Los videos más impactantes de la semana: del edificio que se derrumbó en Miami al perro que cargaba con kilos de pelo y parecía otra criatura

(CNN Español) –– Las imágenes del trágico colapso de un edificio en Surfside, dentro del área de Miami en Florida, marcan el final de esta semana. En la escena del derrumbe, que deja decenas de desaparecidos y múltiples víctimas, se pueden ver enormes pilas de escombros, mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate. Por otro lado, en Utah, una hoverboard explotó dentro de un hogar y generó un incendio que puso en peligro a una familia. Mientras, también esta semana, una mujer recibió la inesperada visita de un elefante que irrumpió en su cocina. Y un perro que cargaba con kilos y kilos de pelo tuvo una transformación sorprendente.

Aquí te dejamos los videos más impactantes de la semana:

El trágico colapso de un edificio en el área de Miami

Angustia por desaparecidos tras colapso en Miami 3:49

En plena madrugada de este jueves, la estructura de un edificio de 12 pisos en Surfside, en el área de Miami, se derrumbó, dejando escenas de escombros y destrucción. El colapso se produjo entre la calle 88 y la avenida Collins y decenas de bomberos trabajan en el lugar para las labores de búsqueda y rescate.

Así se ve edificio derrumbado en la Florida 1:11

Una cámara de seguridad logró registrar el momento en que la estructura se derrumbó. Advertimos que el siguiente video contiene imágenes perturbadoras que pueden herir la sensibilidad de los espectadores, por lo que recomendamos discreción.

Sobrecogedor video del momento del derrumbe en Surfside 0:51

Los relatos de los testigos sobre el derrumbe empezaron a llegar a medida que transcurríab las horas. Uno de ellos narró que veía a gente en los balcones con las linternas de sus celulares pidiendo ayuda. «Gritaban desesperadamente», señaló. Mientras, autoridades toman pruebas de ADN a los familiares de las personas desaparecidas, y los sobrevivientes son trasladados por la Cruz Roja a hoteles cercanos. El jefe de los bomberos de la Florida, Jimmy Patronis, dijo este jueves que «tratas de quitar los escombros, pero al mismo tiempo tienes miedo de que los escombros que te rodean te caigan encima. Hay inundaciones, hay combustible, hay terreno inestable, además el desafío de la urgencia de salvar vidas».

Gritaban desesperadamente, dice testigo del derrumbe 7:36

El dueño de un departamento colapsado en Surfside señaló que en el lugar había amigos de la familia, «que no sabemos nada, eso es lo que más duele». Según dijo Nicolás Fernández, uno de los dueños de dos departamentos del edificio en Surfside, «hemos estado intentando llamar a su teléfono sin éxito. Que algún rescatista lo escuche. Eran una pareja con una niña de 5 años. Lo que queda es esperar». Fernández explicó que en uno de los departamentos se estaban alojando amigos de la familia y que no saben nada de ellos. Además, describió a CNN que el edificio no existe más.

Colapso en Surfside: “Del otro lado no existe más, se colapsó todo” 8:31

Este perro tenía tanto pelo que parecía una criatura mutante

¿Qué es esa criatura? Lo creas o no, bajo todo este revoltijo de pelo había un perro. Se trata de un shih tzu callejero que necesitaba un corte de pelo con tanta urgencia que apenas se notaba que era un perro. Pero después del corte, según informa Jeanne Moos de CNN, ha nacido una estrella. Conócelo en el segundo video.

Perro callejero está irreconocible tras corte de pelo 1:55

La nota de 1926 que encontraron en una botella en Michigan

Una mujer buzo en Cheboygan, Michigan, encontró un mensaje de 95 años de antigüedad en una botella en el fondo del río. Después de publicarlo en Facebook, logró contactar a la hija del hombre que lo escribió y esto es lo que dijo.

Encuentran un mensaje de 1926 en una botella en Michigan 1:38

La inesperada visita de un elefante a la casa de una mujer en Tailandia

Este elefante asiático irrumpió en la cocina de una mujer en Tailandia. Según relató la dueña de la vivienda, el animal intentó ingresar por un agujero en su pared mientras buscaba alimentos. La inusual visita ocurrió cuando ella dormía. ¿Qué más hizo este gigante? Acá te contamos.

Elefante busca comida en casa de una mujer en Tailandia 0:43

Hoverboard explota y provoca incendio dentro de una casa

Un video captó el incendio que provocó un hoverboard dentro de una casa en Utah. Gracias a la habilidad de los padres, lograron sofocar las llamas con varios extintores. La familia aseguró que compraron el patín eléctrico usado hace unas semanas y que el dueño anterior les dijo que tenía aproximadamente un año.

Mira el incendio provocado por un hoverboard en una casa 1:16

Sarah, la bebé que murió a los 5 meses tras falta de un diagnóstico de covid-19 en Brasil

La tasa de mortalidad en niños menores de 10 años por covid-19 va en aumento en Brasil. Uno de los principales argumentos entre los expertos de salud es la resistencia de algunos pediatras a realizar pruebas del virus a los pacientes, incluso cuando presentan síntomas. Esta es la historia de Sarah, una bebé de 5 meses que perdió la vida tras contraer covid-19.

Sarah, la bebé de 5 meses que murió de covid-19 3:37

