas compuestos por la intérprete.

«El titulo del álbum es en honor a los consejos de su madre que siempre le inculcó que todo lo que hiciera en la vida lo hiciera con firmeza y que pusiera toda su energía en cada proyecto para que el resultado fuera Contundente«, según un comunicado de prensa.

Otros estrenos musicales destacados:

Boza presentó «En la luna«. Polimá Westcoast presenta «Las crónicas de Ngangu II«. Vale lanzó «Dulce amargo«. The Change llega a nuestros estrenos con «Pa’ ti«. Pepe Aguilar y El Fantasma presentan «Tus desprecios«. The Marías lanza su álbum debut «Cinema«. Nacho da a conocer «Enemigos«.

