Lionel Messi iguala el récord de partidos con Argentina… y firma el increíble tatuaje de un fan

(CNN) — Lionel Messi jugó el lunes su partido número 147 como internacional con Argentina, igualando el récord de todos los tiempos de Javier Mascherano para la Albiceleste.

El delantero del Barcelona salió como titular en la victoria de su selección por 1-0 sobre Paraguay en la Copa América, lo que ayudó a asegurar el paso de Argentina a los cuartos de final.

El gol de Papu Gómez en el minuto 10 fue suficiente para ganar por la mínima y mantener el invicto de Argentina en el torneo.

Durante el fin de semana, Messi había hecho feliz a un aficionado al firmar su impresionante tatuaje en la espalda, que muestra la famosa foto del argentino sosteniendo su camiseta en el Bernabéu después de anotar el gol de la victoria, el 500 de su carrera, contra el Real Madrid en 2017.

La cadena argentina TyC Sports publicó una foto de la increíble obra de arte en su página de Instagram, donde Messi la vio y comentó que le gustaría firmarla.

Después de que Messi cumpliera su promesa, el fan regresó a la tienda de tatuajes para que le pusieran la firma del argentino en la espalda de forma permanente.

En otro partido del Grupo A más temprano, Chile aseguró su boleto a los cuartos de final gracias a un empate 1-1 contra Uruguay, con un gol en propia puerta de Arturo Vidal que anuló el anotado primero por Eduardo Vargas.

Los cuatro mejores equipos de cada grupo de cinco equipos avanzan a las etapas eliminatorias.